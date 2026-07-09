09 июля 2026, 09:10

Фото: iStock/ Remedios

Согласно народному календарю, 10 июля отмечается Самсонов день, или «Самсон Сеногной». Название родилось из крестьянских наблюдений. Именно в эту пору часто шли затяжные дожди, способные испортить сено, лежащее на лугах. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Сампсона Странноприимца — врача и милосердного покровителя странников. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ sybanto

Народные запреты

К атегорически нельзя игнорировать просьбы о помощи. Отказать в помощи в Самсонов день — значит навлечь на себя беду. Говорили, что тот, кто прогонит просящего, сам скоро останется без поддержки;

Отказать в помощи в Самсонов день — значит навлечь на себя беду. Говорили, что тот, кто прогонит просящего, сам скоро останется без поддержки; Запрещалось лгать. Любое вранье в этот день могло обернуться серьезной болезнью для лжеца;

Любое вранье в этот день могло обернуться серьезной болезнью для лжеца; Нельзя поднимать находки на улице. Найденные деньги или вещи, особенно украшения, считались «приманкой» нечистой силы. Подобрав их, можно было присвоить себе чужие хвори и несчастья;

Найденные деньги или вещи, особенно украшения, считались «приманкой» нечистой силы. Подобрав их, можно было присвоить себе чужие хвори и несчастья; Не рекомендовалось валяться и лежать на сене. По примете, тот, кто ослушается этого запрета, испортит все запасы — сено сгниет;

По примете, тот, кто ослушается этого запрета, испортит все запасы — сено сгниет; Строго запрещалось стирать вещи красного цвета. В красной одежде видели символ счастья, поэтому стирка могла «вымыть» удачу из дома;

В красной одежде видели символ счастья, поэтому стирка могла «вымыть» удачу из дома; Не стоило ссориться и спорить со старшими. Конфликты с людьми почтенного возраста сулили финансовые проблемы и затяжные разногласия.

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Приметы