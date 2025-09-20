Мужчинам назвали наилучший возраст для зачатия первого ребенка
Врач Аполихин: Мужчине следует заводить первого ребенка в возрасте 24-25 лет
Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин раскрыл оптимальный возраст, в котором мужчинам следует завести первого ребенка. Его слова передает РИА Новости.
Мнение эксперта прозвучало в ответ на вопрос о том, когда лучше всего впервые стать отцом.
«Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24-25 лет для мужчины это было бы актуально», — пояснил Аполихин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
