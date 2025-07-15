15 июля 2025, 15:48

Фото: iStock/ rawintanpin

16 июля 2025 года пройдет под знаком динамичной энергии Луны в Овне, которая вступит в свои права с 07:29 утра. Этот день принесет мощный заряд импульсивности и потребует осознанного контроля над эмоциями. Убывающая Луна в третьей четверти (21-й лунный день) создает идеальные условия для завершения дел, переосмысления целей и расставания с тем, что больше не служит вашему развитию. О том, что ждет каждый знак зодиака, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 21 июня) Рак (22 июня — 22 июля) Лев (23 июля — 22 августа) Дева (23 августа — 23 сентября) Весы (24 сентября — 23 октября) Скорпион (24 октября — 22 ноября) Стрелец (23 ноября — 21 декабря) Козерог (22 декабря — 20 января) Водолей (21 января — 18 февраля) Рыбы (19 февраля — 20 марта)



Овен (21 марта — 20 апреля)

Телец (21 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Фото: iStock/ Allexxandar



Рак (22 июня — 22 июля)

Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 23 сентября)

Весы (24 сентября — 23 октября)

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Козерог (22 декабря — 20 января)

Фото: iStock/ Allexxandar



Водолей (21 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)