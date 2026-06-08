08 июня 2026, 15:03

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Навязчивые мысли, бесконечные проверки и ритуалы часто кажутся просто тревожной привычкой. На деле за такими проявлениями нередко стоит обсессивно-компульсивное расстройство, которое сильно мешает работе, отдыху и отношениям. Подробно расскажем в материале «Радио 1», что такое ОКР, почему оно возникает, как его выявляют и какие методы помогают вернуть контроль над жизнью.





Содержание Что такое ОКР Причины обсессивно-компульсивного расстройства Как влияют гормональные перестройки Виды ОКР Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства Диагностика Лечение обсессивно-компульсивного расстройства Осложнения Профилактика Прогноз при ОКР

Что такое ОКР

Причины обсессивно-компульсивного расстройства

Фото: iStock/PeopleImages

Как влияют гормональные перестройки

Виды ОКР

Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства

Фото: iStock/SIphotography

Диагностика

Лечение обсессивно-компульсивного расстройства

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Осложнения

Фото: iStock/megaflopp

Профилактика

Прогноз при ОКР