Самойлов день 2 сентября: как почтить мужчин-кормильцев, сохранить благополучие и избежать разорения, народные приметы
Согласно народному календарю, 2 сентября отмечается Самойлов день. Праздник также называли Самуил-кормилец или Самойло-отец. Такое имя закрепилось не случайно. В эту дату православная церковь почитает ветхозаветного пророка Самуила. Святой почитался на Руси как заступник всех отцов, мудрых наставников и справедливых правителей. С древних времён это время было наполнено обрядами, направленными на укрепление семьи и подготовку к осени. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСамойлов день — яркий пример того, как христианство мягко вплело в себя древние славянские верования. У наших предков 2 сентября был связан с окончанием жатвы и началом подготовки к зиме. В этот день крестьяне завершали сбор основного урожая, особенно свеклы, моркови и репы, и проводили обряды в благодарность земле. Христианская традиция придала этим дням духовный смысл, связав их с памятью пророка Самуила, чья жизнь была посвящена служению Богу и народу.
Самуил жил в XI веке до Рождества Христова, в земле Ханаанской, в городе Рама. Он был сыном Анны, которая долгие годы молилась о рождении ребёнка и дала обет посвятить его Богу. С детства Самуил рос при храме в Силоме, под присмотром первосвященника Илии. Уже в двенадцать лет мальчику было откровение о наказании дома Илия за нечестие сыновей. Так Самуил стал пророком, последним из судей Израиля и первым, кто помазал царей — Саула и Давида.
Самуил был справедливым, строгим к греху, но милостивым к кающимся. Он всю жизнь боролся с идолопоклонством, призывал народ к верности Богу и стал символом духовного возрождения. Умер пророк в преклонном возрасте, в своём родном городе Рама, и был погребён с почестями.
В народе его стали почитать как покровителя отцов, потому что Самуил воспитывал своих сыновей в страхе Божием, был мудрым наставником и кормильцем для всего народа. Верующие молятся ему о мудрости в принятии решений, о благополучии семьи, о здоровье мужей и отцов, о сохранении достатка и о том, чтобы дети росли послушными и праведными.
Традиции дняДень начинался с заботы о главе семейства. Дочери преподносили отцу новую вышитую рубаху, жены накрывали богатый стол с изысканными блюдами. В этот день мужчины не должны были оставаться одни, так как окружение их заботой и вниманием способствовало благополучию всей семьи.
Кроме того, в Самойлов день впервые доставали тёплую одежду. Женщины доставали из сундуков шерстяные платки, вязаные носки и мужские рубахи. Это делалось не просто ради тепла, а как символ перехода к новому времени года.
В огородах завершали сбор свеклы. Девушки верили, что если 2 сентября выдергивать свеклу и низко кланяться грядке, то получат от земли силу и здоровье. Незамужним девушкам сбор свеклы сулил скорую свадьбу.
В лесах появлялись первые осенние опята. Дети и подростки отправлялись за грибами, а хозяйки жарили картошку с грибами — это было традиционным блюдом Самойлова дня.
Также в этот день наводили порядок в доме и во дворе, готовясь к холодам. Хорошей приметой считалось расчесывать волосы деревянным гребнем — к материальному благополучию.
Народные запретыС этим днем связано множество строгих ограничений, нарушение которых могло навлечь беду:
- Нельзя ссориться с мужчинами, особенно с мужем. Считалось, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго и может привести к расставанию;
- Нельзя обманывать мужчин и распространять о них сплетни. Той, кто нарушит это правило, сулили одиночество и болезни;
- Нельзя стричь волосы и ногти — вместе с ними можно «укоротить» собственную удачу и благополучие;
- Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Верили, что нечистая сила может испугать ребенка;
- Нельзя ремонтировать или ставить новый забор — это могло привлечь к дому воров;
- Нельзя начинать строительство — к неудачам;
- Нельзя носить золотые украшения юным особам, мечтающим о замужестве — блеск может привлечь нечисть.
Приметы
- Если на рябине много ягод — осень будет дождливая;
- Гром 2 сентября — к теплой зиме;
- Если журавли летят высоко и неспешно — осень будет теплой и продолжительной;
- Много мышей и кротов, роющих норы у домов — к холодной и снежной зиме;
- Если птицы улетают 2 сентября стаями на юг — зима будет ранней и суровой.