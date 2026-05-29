29 мая 2026, 12:50

Фото: iStock/fizkes

Просыпаетесь уже уставшими, срываетесь по пустякам и никак не можете избавиться от тревоги? За этим может стоять не просто переутомление, а гормон, который буквально переводит организм в режим выживания. Повышенный кортизол способен годами незаметно разрушать здоровье, маскируясь под обычный стресс и усталость. Почему сегодня о нем говорят все чаще и как понять, что организм подает сигнал бедствия, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое кортизол и когда он начинает работать против человека Организм подаёт сигнал SOS: признаки повышенного и пониженного кортизола у женщин и мужчин Почему высокий кортизол медленно разрушает организм Как понять, что проблема действительно в гормонах Как снизить кортизол и вернуть себе нормальное состояние

Что такое кортизол и когда он начинает работать против человека

Фото: iStock/champpixs

Организм подаёт сигнал SOS: признаки повышенного и пониженного кортизола у женщин и мужчин

Фото: iStock/eternalcreative

Признаки повышения кортизола у мужчин



Повышенный уровень кортизола у мужчин, особенно при болезни Иценко — Кушинга, проявляется достаточно характерным комплексом изменений, которые затрагивают внешность, мышцы, кожу и внутренние системы организма.

Одним из самых заметных признаков становится перераспределение жировой ткани. Формируется так называемое центральное ожирение: жир откладывается преимущественно в области живота, груди, спины и лица, которое приобретает «лунообразную» форму. При этом конечности, наоборот, заметно худеют — кожа и подкожно-жировая клетчатка на руках и ногах истончаются, особенно в области кистей.

Выраженные изменения происходят и в мышечной системе. Постепенно развивается атрофия мышц плечевого пояса и бедер, из-за чего телосложение становится диспропорциональным. Часто формируются «скошенные ягодицы», а обычные действия — вставание со стула, подъем по лестнице — даются с трудом. Ослабевают мышцы передней брюшной стенки, что может приводить к появлению грыж белой линии живота.

Не менее заметны кожные проявления повышенного кортизола. Кожа становится тонкой, сухой, с выраженным сосудистым рисунком, приобретает «мраморный» оттенок и склонность к шелушению. Появляются багрово-фиолетовые стрии на животе, бедрах и плечах, нередко возникают акне и мелкие подкожные кровоизлияния.

Фото: iStock/Dmitriy Sidor



Серьезные изменения затрагивают сердечно-сосудистую систему: возможны нарушения ритма сердца, включая фибрилляцию предсердий и экстрасистолию, а также развитие сердечной недостаточности.

Страдает и нервная система. У мужчин могут наблюдаться колебания психоэмоционального состояния — от апатии и депрессии до возбуждения, эйфории и в тяжелых случаях стероидных психозов.

Отдельно выделяют развитие стероидного сахарного диабета, который встречается примерно у 10–20% пациентов. Его признаки включают постоянную жажду, частое мочеиспускание, усиленный аппетит и выраженную слабость.

Признаки повышения кортизола у женщин



У женщин повышенный кортизол также формирует характерный клинический портрет, при котором изменения заметны как внешне, так и на уровне обмена веществ и гормонального фона.

Наиболее выраженный симптом — изменение распределения жировой ткани. Развивается ожирение по центральному типу: жир накапливается в области лица, шеи, туловища и живота, тогда как конечности остаются относительно худыми. Часто формируются «лунообразное лицо» и так называемый «бизоний горб» в области шеи.

Значительные изменения происходят с кожей. Она становится тонкой и уязвимой, легко повреждается. Появляются подкожные кровоизлияния и стрии — характерные полосовидные дефекты. Раны заживают медленно, повышается склонность к грибковым инфекциям кожи и микозам ногтей.

При болезни Иценко — Кушинга у женщин дополнительно повышается продукция андрогенов, что приводит к развитию гирсутизма — избыточному росту волос по мужскому типу на лице и теле.

Фото: iStock/fizkes

Также часто наблюдаются проявления, связанные с нарушением работы внутренних органов. Возможны признаки сердечной недостаточности — одышка, быстрая утомляемость, отеки. Нередко развивается артериальная гипертензия.

Со стороны обмена веществ могут появляться симптомы, характерные для сахарного диабета: жажда, учащенное мочеиспускание, чувство голода и слабость. Дополнительно отмечается выраженная мышечная слабость, из-за которой повседневные физические нагрузки становятся значительно тяжелее.





Почему высокий кортизол медленно разрушает организм

Вас обманывали десятилетиями? Пирамида питания перевернулась: что теперь можно есть и кому это выгодно

Как понять, что проблема действительно в гормонах

Фото: iStock/solarseven

Как снизить кортизол и вернуть себе нормальное состояние