Пётр и Павел Рябинники 23 сентября: почему нельзя оставлять грязную посуду на столе и ссориться с мужчинами, народные приметы
Согласно народному календарю, 23 сентября отмечается Пётр и Павел Рябинники. Такое название появилось потому, что к этому времени созревала рябина, а первые заморозки убирали её природную горечь, делая ягоды сладкими и целебными. Православная церковь в эту дату чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских, пострадавших за православную веру в эпоху иконоборчества. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских, церковь установила в честь двух подвижников, живших в разные века, но объединённых одной датой почитания и общей судьбой исповедников.
Святитель Пётр возглавлял Никейскую кафедру в IX веке, когда православная церковь подвергалась жестоким гонениям со стороны иконоборцев. Византийский император Лев Исаврянин, а затем и Лев Армянин, поддерживали ересь, запрещавшую почитание святых икон. Святитель Пётр открыто осудил это учение и претерпел страдания за свою твёрдость. До наших дней дошли четыре письма преподобного Феодора Студита, адресованные святителю Петру, — свидетельство его авторитета среди защитников православия. Скончался святитель около 823 года.
О жизни святителя Павла, также епископа Никейского, сведений почти не сохранилось. Его имя впервые упоминается в греческом Прологе XI века. Известно лишь, что он тоже нёс епископское служение в Никее и почитается церковью как исповедник православной веры.
На Руси этот день называли Петра и Павла Осенних, или попросту Рябинников. Второе название связано с рябиной, которая к 23 сентября начинала наливаться соком и после первых заморозков становилась особенно сладкой. «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили в старину. В народном сознании христианские святители, пострадавшие за веру, оказались связаны с древним языческим почитанием рябины как дерева-оберега. Это переплетение верований и православной традиции — характерная черта русского народного календаря, где церковные даты наполнялись бытовым и обрядовым смыслом.
В этот день именины празднуют Анна, Ефросинья, Пульхерия и Татьяна, а также Пётр, Павел, Андрей, Иван, Семён, Глеб, Василий и Евгений. К святителям Петру и Павлу верующие обращаются с молитвами об укреплении в вере, защите от ересей и лжеучений, а также о помощи в трудных жизненных обстоятельствах.
Традиции дняК 23 сентября крестьяне приступали к сбору рябины — главной осенней ягоде. Ягоды сушили, чтобы потом добавлять в чай, варили компоты, квас и морс, делали наливки и настойки, пекли пироги с рябиной. Рябиновый квас ценили как средство от простуды, а отвар из ягод пили для очищения и согревания в морозы.
При сборе рябины действовало неписаное правило: дерево никогда не обирали подчистую. Часть гроздьев оставляли на ветках — для птиц и лесных зверей. Считалось, что тот, кто соберёт все ягоды, навлечёт на дом несчастья.
Ветви рябины с алыми гроздьями развешивали под крышами домов, на наличниках окон, между оконных рам, на чердаке и у входной двери. Рябина символизировала солнце и отпугивала нечисть, которая пыталась проникнуть в дом через тёмные углы и щели.
Рябину старались высаживать возле дома — часто не одно дерево. Верили, что леший и прочая нечистая сила не могут пройти мимо этого дерева. В Новгородской губернии рябиновые прутья вешали над дверью, вернувшись с кладбища, — чтобы покойник не возвратился. В Воронежской губернии сваха подкладывала жениху рябиновые коренья за голенище сапога, чтобы на свадьбе не навели порчу.
Если человека мучила бессонница или тяжесть в груди, он брал ветку рябины и очерчивал ею круг вокруг себя — и, по поверью, становилось легче.
Девушки в день Петра и Павла умывались холодной ключевой водой — верили, что в дни осеннего равноденствия вода обретает особую силу и сохраняет красоту. Рябиновым отваром полоскали волосы, чтобы они были пышными и блестящими. Из ягод делали рябиновые бусы — они служили оберегом от сглаза и чужой магии.
Народные запреты
- Рябину старались не повреждать: запрещалось ломать её ветви, рубить дерево, вонзать в ствол нож, заготавливать на дрова или сжигать в печи. Считалось, что тот, кто причинит рябине вред, утратит её покровительство и может столкнуться с зубной болью. Если ветка обламывалась нечаянно, у дерева просили прощения;
- Праздник полагалось встречать в чистом и прибранном доме. Беспорядок сулил материальные потери, домашние трудности и другие неприятности;
- Не оставляли на столе грязную либо пустую посуду: верили, что она символизирует нужду, пустоту и хаос, которые способны проникнуть в семейную жизнь;
- Женщинам не рекомендовалось вступать в конфликты с мужчинами — супругом, братом, коллегой или даже случайным знакомым. По народным представлениям, такая ссора могла обернуться тремя месяцами слёз и переживаний. Кроме того девушкам, не следовало покидать дом с распущенными волосами: считалось, что в них способны запутаться нечистые силы и навлечь несчастье;
- В день Рябинников старались не плакать, не печалиться и не поддаваться унынию. Верили, что тоска, возникшая в этот день, может омрачить всю последующую жизнь.
Приметы
- Утренний дождь предвещает снежный декабрь, а дождь после полудня — обильные снегопады в январе;
- Ясная погода 23 сентября — впереди много погожих дней и тёплая осень;
- Желуди не осыпались к Рябинникам — к холодному Рождеству;
- Мало ягод на рябине — осень простоит сухой, а зима будет мягкой;
- Много зайцев в лесу — зима выдастся суровой и снежной.