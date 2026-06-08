«Проверю еще раз»: многие годами не замечают ОКР, считая его привычкой. Где опасная граница и можно ли избавиться от навязчивых мыслей?
Навязчивые мысли, бесконечные проверки и ритуалы часто кажутся просто тревожной привычкой. На деле за такими проявлениями нередко стоит обсессивно-компульсивное расстройство, которое сильно мешает работе, отдыху и отношениям. Подробно расскажем в материале «Радио 1», что такое ОКР, почему оно возникает, как его выявляют и какие методы помогают вернуть контроль над жизнью.
Что такое ОКРОбсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР, — это психическое состояние, при котором человека мучают навязчивые мысли, образы или побуждения. Их называют обсессиями. Они вызывают сильную тревогу, чувство вины или внутреннее напряжение. Чтобы снизить этот дискомфорт, человек начинает выполнять повторяющиеся действия. Их называют компульсиями. Это могут быть проверки, мытье рук, пересчет предметов, повторение слов про себя или особый порядок вещей. Главная проблема в том, что ритуалы приносят облегчение только на короткое время. Затем тревога возвращается. Так формируется замкнутый круг, который со временем отнимает все больше сил.
Причины обсессивно-компульсивного расстройстваВрачи пока не называют одну точную причину обсессивно-компульсивного расстройства. Исследования показывают, что ОКР развивается под влиянием сразу нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Если у близких родственников есть тревожные расстройства, депрессия или ОКР, риск повышается. Значение имеют и особенности структуры и работы мозга. Специалисты связывают расстройство с нарушением обмена некоторых нейромедиаторов. В первую очередь речь идет о серотонине. Именно поэтому в терапии часто помогают антидепрессанты.
На состояние влияет неблагоприятная обстановка. Сильный стресс, длительное напряжение, насилие, утрата близкого человека или другой травмирующий опыт могут запустить болезнь или усилить ее проявления. Иногда ОКР развивается на фоне сопутствующих заболеваний. Среди них встречаются тревожные расстройства, депрессия, тики, расстройства пищевого поведения и некоторые особенности личности. Отдельно врачи изучают связь с инфекциями. У части детей и подростков симптомы возникают или резко усиливаются после перенесенных болезней. Этот вопрос требует дальнейших исследований, но такую связь специалисты уже учитывают.
Как влияют гормональные перестройкиГормональные изменения тоже способны повлиять на течение ОКР. Симптомы нередко усиливаются в подростковом возрасте, во время беременности, после родов или в период менопаузы. Такие колебания не создают расстройство сами по себе, но могут стать триггером. Если у человека уже есть склонность к тревоге и навязчивостям, гормональные перестройки иногда делают проявления ярче.
Виды ОКРСогласно МКБ-10, обсессивно-компульсивное расстройство делят на пять типов. При форме F42.0 преобладают навязчивые мысли и размышления. Человек снова и снова возвращается к пугающим идеям, сомнениям или внутренним запретам. При типе F42.1 на первый план выходят компульсивные действия. В таком случае больной чаще совершает ритуалы, чем долго обдумывает тревожные сценарии. Форма F42.2 сочетает навязчивые мысли и действия. Такой вариант встречается очень часто. Именно он создает классическую картину ОКР. Код F42.8 используют для других обсессивно-компульсивных расстройств. Код F42.9 ставят в тех случаях, когда врач видит признаки ОКР, но не уточняет форму.
По течению болезнь тоже различается. Иногда случается один приступ, который длится неделями, месяцами или даже годами. У некоторых людей возникают рецидивы. Симптомы возвращаются только при определенных условиях, например после сильного стресса. Самым тяжелым вариантом врачи считают непрерывное течение с периодическим усилением проявлений. В такой ситуации навязчивостей становится слишком много, а ритуалы занимают значительную часть дня.
