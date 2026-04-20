Родионов день 21 апреля: почему нельзя вытираться после умывания, браться за веник и заводить домашних питомцев, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 апреля отмечается Родионов день, или праздник «Родион-ревучие воды». Такое поэтичное название родилось из-за бурного таяния снегов: ручьи становились полноводными, а реки шумели от прибывания воды. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Иродиона (Родиона) Патрасского, апостола от семидесяти. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЖизнь крестьянской Руси подчинялась природным ритмам. Церковный календарь органично вписывался в эти циклы, формируя особый культурный слой. 21 апреля — яркий пример такого слияния. Для землепашца это был рубеж, когда зима окончательно сдавала позиции, а оттаявшая земля требовала сохи. Потому день нередко называли Родион Ледолом, Родион-ревучие воды и Родион-выверни оглобли.
Но за бытовым названием стоит суровая история веры. Апостол Иродион (Родион) был родственником и спутником самого апостола Павла. Будучи родом из Тарса, он принял епископский сан в городе Патры. Его миссия была опасна: он обращал в христианство греков-язычников и иудеев. За это однажды его избили палками и забросали камнями. Считая его мертвым (один из мучителей ударил его ножом), убийцы ушли, но Господь сохранил жизнь своему верному последователю.
Позже Иродион разделил участь апостола Петра. В 67 году, во времена правления императора Нерона, в Риме святого усекли мечом. Мощи священномученика обретены в 1979 году в Италии (город Фраскати), часть их покоится в соборе святых апостолов в Риме. В этот день верующие молятся Родиону об укреплении веры, о помощи в полевых работах и о заступничестве перед Богом.
Традиции дняПросыпались на Родиона затемно. Глава семьи первым делом выходил на крыльцо и внимательно смотрел на небо. Считалось, что сегодня солнце встречается с месяцем. Два светила «рассказывают» друг другу новости. Если небо чистое и день ясный — быть доброму лету. А если туман и пасмурно — готовь теплую одежду, лето будет ненастным.
Главной традицией был старт пахоты. Говорили: «Родион ревучие воды принес — ставь соху перепахивать овес». Это был тяжелый, но радостный труд. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи». Поэтому к сохе и бороне относились как к святыне — чистили, смазывали, заговаривали.
В этот день хозяйки пекли особый обрядовый хлеб. Его солили крупной солью (четверговой, если сохранилась) и съедали на завтрак всей семьей. Считалось, что этот хлеб на Родиона отводит злых духов и дарит здоровье на весь год. До завтрака было принято выйти к колодцу, выпить пригоршню ледяной воды и поклониться ей — вода после зимы считалась целебной, «смывающей» тоску и хвори.
Особо чтили в этот день вдов и жен солдат. Считалось, что 21 апреля вода уносит женскую тоску. Одинокие женщины шли к реке, умывались левой рукой и просили реку забрать горечь одиночества.
Народные запретыНаши предки верили, что 21 апреля стихии вода и земля требуют к себе особого уважения. Нарушать вековые устои строго воспрещалось.
- Нельзя вытираться после умывания. Утром, умывшись проточной водой, лицо нужно было дать высохнуть на воздухе. Иначе жди горького разочарования и слез;
- Запрещено браться за веник и тряпку. Уборка в доме 21 апреля могла рассердить домового. Разгневанный хранитель очага начнет проказничать, прятать вещи и пугать скотину;
- Не ходи на рыбалку. Реки в день Родиона «ревут» и просыпаются. Водяной голоден после зимы. Чтобы рыбака не утянуло в омут, сеть оставляли до лучших времен;
- Не планируй важных дел и крупных сделок. Считалось, что любое начинание 21 апреля обернется крахом и финансовыми потерями;
- Не ругайся у воды. Крик и брань на берегу реки или ручья — плохая примета. Вода впитает злобу, и тогда весь год в доме будут скандалы;
- Не заводи домашних животных. Щенок или котенок, взятый в этот день, долго не проживет в доме или сам сбежит.
Приметы
- Солнечный день без облаков предвещает жаркое, но засушливое лето;
- Если прогремел гром — лето будет мокрым, но пора пахать уже наступила;
- Заморозки на Родиона — к холодному и позднему лету;
- Если лягушки уже квакают — пора сеять овес;
- Красноватая луна на рассвете — на следующий день будет тепло.