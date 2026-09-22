22 сентября 2026, 09:18

Фото: Istock/ LeManna

Согласно народному календарю, 23 сентября отмечается Пётр и Павел Рябинники. Такое название появилось потому, что к этому времени созревала рябина, а первые заморозки убирали её природную горечь, делая ягоды сладкими и целебными. Православная церковь в эту дату чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских, пострадавших за православную веру в эпоху иконоборчества. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ aarrows

Традиции дня

Фото: Istock/ Tanchic

Народные запреты

Фото: Istock/ Radila Radilova

Рябину старались не повреждать: запрещалось ломать её ветви, рубить дерево, вонзать в ствол нож, заготавливать на дрова или сжигать в печи. Считалось, что тот, кто причинит рябине вред, утратит её покровительство и может столкнуться с зубной болью. Если ветка обламывалась нечаянно, у дерева просили прощения;

запрещалось ломать её ветви, рубить дерево, вонзать в ствол нож, заготавливать на дрова или сжигать в печи. Считалось, что тот, кто причинит рябине вред, утратит её покровительство и может столкнуться с зубной болью. Если ветка обламывалась нечаянно, у дерева просили прощения; Праздник полагалось встречать в чистом и прибранном доме. Беспорядок сулил материальные потери, домашние трудности и другие неприятности;

Беспорядок сулил материальные потери, домашние трудности и другие неприятности; Не оставляли на столе грязную либо пустую посуду: верили, что она символизирует нужду, пустоту и хаос, которые способны проникнуть в семейную жизнь;

верили, что она символизирует нужду, пустоту и хаос, которые способны проникнуть в семейную жизнь; Женщинам не рекомендовалось вступать в конфликты с мужчинами — супругом, братом, коллегой или даже случайным знакомым. По народным представлениям, такая ссора могла обернуться тремя месяцами слёз и переживаний. Кроме того девушкам, не следовало покидать дом с распущенными волосами: считалось, что в них способны запутаться нечистые силы и навлечь несчастье;

— супругом, братом, коллегой или даже случайным знакомым. По народным представлениям, такая ссора могла обернуться тремя месяцами слёз и переживаний. Кроме того девушкам, не следовало покидать дом с распущенными волосами: считалось, что в них способны запутаться нечистые силы и навлечь несчастье; В день Рябинников старались не плакать, не печалиться и не поддаваться унынию. Верили, что тоска, возникшая в этот день, может омрачить всю последующую жизнь.

Приметы