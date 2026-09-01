01 сентября 2026, 11:23

Фото: iStock/ ValeryBoyarsky

Согласно народному календарю, 2 сентября отмечается Самойлов день. Праздник также называли Самуил-кормилец или Самойло-отец. Такое имя закрепилось не случайно. В эту дату православная церковь почитает ветхозаветного пророка Самуила. Святой почитался на Руси как заступник всех отцов, мудрых наставников и справедливых правителей. С древних времён это время было наполнено обрядами, направленными на укрепление семьи и подготовку к осени. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ ValeryBoyarsky

Народные запреты

Нельзя ссориться с мужчинами, особенно с мужем. Считалось, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго и может привести к расставанию;

Считалось, что конфликт, начавшийся в этот день, затянется надолго и может привести к расставанию; Нельзя обманывать мужчин и распространять о них сплетни. Той, кто нарушит это правило, сулили одиночество и болезни;

Той, кто нарушит это правило, сулили одиночество и болезни; Нельзя стричь волосы и ногти — вместе с ними можно «укоротить» собственную удачу и благополучие;

— вместе с ними можно «укоротить» собственную удачу и благополучие; Нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. Верили, что нечистая сила может испугать ребенка;

Верили, что нечистая сила может испугать ребенка; Нельзя ремонтировать или ставить новый забор — это могло привлечь к дому воров;

— это могло привлечь к дому воров; Нельзя начинать строительство — к неудачам;

— к неудачам; Нельзя носить золотые украшения юным особам, мечтающим о замужестве — блеск может привлечь нечисть.

Приметы

Фото: iStock/ Erwin Zwart