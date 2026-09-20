20 сентября 2026, 10:38

Фото: Istock/ Andrew_Mayovskyy

Согласно народному календарю, 21 сентября отмечаются Осенины, или «Вторая Пречистая». Такое название появилось потому, что к этому дню завершались полевые работы и осень окончательно вступала в свои права. Православная церковь в эту дату чтит Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — первый двунадесятый праздник церковного года. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ SVPRO

Народные запреты

Фото: Istock/ LexisJan

21 сентября земля считалась «именинницей» — её нельзя было тревожить копанием, пахотой или любыми тяжёлыми земельными работами , чтобы дать ей отдохнуть до самого Благовещения;

, чтобы дать ей отдохнуть до самого Благовещения; Нельзя было браться за острые предметы — ножи, ножницы, иглы. Считалось, что можно «отрезать» или «укоротить» собственную жизнь и удачу. Караваи именно поэтому не резали, а преломляли руками;

— ножи, ножницы, иглы. Считалось, что можно «отрезать» или «укоротить» собственную жизнь и удачу. Караваи именно поэтому не резали, а преломляли руками; Запрещалось шить, вязать, вышивать — можно было «зашить» своё счастье. Стричь волосы тоже не полагалось — чтобы не «укоротить» здоровье;

— можно было «зашить» своё счастье. Стричь волосы тоже не полагалось — чтобы не «укоротить» здоровье; Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и потере достатка;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и потере достатка; Нельзя было подметать пол и выметать сор за порог — вместе с мусором из дома можно было «вымести» благополучие. Оставлять крошки на столе тоже не следовало. Это сулило убытки;

— вместе с мусором из дома можно было «вымести» благополучие. Оставлять крошки на столе тоже не следовало. Это сулило убытки; Ругаться, спорить и желать зла другим в этот день строжайше запрещалось. Конфликт на Осенины, по поверьям, предвещал долгие ссоры на весь год;

Конфликт на Осенины, по поверьям, предвещал долгие ссоры на весь год; Уныние и жалобы находились под запретом — считалось, что тот, кто воздержится от негатива, встретит радость и удачу;

— считалось, что тот, кто воздержится от негатива, встретит радость и удачу; Нельзя было выбрасывать остатки еды — их следовало отдавать нуждающимся. Выброшенная пища в этот день считалась пренебрежением к дарам земли, которые она дала.

Приметы