Симптомы обсессивно-компульсивного расстройстваОКР проявляется по-разному, но у расстройства есть несколько типичных признаков. Человека преследуют тревожные мысли, от которых он не может избавиться силой воли. Он понимает, что они кажутся чрезмерными или нелепыми, но внутреннее напряжение все равно растет. Многие начинают по много раз проверять дверь, плиту, документы или сообщения. Другие бесконечно моют руки, боятся загрязнения, избегают прикосновений и общественных мест. У кого-то возникает потребность раскладывать вещи в строгом порядке. У кого-то появляются мучительные сомнения, связанные с безопасностью, религией, моралью или причинением вреда. Часто человек скрывает свое состояние. Он стыдится симптомов и боится осуждения. Из-за этого близкие долго не понимают, почему он устает, раздражается и замыкается в себе.
ДиагностикаДиагноз ставит психиатр или психотерапевт. Врач подробно расспрашивает человека о жалобах, длительности симптомов, уровне тревоги и влиянии расстройства на повседневную жизнь. Специалист выясняет, сколько времени занимают обсессии и компульсии. Он также оценивает, насколько сильно они мешают работать, учиться, спать и общаться с другими людьми. Иногда врач назначает дополнительные обследования. Они помогают исключить другие состояния, которые могут давать похожую картину. Важно отличить ОКР от генерализованной тревоги, депрессии, психотических расстройств и неврологических проблем. Точный диагноз особенно важен, потому что от него зависит план помощи. Самодиагностика в таких случаях часто приводит к ошибкам.
Лечение обсессивно-компульсивного расстройстваОсновных вариантов лечения два. Это психотерапия как самостоятельный метод или ее сочетание с лекарственными препаратами. Хороший результат часто дает когнитивно-поведенческая терапия. Психотерапевт помогает человеку заметить тревожные схемы, иначе реагировать на навязчивые мысли и постепенно ослаблять власть ритуалов. Такой подход учит не избегать страх, а проживать его без привычных действий.
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Для лечения нередко используют антидепрессанты. Они уменьшают силу обсессий и помогают справляться с компульсиями. Препараты подбирает психиатр. Он же следит за дозировкой, эффектом и возможными побочными реакциями. Параллельная работа с психотерапевтом помогает человеку лучше понять свое состояние. Он учится замечать триггеры, снижать уровень тревоги и возвращать себе чувство контроля. Поддержка семьи тоже играет важную роль. Близким важно не ругать человека и не подстраиваться под ритуалы, а мягко поддерживать лечение.
ОсложненияБез помощи расстройство может заметно ухудшить качество жизни. У человека снижается работоспособность, рушится режим дня, появляются конфликты дома и на работе. На этом фоне нередко развивается депрессия. Некоторые начинают избегать людей, теряют интерес к привычным занятиям и все чаще чувствуют безнадежность. В тяжелых случаях болезнь приводит к социальной изоляции и серьезному эмоциональному истощению. Чем дольше человек живет с выраженными симптомами, тем устойчивее становится патологический круг. Поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.
ПрофилактикаПолностью предотвратить ОКР нельзя, но можно снизить риск обострений. Для этого важно следить за уровнем стресса, соблюдать режим сна и не игнорировать тревожные симптомы. Полезно вовремя обращаться за психологической поддержкой после тяжелых событий. Не стоит заглушать внутреннее напряжение алкоголем или бесконтрольным приемом лекарств. Если у человека уже были эпизоды ОКР, ему помогает регулярный контакт со специалистом и соблюдение плана терапии. Раннее обращение к врачу тоже работает как профилактика тяжелого течения. Чем раньше начинается помощь, тем выше шансы не допустить усиления симптомов.
Прогноз при ОКРПрогноз зависит от формы расстройства, длительности болезни и готовности человека лечиться. При своевременной терапии многие люди добиваются стойкого улучшения. Они учатся контролировать симптомы, уменьшают число ритуалов и возвращаются к обычной жизни. Если человек долго не получает помощь, течение часто становится более тяжелым. В таком случае лечение занимает больше времени. Но даже при хронической форме современные методы позволяют заметно улучшить состояние.
Главное правило простое: ОКР не проходит от силы воли. С ним нужно работать вместе с врачом и психотерапевтом. Такой путь требует времени, но он действительно помогает.