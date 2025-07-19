Резкая смена энергий, что ждать от перехода убывающей Луны в Близнецов? Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака
20 июля 2025 года Луна совершит важный переход из земного Тельца в воздушные Близнецы, резко меняя энергетику дня. Этот астрологический момент разделит сутки на два совершенно разных периода: утро практичной стабильности и день стремительных перемен. О том, что ждет каждый знак зодиака, читайте в материале «Радио 1».
Овен (21 марта — 20 апреля)
От Овнов день потребует взвешенности и терпения. Энергетика дня такова, что излишняя импульсивность может привести к ненужным конфликтам как в личной жизни, так и на работе. Старайтесь контролировать эмоции — это поможет избежать напряжённых ситуаций с близкими и коллегами. Сохраняйте баланс между активностью и осторожностью. Доводите начатое до конца и не беритесь за новые рискованные предприятия. Иногда мудрость — в своевременной паузе.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Вселенная принесёт Тельцам ощущение стабильности и внутренней гармонии. Этот день идеально подходит для того, чтобы сосредоточиться на своих целях и планомерно двигаться вперёд. Звёзды советуют не спешить — ваша сила в методичности и практичности. Доверьтесь своему внутреннему чутью, в этот день оно вас не подведёт. Действуйте размеренно, не форсируйте события, и удача будет на вашей стороне.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Близнецам день подарит множество возможностей и интересных событий, но потребует особой осмотрительности. Звезды рекомендуют не поддаваться импульсивности, все важные решения лучше отложить до вечера, когда эмоции улягутся. Ваша креативность на высоте, поэтому смело участвуйте в мозговых штурмах и переговорах. Это идеальное время для старта проектов, связанных с коммуникациями, маркетингом или обучением. В финансовых вопросах сохраняйте бдительность — избегайте спонтанных трат, а серьезные инвестиции лучше отложить на потом.
Рак (22 июня — 22 июля)
От Раков вселенная требует особого внимания к внутреннему состоянию и завершению текущих дел. Сила Луны поможет вам мыслить практично, но Марс может провоцировать эмоциональные вспышки. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и не поддаваться на провокации. Это идеальное время для наведения порядка во всех сферах жизни. Возможны неожиданные возможности для дополнительного заработка, но не принимайте поспешных решений. Финансовая стабильность сегодня важнее быстрой выгоды, поэтому отложите крупные покупки, ретроградный Меркурий может внести путаницу в денежные вопросы.
Лев (23 июля — 22 августа)
Звезды приготовили Львам особенные возможности. Ваша природная харизма будет сиять особенно ярко, привлекая внимание и открывая новые перспективы. Однако помните, настоящее величие требует мудрости. День идеально подходит для демонстрации ваших лидерских качеств. Возможны неожиданные финансовые поступления, но не стоит тратить их импульсивно. Лучше отложите часть средств «на черный день».
Дева (23 августа — 23 сентября)
Для Дев день станет временем ясности, порядка и продуктивности, когда ваши лучшие качества проявятся в полной мере. Вселенная благосклонна к вашему знаку, предлагая идеальные условия для наведения порядка во всех сферах жизни. Это прекрасный момент для завершения давно отложенных дел, проверки документов и оптимизации рабочих процессов. Финансовая сфера потребует внимания. Воздержитесь от импульсивных покупок, вместо этого уделите время анализу бюджета и долгосрочному планированию.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам звезды подарят особую гармонию и баланс, которых вы так жаждете. Этот день станет временем, когда ваше врожденное чувство справедливости и эстетики проявится в полной мере, и вы сможете найти золотую середину во всех сферах жизни. Ваша способность находить компромиссы поможет разрешить давние конфликты и найти компромиссы как на работе, так и в личной жизни.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Для Скорпионов наступит время глубинных перемен. Плутон, ваш покровитель, активизирует вашу природную магию и интуицию, открывая доступ к скрытым ресурсам. Это время, когда за внешним спокойствием кроются настоящие энергетические бури, способные кардинально изменить вашу жизнь. День идеален для стратегического планирования и решения давно висящих проблем. Особую бдительность следует проявить в финансовых вопросах, тщательно проверяйте все документы и не поддавайтесь на сомнительные предложения.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Покровитель знака Юпитер откроет Стрельцам неожиданные перспективы. Это идеальное время для смелых планов и воплощения давних мечтаний. Особенно удачно сложатся дела, связанные с международными проектами, образованием или удаленной работой. Финансовая удача будет сопутствовать тем, кто рискнет, но сделает это с умом. Доверьтесь своему внутреннему голосу, но не забывайте о здравом смысле. Сохраняйте баланс между безрассудной смелостью и мудрой осторожностью, и тогда перед вами откроются все двери.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Мудрый покровитель знака Сатурн создаст для Козерогов идеальные условия для планомерного движения к целям. Это время, когда ваша природная дисциплина и трудолюбие принесут наиболее весомые плоды. Сегодня каждый шаг, сделанный обдуманно, приближает вас к долгожданному успеху. Вселенная дает вам возможность укрепить свои позиции и сделать важный шаг к вершинам. Ваша задача — проявить характер, но не забывать, что даже самые амбициозные цели достигаются последовательными усилиями.
Водолей (21 января — 18 февраля)
Ваш небесный покровитель Уран приготовил для вас день, полный сюрпризов и возможностей выйти за рамки привычного. Это время, когда ваша оригинальность и прогрессивное мышление будут особенно востребованы. Вселенная бросает вам вызов — сможете ли вы использовать неожиданные возможности для создания лучшего будущего? Ваша миссия — оставаться верным своим идеалам, находя практические способы их воплощения.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Для Рыб день будет окутан особой мистической аурой вашего покровителя Нептуна. Границы между реальным и потусторонним станут особенно тонкими, даря вам необыкновенную чувствительность и творческое озарение. Это время, когда ваша интуиция достигает пика, а душа становится открытой для самых тонких вибраций вселенной. Ваши нестандартные идеи могут принести не только моральное удовлетворение, но и материальную выгоду. Финансовая интуиция сегодня обострена до предела — прислушайтесь к тихому голосу разума при принятии важных решений.