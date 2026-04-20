Радоница 21 апреля 2026: почему нельзя плакать, оставлять водку на могиле и ругаться, традиции и приметы дня поминовения
В середине цветущей весны, когда воздух наполнен звоном колоколов и ароматом распускающейся зелени, православные верующие отмечают особый день — Радоницу. В 2026 году она выпадает на 21 апреля. Это время, когда «Христос Воскресе!» звучит не только для живых, но и для тех, кто перешагнул порог вечности. Об истоках праздника и о том, как правильно провести день поминовения усопших, читайте в материале «Радио 1».
Истоки и значение РадоницыРадоница — день поминовения усопших в православной традиции. Название восходит к слову «радость». Праздник напоминает верующим, что, несмотря на смерть, христиане верят в вечную жизнь и воскресение. Суть Радоницы — это не скорбь, а вера. Многие путают Радоницу с «родительскими субботами», но в отличие от других дней поминовения, здесь мы не оплакиваем разлуку, а разделяем с нашими предками великую тайну Воскресения Христова.
Исторические корни уходят в византийскую традицию IX века и глубже — в славянскую старину. Когда-то на Руси существовал «Навий день» — весенняя тризна. С принятием христианства Церковь не стала ломать устоявшийся уклад, а наполнила его новым, евангельским смыслом. Сегодня Радоница — это мост между живыми и ушедшими, основанный на надежде на всеобщее воскресение.
В Светлую седмицу и в воскресенье (Красную горку) заупокойные службы не совершаются — так велика радость. Радоница же наступает ровно через 9 дней после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы (недели апостола Фомы). В 2026 году, поскольку Пасха была 12 апреля, поминовение приходится на 21 апреля.
Традиции на Руси и современные обычаиРаньше Радоница была событием масштабным и ярким. Крестьяне собирались семьями, шли на погост не с постными лицами, а с куличами, крашеными яйцами и блинами. Считалось, что нужно «похристосоваться» с покойным: раскрошить яйцо на могилу или закопать его в землю. Устраивались «тризны» — поминальные трапезы прямо у могил, причем шумных гуляний избегали, но и глубокого траура не было.
Современные реалии изменились, но суть осталась. Церковь призывает начать день с храма. Утренняя литургия и панихида — вот главный смысл поминовения, а не формальное посещение кладбища.
На Радоницу в храме принято подавать записки «Об упокоении» с именами крещеных родных. Молиться за души усопших близких, ведь молитва дороже любых угощений.
На кладбищах традиционно люди зажигают свечи и лампадки, читают «Отче наш» или пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых...». Священники также советуют прочитать 90-й псалом или канон о усопших. Краткая заупокойная молитва: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), прости им всякое прегрешение и даруй им Царствие Небесное».
Кроме этого, на Радоницу принято наводить порядок на могиле после зимы. В центральной России и Московской области принято красить оградки, сажать цветы и деревья в знак любви и памяти.
Что запрещено делать в РадоницуМногие привычки, которые кажутся нормой, с точки зрения православия являются суевериями и только вредят душам. Вот чего делать не стоит:
- Оставлять рюмку водки и хлеб на могиле. Это языческий пережиток «угощения мертвых». Душе нужна молитва, а не алкоголь. Церковь категорически против распития горячительных напитков на погостах;
- Устраивать шумное застолье на кладбище. Погост — это священное место, а не зона пикника. Нельзя превращать поминки в пьянку. Это неуважение и к усопшему, и к месту его упокоения;
- Плакать и отчаиваться. Запрещено впадать в уныние. Раз это Радоница — нужно радоваться, что близкий жив у Бога. Слезы бессилия — это отсутствие веры в вечную жизнь;
- Работать в ущерб молитве. Тяжелая работа на огороде или генеральная уборка дома подождут. День должен быть посвящен памяти, а не быту;
- Ругаться и сквернословить. Это грех в любой день, но в поминальный — особенно. Ссоры на могилах «тревожат» покой усопших.
Приметы и тайные знаки Радоницы
- Если вы слышите звонкое пение птиц у могилы — добрый знак. Считается, что души усопших через птиц подают весть, что им хорошо и спокойно.
- Могила сухая — покойник доволен. Если земля на могиле после зимы быстро просохла и мягкая — это знак того, что душа обрела покой.
- Увидеть во сне усопшего. Сон в ночь на Радоницу считается значимым. Если приснился умерший родственник, прислушайтесь к его словам. Обычно это просьба о молитве или предупреждение.
- Радуга на небе. В старину радугу после панихиды воспринимали как прямое благословение и знак того, что Господь принимает наши молитвы.
- Споткнуться или оступиться рядом с могилой — знак того, что душа усопшего «зовет», хочет напомнить о себе. Возможно, он просит молитвы или каких‑то действий в память о нём (например, навести порядок на могиле). Не стоит пугаться. Важно остановиться перед местом упокоения, перекреститься, прочитать короткую молитву и мысленно обратиться к покойному.
- Обнаружить на могиле какой‑либо предмет (камень необычной формы, ветку, перо, монету и т. д.) — значит получить «послание» от усопшего. Его значение зависит от находки: перо — знак, что душа «лёгкая» и обрела покой; камень — напоминание о чём‑то важном, что вы забыли; монета — просьба о молитве или милостыне в память о покойном; ветка — символ продолжения жизни.
Откажитесь от пустых суеверий и налегания на спиртное. Просто вспомните родных, помолитесь и порадуйтесь за них. Как говорил святитель Иоанн Златоуст: «Не будем же скорбеть о смерти, ибо она есть покой...». Сохраняйте традиции, передавайте их детям, и тогда радость Воскресения Христова будет вечно жить в ваших сердцах.