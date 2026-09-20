Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: как уберечь семью от бед, сохранить достаток и привлечь удачу в делах, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 сентября отмечаются Осенины, или «Вторая Пречистая». Такое название появилось потому, что к этому дню завершались полевые работы и осень окончательно вступала в свои права. Православная церковь в эту дату чтит Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — первый двунадесятый праздник церковного года. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаОсенины — один из древнейших праздников восточных славян, уходящий корнями в дохристианскую Русь. Календарный цикл наших предков был тесно связан с природой: к последней декаде сентября день уравнивался с ночью, жатва подходила к концу, и люди благодарили землю за щедрые дары. В народе сентябрьские дни делили на три «встречи осени»: первые справляли 14 сентября на Семёна-летопроводца, вторые приходились на 21 сентября, а третьи — на 27 сентября, на Воздвижение. Вторые Осенины были центральным днём всего осеннего цикла.
С принятием христианства древний аграрный праздник слился с великим церковным торжеством — Рождеством Пресвятой Богородицы. О рождении Девы Марии в канонических Евангелиях не сказано ни слова. История сохранилась благодаря церковному Преданию и апокрифическому Протоевангелию Иакова, написанному во II веке. Согласно преданию, родителями будущей Богородицы были праведные Иоаким и Анна — благочестивые супруги из Иерусалима. Они дожили до преклонных лет, но оставались бездетными, что в ветхозаветном обществе считалось знаком Божьей немилости.
Однажды Иоаким пришёл в храм принести жертву, но священник отказался её принять, указав об отсутствии детей. Опечаленный старец удалился в пустыню, где постился и молился сорок дней. Анна также не переставала молиться. Тогда обоим супругам явился ангел и возвестил, что их молитвы услышаны и у них родится дочь. Иоаким и Анна дали обет посвятить ребёнка Богу. Через девять месяцев Анна родила девочку, которую назвали Марией.
Празднование Рождества Богородицы складывалось постепенно. На Востоке первые упоминания встречаются в V веке в трудах константинопольского архиепископа Прокла. Окончательно праздник закрепился в церковном календаре в VI–VII веках по указу императора Маврикия. В церковном году всего три Рождества — Христово, Иоанна Предтечи и Богородицы. Рождение Марии воспринимается как начало пути, ведущего к Рождеству Христову, — первый шаг к исполнению Божественного замысла о спасении человечества.
На Руси праздник приобрёл особое значение. С ним связано и историческое совпадение. Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года по старому стилю — именно в день Рождества Богородицы. 21 сентября в храмах священники облачаются в голубые ризы — символ непорочности и небесной чистоты Приснодевы. Верующие молятся о даровании детей, семейном благополучии, исцелении от недугов, мире в доме и заступничестве Богородицы.
Традиции дняОсенины справляли широко и весело — с застольями, хороводами, песнями и ярмарками. Ранним утром женщины выходили к рекам и озёрам с овсяным караваем и ягодным киселём — встречать матушку-Осенину. Старшая из участниц читала молитву Пресвятой Богородице, остальные водили хороводы и пели. Хлеб преломляли руками. Часть съедали на берегу, а остатки несли домой и скармливали скоту, чтобы в новом году животные оставались здоровыми и давали обильный приплод.
Хозяин встречал утро на убранном поле. Там он оставлял краюшку хлеба «на семя» — дар духам плодородия, чтобы не прогневать их и обеспечить урожай на будущий год. Считалось, что к 21 сентября последняя птица — журавль — улетает на юг, унося с собой тепло. Люди провожали птиц песнями и пожеланиями вернуться весной.
Женщины делали обереги из трав, колосьев, веточек ели и рябиновых гроздьев, перевязывая их красными лентами. Их вешали над входом в дом — для защиты семьи от нечистой силы.
В деревнях устраивали братчину — общий пир на всё село. Каждый житель приносил что-то своё: мясо, овощи, крупу, соленья. Всё варили в общем котле, отчего, по мнению историков, и пошло название блюда «сборная солянка». На стол обязательно ставили кутью с мёдом — в память об ушедших предках. Чем богаче был урожай, тем щедрее накрывали столы.
Осенины были временем сватовства и свадеб. Осенний сезон бракосочетаний продолжался с первых Осенин до конца ноября — ведь у людей наконец появлялось свободное время. Незамужние девушки и холостые парни устраивали посиделки с музыкой и плясками, чтобы найти себе пару. Поговорка гласила: если до Покрова девушка не выйдет замуж, придётся ждать следующего года.
На Осенины также было принято навещать молодожёнов. Родня и соседи приходили к ним в дом, молодая хозяйка угощала всех обедом и показывала, как обустроила жилище. Гости не только восхищались, но и поучали с доброй иронией. Муж демонстрировал амбар с запасами зерна и конюшню с упряжью, а потом поил гостей в саду собственноручно сваренным пивом или мёдом. Это был своеобразный экзамен для молодой семьи — проверка на умение вести хозяйство.
Народные запретыНаши предки строго соблюдали запреты Осенин, веря, что нарушение их навлечёт беду.
- 21 сентября земля считалась «именинницей» — её нельзя было тревожить копанием, пахотой или любыми тяжёлыми земельными работами, чтобы дать ей отдохнуть до самого Благовещения;
- Нельзя было браться за острые предметы — ножи, ножницы, иглы. Считалось, что можно «отрезать» или «укоротить» собственную жизнь и удачу. Караваи именно поэтому не резали, а преломляли руками;
- Запрещалось шить, вязать, вышивать — можно было «зашить» своё счастье. Стричь волосы тоже не полагалось — чтобы не «укоротить» здоровье;
- Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и потере достатка;
- Нельзя было подметать пол и выметать сор за порог — вместе с мусором из дома можно было «вымести» благополучие. Оставлять крошки на столе тоже не следовало. Это сулило убытки;
- Ругаться, спорить и желать зла другим в этот день строжайше запрещалось. Конфликт на Осенины, по поверьям, предвещал долгие ссоры на весь год;
- Уныние и жалобы находились под запретом — считалось, что тот, кто воздержится от негатива, встретит радость и удачу;
- Нельзя было выбрасывать остатки еды — их следовало отдавать нуждающимся. Выброшенная пища в этот день считалась пренебрежением к дарам земли, которые она дала.
Приметы
- Если 21 сентября день ясный и сухой — осень будет тёплой и продолжительной;
- Утро туманное — зима наступит поздно;
- Много паутины в этот день — к долгой и сухой осени;
- Гром 21 сентября — к тёплой и затяжной осени;
- Если с деревьев практически все листья опали — зима будет ранней.