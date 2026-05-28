Пубертатный период: разбираемся, что на самом деле происходит с ребёнком и почему это пугает родителей
Еще вчера подросток спокойно носил детские вещи, а потом за лето вытянулся на полголовы, стал сутулиться, хлопать дверьми и часами смотреть на себя в зеркало. Родителям кажется, что ребенка будто подменили, а сам он часто не понимает, почему то ненавидит весь мир, то внезапно рыдает из-за прыща или сообщения без смайлика. Что на самом деле происходит с подростком в этот момент и почему пубертат становится настоящим испытанием даже для самых спокойных семей — читайте в материале «Радио 1».
Что такое пубертат и что происходит с подростками в этот период
Подросток может расплакаться и сам не понимать почему, прежние объятия с родителями превращаются в агрессивное требование не заходить к нему в комнату, а собственные фотографии становятся точкой болезненного самосознания внешности.
На самом деле в этот момент организм буквально запускает внутреннюю перестройку. Мозг начинает подавать сигналы, из-за которых резко меняется тело, поведение и даже восприятие себя. У девочек начинают вырабатываться эстрогены, у мальчиков — тестостерон. Именно они превращают ребенка во взрослого человека.
Интегративный психолог Анна Закаидзе в интервью «Газете.Ru» сравнила происходящее с настоящей революцией:
«Представьте, что в организме подростка запускается масштабная перестройка. Руководят этим процессом гормоны, которые действуют как мощные дирижеры, дающие команды всему телу и мозгу. Меняется буквально все: тело, мышление, эмоции, социальное восприятие. Это не просто «трудный возраст» — это настоящая революция, необходимая для превращения ребенка во взрослого».
Именно поэтому вчерашний спокойный ребенок может внезапно начать спорить с родителями, закрываться в комнате и резко реагировать даже на безобидные замечания.
Почему девочки раньше взрослеют, а мальчики резко «выстреливают» в росте
Многие родители замечают странную картину: в пятом-шестом классе девочки вдруг становятся выше мальчиков, выглядят взрослее и раньше начинают интересоваться отношениями. Но уже через пару лет вчерашние тихие мальчишки резко вытягиваются, обгоняя сверстниц в росте, и у них начинает ломаться голос.
У девочек пубертат обычно начинается раньше — в 8–13 лет. Первым признаком становится рост груди, затем меняется фигура: округляются бедра, появляется талия, начинается первая менструация.
У мальчиков процесс чаще стартует позже — в 9–14 лет, зато изменения идут более резко: начинают расти мышцы, расширяются плечи, появляется щетина и ломается голос.
При этом сам подросток нередко пугается происходящего не меньше родителей. У кого-то внезапно появляется резкий запах пота, у кого-то — прыщи по всему лицу, а некоторые мальчики переживают из-за временного увеличения груди, считая это катастрофой.
С чем связаны резкие перемены в поведении подростка
Самое тяжелое в пубертате для многих семей — даже не прыщи и скачки роста, а резкие перемены в поведении подростка. Еще недавно ребенок рассказывал родителям обо всем, а теперь запирается в комнате, огрызается и часами молчит. Вчера он спокойно ходил в школу, а сегодня заявляет, что его «все бесят» и «никто не понимает».
Американский писатель Рэй Брэдбери очень точно описал это состояние:
«В тринадцать жизнь идет наперекосяк. В четырнадцать — и вовсе заходит в тупик. В шестнадцать — хоть ложись да помирай. В семнадцать — конец света. А там терпи лет до двадцати, чтобы дела пошли на лад».
Психологи объясняют: подросток в этот момент буквально пытается заново понять, кто он такой. Ему одновременно хочется свободы и поддержки, отсюда — конфликты, истерики, желание отдалиться от семьи и болезненная реакция на любое давление.
Учитель биологии Виктория Ворожейкина в беседе с РБК отмечает, что особенно тяжело подростки переживают момент, когда тело меняется быстрее, чем психика успевает к этому привыкнуть:
«Седьмые классы в начале учебного года неловкие, неуклюжие, не знают, как управлять изменившимся телом. К концу учебного года обычно ситуация выравнивается».
Как подростки страдают из-за внешности и первой любви
Во время пубертата подросток начинает буквально жить через чужую оценку. Один прыщ перед школой может казаться концом света, неудачная шутка — поводом неделями прокручивать ситуацию в голове, а непрочитанное сообщение — настоящей трагедией.
Подростки начинают постоянно сравнивать себя со сверстниками и искать недостатки. Особенно тяжело это переживают те, кто взрослеет раньше или позже остальных. Все это закладывает основы комплексов, которые многие сохраняют и во взрослой жизни.
Именно в этот период появляются первые сильные влюбленности. Для взрослых они часто выглядят смешными и несерьезными, но для самого подростка переживания оказываются абсолютно реальными.
Из-за этого дети становятся особенно уязвимыми: резко реагируют на отказы, замыкаются, могут часами сидеть в телефоне и болезненно воспринимать любое сравнение с другими.
Когда «трудный возраст» становится опасным
Иногда родители долго убеждают себя, что «все перерастет», хотя подростку уже нужна помощь специалистов.
Тревожным сигналом считается слишком раннее половое созревание — до 8 лет у девочек и до 9 лет у мальчиков. Опасна и обратная ситуация, когда признаки взросления слишком долго не появляются.
Но врачи предупреждают: главная проблема часто даже не медицинская, а психологическая. Подростки, которые сильно отличаются от сверстников, начинают чувствовать себя чужими. Кто-то стесняется своего тела, кто-то становится замкнутым, а кто-то, наоборот, пытается доказать взрослость агрессией, опасными поступками и постоянными конфликтами.
Именно поэтому психологи советуют родителям не отмахиваться от подростковых проблем фразами «это ерунда» или «у всех так было». Для самого подростка происходящее в этот момент — не игра и не каприз, а настоящий кризис, который он проживает впервые в жизни.
«Пубертатный период — это не наказание, а мост между детством и взрослой жизнью. Задача нас, взрослых, — не мешать переходу, а стать надежными перилами по обеим сторонам этого моста», — подчеркнула Закаидзе.
Для взрослого это просто трудный возраст, а для подростка — момент, когда впервые рушится привычный мир.