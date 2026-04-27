Пудов день 28 апреля: почему нельзя убивать пчёл, работать допоздна и долго смотреться в зеркало, народные приметы
Согласно народному календарю, 28 апреля отмечается Пудов день, или День пасечника. Такое название появилось благодаря апостолу Пуду, но в первую очередь — из-за поговорки: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда». Спу́дом в старину называли утепленное покрытие, которым на зиму укутывали ульи. Православная церковь в это время чтит память апостолов от семидесяти — Аристарха, Пуда и Трофима. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит глубокая связь земледельческого календаря с христианской верой. Задолго до Крещения Руси в конце апреля наши предки начинали хлопотать на пасеках. С приходом православия этот бытовой уклад освятили именем святого, жившего в I веке.
Апостол Пуд был римским сенатором. Высокое положение не ожесточило его сердце. Свой богатый дом он превратил в настоящую церковь, получившую название «Пастырская». Там он укрывал гонимых христиан и принимал первоверховных апостолов, включая самого Петра и Павла. Пуд оказался в числе 70 избранных учеников, которых Христос послал проповедовать.
Судьба его трагична. Во время правления жестокого императора Нерона начались массовые гонения. Мощи апостола Пуда покоятся под алтарём базилики Санта-Пуденциана в Риме. Пуд не отрекся от веры и был казнен, приняв мученическую смерть с апостолами Павлом, Аристархом и Трофимом. В Пудов день святому молятся о защите домашнего скота и пчел, как «Божьих угодниц», о примирении враждующих и об укреплении достатка в доме.
Традиции дняПудов день был особым рубежом в крестьянском быту. Это время — еще один этап пробуждения природы от зимней спячки. Главный обряд — это «выломка пчёл». Пасечники отправлялись в омшаники (зимовники для пчел) и убирали утепление. Если было тепло, ульи выносили на воздух. Хозяин приговаривал: «Вынимай пчелу из-под спуда на божью волю, на теплое лето, на медвяный взяток».
Поведение пчел на Руси было лакмусовой бумажкой для всего. Наши предки верили, что пчела жалит только грешника. Поэтому существовал удивительный обычай проверки женихов. Девушка выводила парня к улью. Если пчелы жужжали спокойно или садились на него — соглашалась идти замуж. Если же нападали — жениху отказывали. Считалось, что «нечистого» человека честная пчела не потерпит.
В этот день обязательно заваривали чай со старым медом, приговаривая: «Мед сладок — да жизнь будет гладка».
Праздник был связан и с деревьями. Особое внимание уделяли рябине и калине, у которых начинали распускаться почки. Целители измельчали их и добавляли в отвары, которые считались универсальным средством от зубной боли и женских хворей.
Народные запретыПудов день на Руси был связан с множеством запретов, которые касались разных сфер жизни — от труда и финансов до межличностных отношений и бытовых действий. Эти ограничения были связаны с народными поверьями и стремлением избежать несчастий.
- Ни в коем случае нельзя убивать залетевшую в дом пчелу. Это прямой путь к разорению. Насекомое нужно аккуратно выпустить;
- Не стоит работать допоздна. Считалось, что тот, кто трудится при луне 28 апреля, накликает на своих детей немощи и слепоту;
- Нельзя злословить у печи (очага). Громкая брань рядом с источником тепла в этот день могла вызвать пожар в доме;
- Не нужно надевать рваную одежду. Особенно с оторванными пуговицами — это «к пустым кошелькам» и нищете;
- Нельзя рассказывать о сокровенном и строить громких планов на будущее. Иначе «всё исполнится наоборот», совсем не впользу загадавшего;
- Долго смотреться в зеркало, особенно на закате. По поверью, это ослабляло защиту человека и могло привести к болезни.
Приметы
- Если пчёлы дружно летят из ульев к полям — будет отличный налив зерна;
- На берёзе появились первые листья — лето будет тёплым;
- Красная заря на закате — к сильному ветру и ненастью на следующей неделе;
- Если 28 апреля днём холодно, а ночью заморозки — май будет тёплым и безветренным;
- С южной стороны дует ветер — летом будут частые ливни.
- Гром в Пудов день — к урожайному году;
- Если к этому дню распустились листья на дубе — к хорошему урожаю зерновых.