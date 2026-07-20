Стало известно, как отличить любовь от эмоциональной зависимости
Еще недавно фраза «я без него не могу» звучала почти как признание в большой любви. Об этом сообщила «Газете.Ru» организационный психолог, системный семейный психотерапевт, клинический психолог Диана Гончарова.
В современном мире всё больше людей начинают задумываться о границах между близостью и эмоциональной зависимостью. Эксперт утверждает, что эта путаница не возникает случайно. Она объясняет, что несколько поколений выросли на примерах, где любовь требовала жертв и самоотречения.
Во взрослой жизни эта модель часто проявляется в стремительном сближении. Человек едва знаком с партнёром, но уже строит совместные планы и боится их разрушить. Его жизнь начинает зависеть от настроения другого человека.
Один из признаков зависимости — готовность игнорировать очевидные проблемы: грубость оправдывается усталостью, а ложь — сложным периодом. Человек начинает снижать свои требования, убеждая себя, что даже такие отношения лучше одиночества.
В зависимых отношениях человек теряет друзей, свои интересы и планы. Здоровая привязанность, напротив, позволяет сохранять личные границы, спорить и отказывать партнёру, не теряя при этом своих интересов.
Если вы узнали в этом описании себя, Гончарова рекомендует начать с возвращения к своей жизни. Вспомните о своих увлечениях, возобновите общение с друзьями и научитесь справляться с паузами без постоянных звонков. Оценивайте поступки партнёра, а не его обещания. Если справиться самостоятельно не получается, обратитесь за помощью к специалисту.
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