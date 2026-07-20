20 июля 2026, 10:24

Фото: iStock/ mycola

Согласно народному календарю, 21 июля отмечается Прокопьев день, или Прокопий Жнец. Такое название появилось потому, что на Руси с этого времени начиналась основная жатва: крестьяне выходили в поле и вязали первый зажиночный сноп. Православная церковь в эту дату чтит память сразу нескольких святых — мученика Прокопия Кесарийского и праведного Прокопия Устюжского, а также совершает празднования в честь явления Казанской иконы Божией Матери. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ scaliger

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ MorozVyacheslav

Народные запреты

Запрет на купание в водоёмах. На Прокопия нельзя было купаться в реках и озёрах. Считалось, что водяной в этот день злой и может утащить неосторожного на дно;

На Прокопия нельзя было купаться в реках и озёрах. Считалось, что водяной в этот день злой и может утащить неосторожного на дно; Запрет на рубку и повреждение берёз. Нельзя было пилить берёзы, ломать ветки и даже срывать листья. Нарушение запрета, по поверьям, вело к разорению и потере здоровья;

Нельзя было пилить берёзы, ломать ветки и даже срывать листья. Нарушение запрета, по поверьям, вело к разорению и потере здоровья; Запрет на уборку и стирку. Эти домашние хлопоты откладывали на другой день, иначе можно было «вымести» или «выстирать» удачу из дома;

Эти домашние хлопоты откладывали на другой день, иначе можно было «вымести» или «выстирать» удачу из дома; Запрет на ссоры, слёзы и ругань. Считалось, что весь негатив, выплеснутый в этот день, вернётся бумерангом;

Считалось, что весь негатив, выплеснутый в этот день, вернётся бумерангом; Запрет на начало новых дел и дальние поездки. Всё новое, начатое в Прокопьев день, обречено на провал, а путь будет нелёгким и опасным.

Приметы

Фото: iStock/ Jennifer_Darrell