Самойлов день 2 сентября: Почему мужчинам нельзя лениться, а на столе должны быть лучшие угощения, народные приметы
В православной традиции второго сентября чтят память библейского пророка Самуила. На русской земле этот день получил название Самойлов день и стал праздником, в который особенно почитали мужчин. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
В самом начале осени, 2 сентября (по старому стилю — 20 августа), на Руси отмечали народный праздник — Самойлов день. За этим простым и привычным для славянского уха названием скрывается великая библейская история одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков — Самуила. Его жизнь, с момента рождения и до последнего дня, была образцом служения Богу и своему народу.
История Самуила начинается в XI веке до нашей эры в городе Рама с чуда. Он был сыном благочестивого еврея Елканы и его любимой жены Анны, которая была бесплодна. В те времена это считалось великим позором. В глубокой скорби Анна пришла в скинию в Силоме и со слезами молилась Богу, обещая, что если у нее родится сын, то он будет посвящен Ему на всю жизнь.
Ее горячая молитва была услышана. Спустя время Анна родила мальчика и дала ему имя Шмуэль (Самуил), что с древнееврейского означает «услышанный Богом». Как только ребенок подрос, мать сдержала свой обет. Она привела маленького Самуила в скинию к первосвященнику Илию.
Однажды ночью Самуил услышал голос Бога, который призвал его на пророческое служение. С этого момента он стал признанным пророком, чьи слова всегда исполнялись. Роль в истории Самуил стал последним и самым могущественным судьей Израиля. Именно он по велению Бога помазал на царство первого израильского царя Саула, а когда тот не оправдал доверия — юного Давида, основателя великой династии.
Самуил всю жизнь оставался неподкупным судьей и верным слугой Бога. Пророк скончался в преклонном возрасте, оплакиваемый всем народом Израиля и был похоронен в своем родном городе Раме.
Традиции дня
Пророк Самуил в Ветхом Завете предстает мудрым судьей, справедливым правителем и помазанником царей. Именно эти его качества — мудрость, справедливость и умение управлять — стали причиной особого почитания его русскими мужиками. Ему молились о даровании сил и мудрости, чтобы справедливо вести хозяйство, судить дела семейные и быть опорой для своей семьи.
Самойлов день считался «мужским» праздником. Жены и дочери старались всячески угодить главе семейства: накрывали богатый стол, подавали лучшие угощения. Обязательным блюдом была домашняя выпечка (пироги, каравай), символизировавшая богатство и благополучие дома. Считалось, что чем щедрее стол, тем благосклоннее будет святой к хозяину.
2 сентября был одним из главных дней для заключения сделок, договоров и ярмарок. Крестьяне верили, что любые торговые соглашения, заключенные под покровительством пророка-судьи, будут честными и выгодными для обеих сторон. Купцы и покупатели молились Самуилу перед сделкой, чтобы не обманули и не продешевили.
Что нельзя делать 2 сентября
Но праздник был не только о делах, но и о благочестии. Запреты дня отражали страх оскорбить строгого и принципиального святого.
Запрет на лень и безделье. Лежать на печи или откладывать работу было нельзя — это считалось прямым оскорблением духа труда и порядка, который олицетворял Самуил.
Запрет на уныние и тоску. Осенью подводили итоги и благодарили за урожай, а не предавались печали. Уныние считалось грехом, отталкивающим благодать.
Запрет на нечестность. Обман в торговле, ложные клятвы и «темные» договоры сурово осуждались — верили, что Самуил накажет мошенника неудачей в делах.
Запрет мужьям на пренебрежение семьей. Провести день в пьянстве, азартных играх или вдали от дома было нельзя, так как это означало уклонение от роли главы семейства и могло навлечь болезни на домочадцев.
Приметы
- Дождь на Самойла — предвещает дождливую и слякотную осень.
- Ветер с севера — к холодной зиме, а с юга — к мягкой и снежной.
- Гуси высоко летят — к большому половодью весной.
- Утренний туман стелется по воде — к теплой и ясной погоде в ближайшие дни.