22 ноября 2026, 11:28

Фото: Istock/ samafoto

Согласно народному календарю, 23 ноября отмечается Родионов день, или «Родион и Ераст». Такое название появилось потому, что православная церковь в этот день чтит память шестерых апостолов от семидесяти — Родиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. На Руси этот праздник называли ещё и Ледоломом: реки уже схватывались первым, ещё некрепким льдом, а погода могла показать свой суровый нрав. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Elena Smykova

Традиции дня

Фото: Istock/ ognennaja

Народные запреты

День этот считался тревожным. Наши предки верили, что 23 ноября по земле гуляет нечистая сила, особенно после захода солнца. Поэтому существовал строгий запрет выходить из дома вечером без крайней нужды — могли «увести» или напугать;

— могли «увести» или напугать; Нельзя было и ссориться: брань в этот день грозила тем, что беды и горести поселятся в доме надолго;

брань в этот день грозила тем, что беды и горести поселятся в доме надолго; Не разрешалось и выносить мусор — вместе с сором можно было «вымести» счастье и удачу;

— вместе с сором можно было «вымести» счастье и удачу; Крупные сделки и дальние поездки тоже старались отложить: путь мог оказаться неудачным, а дело — убыточным;

путь мог оказаться неудачным, а дело — убыточным; Кроме того, не следовало сквернословить, чтобы не накликать неприятностей на всю семью.

Приметы

Фото: Istock/ Dmytro Ostashuk