10 августа 2025, 14:27

Фото: скриншот д/ф «Святитель Николай Чудотворец. Святой дня» ТК «Спас»

Святитель Николай Чудотворец занимает особое место в сердцах православных верующих, будучи одним из самых любимых и почитаемых святых. В России его образ особенно близок народному сознанию, что отразилось в многочисленных народных названиях праздников, связанных с его памятью. 11 августа православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца, которое в народном календаре известно как Никола Осенний. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Запреты праздника Приметы



История праздника

Фото: скриншот д/ф «Святитель Николай Чудотворец. Святой дня» ТК «Спас»



Традиции дня

Фото: скриншот д/ф «Святитель Николай Чудотворец. Святой дня» ТК «Спас»



Запреты праздника

Приметы