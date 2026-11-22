Родион Ледолом 23 ноября: зачем мириться с врагами, ждать гостей и проявлять щедрость, народные приметы
Согласно народному календарю, 23 ноября отмечается Родионов день, или «Родион и Ераст». Такое название появилось потому, что православная церковь в этот день чтит память шестерых апостолов от семидесяти — Родиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. На Руси этот праздник называли ещё и Ледоломом: реки уже схватывались первым, ещё некрепким льдом, а погода могла показать свой суровый нрав. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании этот день удивительным образом сплёл христианское почитание учеников апостола Павла с древними славянскими верованиями. В старину в конце ноября наши предки почитали Морену — олицетворение суровой зимы и холода. Считалось, что именно она «принимает ключи» от уходящей осени, а потому время её власти требовало почтительности. Отголоском этих верований стали запреты на ссоры и пустые обещания — слово, данное в такие дни, держалось, по поверьям, на строгом счёту.
После принятия христианства наши предки начали обращаться за защитой к святым, которые были учениками апостола Павла. Церковное предание сохранило для нас имена этих подвижников I века. Апостол Родион (или Иродион), родственник апостола Павла, был епископом в Патрах, греческом городе. Он оставил кафедру, чтобы сопровождать апостола Петра в Рим, где и принял мученическую кончину — его обезглавили в тот же день, когда распяли Петра.
Апостол Ераст, о котором Павел упоминает в Послании к Римлянам как о «городском казнохранителе», был человеком знатным и образованным. Он стал диаконом и экономом Иерусалимской церкви, а позже — епископом в Панеаде, где обращал язычников любовью и кротостью.
Апостол Олимп разделил судьбу Родиона, а Сосипатр, Куарт и Тертий трудились на ниве епископского служения в Иконии и Берите, завершив земной путь в мире в глубокой старости.
Святым 23 ноября молились о здоровье домочадцев, мире в доме и лёгкой зиме. Апостолы почитались и как покровители странников, поэтому в этот день у радушных хозяев всегда находились ночлег и ужин для путника. Именины 23 ноября по православным святцам отмечают: Родион, Ераст, Терентий, Пётр, Александр, Алексей, Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, а также Анна и Ольга.
Традиции дняРодионов день начинался задолго до рассвета. Тесто на хлеб ставили ещё вечером 22 ноября: испечённые к утру караваи несли в храм, где освящали их вместе с солью. Часть хлеба съедали за семейным столом — считалось, что освящённый ломоть даёт здоровье и достаток на весь год, — а часть отдавали домашним животным. Считалось, что такой «прикорм» убережёт скотину от зимних болезней и падежа, а значит, семья будет с молоком и мясом до весны. Эта традиция была настолько крепка, что при покупке новой коровы покупатель мог потребовать у прежнего хозяина кусок освящённого на Родиона хлеба в придачу.
На Руси в этот день было принято проявлять щедрость. Нуждающимся раздавали еду, одежду, помогали деньгами. Считалось, что отказать просящему 23 ноября — значит обречь себя на бедность в будущем году.
А ещё на Родиона и Ераста мирились с врагами: угощали недругов вкусностями, чтобы жизнь наполнилась смыслом и счастливыми моментами.
Если же на улице разыгрывалась непогода — мела метель, шёл мокрый снег или ударял мороз, — крестьяне выходили на крыльцо и кланялись зиме, прося её не гневаться на людей и быть милостивой.
Народные запреты
- День этот считался тревожным. Наши предки верили, что 23 ноября по земле гуляет нечистая сила, особенно после захода солнца. Поэтому существовал строгий запрет выходить из дома вечером без крайней нужды — могли «увести» или напугать;
- Нельзя было и ссориться: брань в этот день грозила тем, что беды и горести поселятся в доме надолго;
- Не разрешалось и выносить мусор — вместе с сором можно было «вымести» счастье и удачу;
- Крупные сделки и дальние поездки тоже старались отложить: путь мог оказаться неудачным, а дело — убыточным;
- Кроме того, не следовало сквернословить, чтобы не накликать неприятностей на всю семью.
Приметы
- Иней на деревьях в день Ераста — жди больших снегов;
- Утренний туман на Родиона — к скорой оттепели;
- Гладкий лёд на реках в этот день — зима близко, а снегопад обещает мягкую, снежную зиму;
- Дождь в этот день — погода будет малоснежной и грязной вплоть до дня Митрофана (6 декабря);
- Сильный ветер 23 ноября — к скорым метелям.