Рождество святителя Николая Чудотворца 11 августа: День когда нужно загадывать желания и избегать труда, народные приметы
Святитель Николай Чудотворец занимает особое место в сердцах православных верующих, будучи одним из самых любимых и почитаемых святых. В России его образ особенно близок народному сознанию, что отразилось в многочисленных народных названиях праздников, связанных с его памятью. 11 августа православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца, которое в народном календаре известно как Никола Осенний. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, один из самых почитаемых святых в христианском мире, занимает особое место в русской духовной традиции. Родившись около 280 года в малоазийском городе Патары в благочестивой семье, он с детства проявлял удивительные знаки избранности. По преданию, младенец Николай мог стоять в купели крещения без поддержки в течение трех часов, а в постные дни отказывался от материнского молока.
Став священником, Николай прославился делами милосердия. Наиболее известен случай, когда он тайно подбрасывал золото в дом обедневшего отца, спасая его дочерей от позора. Кроме того, во время путешествия в Палестину святой Николай предсказал бурю, а затем молитвой усмирил разбушевавшееся море. Когда один из матросов разбился, упав с мачты, святитель воскресил его. Позже, став епископом Мир Ликийских, святитель участвовал в Первом Вселенском Соборе (325 г.), где яростно защищал православное учение.
На Руси Николай Чудотворец стал особенно любимым святым, а его почитание органично вплелось в народные традиции. Церковь отмечает память святителя трижды в год: 19 декабря (Никола Зимний) — день преставления, 22 мая (Никола Вешний) — перенесение мощей в итальянский Бари, и 11 августа (Никола Осенний) — рождество святителя.
Традиции дня
Рождество святителя Николая Чудотворца — один из самых почитаемых праздников в Русской Православной Церкви. Хотя он был упразднен в XVIII веке при правлении Екатерины II и восстановлен только в 2004 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, его традиции глубоко укоренились в народном благочестии.
Богослужение в этот день отличается особой торжественностью. В церквях совершается праздничная литургия, читается акафист святителю Николаю, а в некоторых приходах проходят крестные ходы. Хотя праздник не относится к числу двунадесятых, его отмечают с большой любовью, вспоминая чудеса и милосердие великого угодника Божия.
Верующие в этот день особенно усердно молятся святителю Николаю, прося помощи в различных нуждах. Традиционно к нему обращаются с молитвами о путешествующих, болящих, детях и семейном благополучии. Многие стараются в этот праздник исповедаться и причаститься, веря, что молитвы в день Рождества святого имеют особую силу.
Важной частью праздника являются дела милосердия, ведь сам святитель Николай прославился своей щедростью к нуждающимся. Верующие подают милостыню, посещают больных, помогают бедным. В некоторых регионах сохранился обычай освящать хлеб, мед или яблоки, чтобы потом раздать их малоимущим.
Народные традиции праздника включают семейные трапезы с постными, но сытными блюдами — кашами, пирогами с грибами, рыбой. Существует поверье, что искренние желания, загаданные в этот день, имеют особые шансы на исполнение.
Запреты праздника
В день Рождества святителя Николая Чудотворца православные верующие соблюдают особые традиции, включая ряд важных запретов. Эти ограничения имеют глубокий духовный смысл и связаны с почитанием великого угодника Божия.
Главный запрет касается тяжелого физического труда, особенно работы на земле. Этот день следует посвятить молитве и духовному отдыху, а не мирским заботам. В народе верили, что нарушение этого правила может лишить человека благословения святителя.
Особенно важно в праздник воздерживаться от ссор, сквернословия и любых проявлений гнева. Николай Чудотворец, известный как миротворец и защитник от вражды, особенно благоволит к тем, кто сохраняет мир в душе и с ближними.
Традиционно в этот день так же избегают:
1. Рукоделия (шитья, вязания), так как эти действия символизируют «завязывание» судьбы.
2. Стирки и уборки, которые могут «смыть» семейное благополучие.
3. Финансовых операций (брать или давать в долг), чтобы не «отдать» свою удачу.
Приметы
- Дождь — к богатому урожаю.
- Туман — сулит хороший урожай овса и ячменя.
- Холодный ветер — предвещает ранние заморозки.