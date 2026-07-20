Стало известно, как отличить любовь от эмоциональной зависимости

20 июля 2026, 09:47

Психолог Гончарова: жертвенность в отношениях — это тревожный сигнал

Фото: iStock/JenAphotographer

Еще недавно фраза «я без него не могу» звучала почти как признание в большой любви. Об этом сообщила «Газете.Ru» организационный психолог, системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова.