Прокопьев день 21 июля: как привлечь в дом удачу, сохранить здоровье и семейное благополучие, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 июля отмечается Прокопьев день, или Прокопий Жнец. Такое название появилось потому, что на Руси с этого времени начиналась основная жатва: крестьяне выходили в поле и вязали первый зажиночный сноп. Православная церковь в эту дату чтит память сразу нескольких святых — мученика Прокопия Кесарийского и праведного Прокопия Устюжского, а также совершает празднования в честь явления Казанской иконы Божией Матери. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПрокопьев день — удивительный пример того, как народная память соединила несколько святых в одной дате, создав сложный и многогранный праздник. Изначально этот день на Руси знаменовал собой важный хозяйственный рубеж — начало жатвы. Древние славяне связывали с этим периодом целый комплекс обрядов, призванных обеспечить хороший урожай и защитить тружеников. Позже, с приходом христианства, языческие обычаи органично переплелись с православным календарём, получив новое осмысление.
Главный небесный покровитель этого дня — великомученик Прокопий Кесарийский, живший в III веке. В миру он носил имя Неаний и был знатным римлянином. Император Диоклетиан, известный гонитель христиан, направил его в Александрию, чтобы искоренять новую веру. Однако по дороге юноше явился сам Христос. Поражённый этим видением, Неаний принял крещение, получив имя Прокопий, и стал горячо защищать гонимых христиан. За отказ отречься от веры его подвергли жестоким пыткам и обезглавили. Его стойкость обратила в христианство множество язычников.
Второй святой, чья память также приходится на 21 июля, — блаженный Прокопий Устюжский. Его житие окутано тайной. Согласно преданию, он был иностранным купцом из Любека. Поражённый красотой православных церквей, он принял крещение в Новгороде, роздал всё имущество бедным и принял на себя подвиг юродства. Тридцать лет он ходил в лохмотьях по суровым улицам Великого Устюга, зимой и летом ночуя на паперти, молясь и терпя насмешки. Его главным чудом стало спасение города от «огненной тучи» — падения метеорита. За неделю до события Прокопий призывал жителей к покаянию, но ему не верили. Когда же на город обрушилась страшная буря и каменный град, люди в ужасе побежали в собор, где нашли юродивого горячо молящимся перед иконой Богородицы. По его молитвам туча развеялась, и город был спасён. На Руси ему молились о покровительстве от стихийных бедствий и о даровании сил в земледелии.
Третий покровитель дня — чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери. Празднование в честь явления этой иконы было установлено в память о событиях 1579 года в Казани, где икона была чудесно обретена девятилетней девочкой Матроной на пепелище сгоревшего дома. Перед этим образом испокон веков молились о заступничестве в трудные времена и о помощи в учёбе.
Традиции дняС Прокопьева дня на Руси начиналась настоящая страда. Это был день, полный трудов и обрядового смысла, где каждый шаг имел своё значение. День начинался с молебна. Крестьяне отправлялись в церковь, чтобы почтить святого Прокопия и попросить благословения на тяжёлый труд. Только после службы всей семьёй выходили в поле. С собой обязательно брали хлеб, соль и варёные яйца — символическую жертву земле-кормилице.
Самый главный ритуал — вязание первого, зажиночного снопа. Обычно это делала старшая женщина в семье, и к работе приступали до рассвета. Первый сноп считался именинным, его торжественно украшали цветами или красной лентой. Затем его с почестями вносили в дом и ставили в красный угол, под образа. Ему поклонялись как символу будущего урожая и благополучия. Зерно из этого снопа считалось целебным для людей и скота, а хранили его до следующего года.
В этот день старались найти «камаху» — насекомое-вредителя, которое якобы собиралось в клубок и каталось по полю. Считалось, что тот, кто первый увидит и поймает такой клубок, будет иметь удачу и благополучие весь год.
Девушки, мечтающие о замужестве, проводили особый обряд. Ночью они собирали травы на пригорке, клали их дома у иконы Богородицы. Утром после умывания трижды утирались подолом рубашки и молились, а затем бросали травы над головой, вставая под «травяной дождь». Этот день считался счастливым для сватовства и венчания. Люди верили, что браки, заключённые 21 июля, будут крепкими и счастливыми.
Если к этому времени поспевала черника, дети и взрослые отправлялись в лес за ягодой, которая считалась не только лакомством, но и лекарством от многих недугов.
Народные запретыНесмотря на разгар работ, предки строго соблюдали ряд запретов, нарушение которых грозило бедой.
- Запрет на купание в водоёмах. На Прокопия нельзя было купаться в реках и озёрах. Считалось, что водяной в этот день злой и может утащить неосторожного на дно;
- Запрет на рубку и повреждение берёз. Нельзя было пилить берёзы, ломать ветки и даже срывать листья. Нарушение запрета, по поверьям, вело к разорению и потере здоровья;
- Запрет на уборку и стирку. Эти домашние хлопоты откладывали на другой день, иначе можно было «вымести» или «выстирать» удачу из дома;
- Запрет на ссоры, слёзы и ругань. Считалось, что весь негатив, выплеснутый в этот день, вернётся бумерангом;
- Запрет на начало новых дел и дальние поездки. Всё новое, начатое в Прокопьев день, обречено на провал, а путь будет нелёгким и опасным.
Приметы
- Пчёлы ведут себя агрессивно и жалят — к сильной засухе;
- Если на Прокопьев день стоит жара, то и 2 августа, на Ильин день, будет так же тепло;
- Багровые тучи на вечерней заре предвещали сильный ветер;
- Облачная погода или дождь сулили богатый урожай в наступающем году;
- Если ночью на Прокопия частые зарницы — будет тепло, и рябина даст обильный урожай;
- Если после грозы появилась яркая радуга — осень будет тёплой и долгой.