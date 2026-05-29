Просыпаетесь уже уставшими и срываетесь по пустякам? Возможно, дело в кортизоле. Что это такое и как вернуть себе нормальное состояние?
Просыпаетесь уже уставшими, срываетесь по пустякам и никак не можете избавиться от тревоги? За этим может стоять не просто переутомление, а гормон, который буквально переводит организм в режим выживания. Повышенный кортизол способен годами незаметно разрушать здоровье, маскируясь под обычный стресс и усталость. Почему сегодня о нем говорят все чаще и как понять, что организм подает сигнал бедствия, — читайте в материале «Радио 1».
Что такое кортизол и когда он начинает работать против человека
Еще несколько лет назад о кортизоле говорили в основном врачи и спортсмены. Теперь же слово «кортизоловый» все чаще встречается даже в разговорах о повседневной усталости. Причина проста: современный ритм жизни буквально держит человека в состоянии хронического напряжения.
Кортизол — это гормон, который вырабатывается надпочечниками и помогает организму реагировать на опасность. Именно поэтому его называют «гормон стресса». Но если кратковременный всплеск помогает мобилизовать силы, то постоянно высокий уровень кортизола начинает работать против человека.
Многие, задаваясь вопросом, что такое гормоны и почему они так влияют на самочувствие, даже не подозревают, насколько сильно гормон кортизол связан с качеством сна, эмоциями, аппетитом и набором веса.
Утром уровень кортизола обычно повышается, помогая организму проснуться и включиться в работу. Но хронический стресс, недосып и эмоциональные перегрузки постепенно ломают этот механизм.
Организм подаёт сигнал SOS: признаки повышенного и пониженного кортизола у женщин и мужчин
Главный фактор, влияющий на уровень кортизола, — стресс. Причем организм реагирует одинаково резко и на серьезные проблемы, и на привычные бытовые ситуации: бесконечные дедлайны, нехватку сна, тревожные новости, конфликты дома и постоянную усталость.
Многие даже не замечают, как начинают жить в состоянии хронического напряжения. Человек раздражается из-за мелочей, срывается на близких, не может уснуть после тяжелого рабочего дня, просыпается среди ночи и постоянно чувствует нехватку сил. У некоторых появляется странная тяга к сладкому и фастфуду — организм пытается быстро получить энергию на фоне постоянного стресса.
Повышенный кортизол редко проявляется одним симптомом. Обычно тревожные сигналы накапливаются постепенно. Появляется чувство разбитости даже после полноценного сна, ухудшается память, снижается концентрация, пропадает мотивация.
Еще один характерный признак — набор веса, особенно в области живота и лица. При этом руки и ноги могут оставаться худыми. Часто возникают скачки давления, тревожность и проблемы со сном.
Но существует и обратная проблема — пониженный кортизол. В этом случае появляются слабость, потеря веса, пониженное давление и нарушения обмена веществ.
Признаки повышения кортизола у мужчин
Признаки повышения кортизола у женщин
Почему высокий кортизол медленно разрушает организм
Когда повышенный кортизол сохраняется слишком долго, организм начинает буквально работать на износ. Первой страдает сердечно-сосудистая система. Гормон провоцирует стойкое повышение давления и увеличивает риск проблем с сердцем.
Вас обманывали десятилетиями? Пирамида питания перевернулась: что теперь можно есть и кому это выгодно
Не менее опасно влияние на обмен веществ. Кортизол повышает уровень сахара в крови, а со временем это может привести к инсулинорезистентности и диабету второго типа. Одновременно ослабевает иммунитет. Человек начинает чаще болеть, дольше восстанавливаться после простуды и ощущать постоянную нехватку энергии.
Серьезно страдает и эмоциональное состояние. Хроническая тревожность, бессонница, эмоциональное выгорание и ощущение, что «сил больше нет», часто оказываются связаны именно с длительно высоким уровнем гормона стресса.
Как понять, что проблема действительно в гормонах
Определить уровень кортизола можно с помощью анализов крови, слюны или мочи. Чаще всего назначают анализ на кортизол утром натощак, поскольку концентрация гормона меняется в течение суток.
Специалисты подчеркивают: самостоятельно ставить себе диагноз нельзя. На показатели влияют режим сна, стресс, питание, физические нагрузки и даже эмоциональное состояние человека перед обследованием.
Как снизить кортизол и вернуть себе нормальное состояние
Вопрос «как снизить кортизол» сегодня становится одним из самых популярных среди людей, столкнувшихся с хронической усталостью и тревожностью.
Врачи считают, что основа нормализации гормонального фона — полноценный сон, снижение уровня стресса и умеренная физическая активность. Полезными считаются прогулки, плавание, йога и дыхательные практики.
Большую роль играет и питание. Чтобы снизить повышенный кортизол, специалисты советуют уменьшить количество сахара, кофеина и переработанных продуктов.
Пубертатный период: разбираемся, что на самом деле происходит с ребёнком и почему это пугает родителей
Отдельное внимание уделяют веществам, которые помогают организму легче справляться со стрессом.
Среди них — витамины группы B, магний, фосфатидилсерин и L-теанин. Эти компоненты поддерживают нервную систему, помогают расслабляться и способствуют снижению уровня кортизола.
Также используются адаптогены — экстракты женьшеня, солодки, джимнемы и горянки. Считается, что они помогают организму легче переносить стрессовые нагрузки.