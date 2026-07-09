Самсонов день 10 июля: почему нельзя лежать на сене, стирать красные вещи и скупиться, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 10 июля отмечается Самсонов день, или «Самсон Сеногной». Название родилось из крестьянских наблюдений. Именно в эту пору часто шли затяжные дожди, способные испортить сено, лежащее на лугах. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Сампсона Странноприимца — врача и милосердного покровителя странников. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПереплетение языческих и православных смыслов в Самсонов день сложилось естественно: для крестьян середина июля была критическим рубежом сенокоса. Древние славяне внимательно следили за погодой, ведь от неё напрямую зависело, удастся ли заготовить корм скоту на зиму. Дожди в это время воспринимались как угроза благополучию хозяйства, а ясные дни — как добрый знак. Отсюда и родились обряды «удержания» солнца и просьбы к высшим силам о сухой погоде.
С приходом христианства эти народные тревоги обрели новую опору в образе преподобного Сампсона. Он жил в V–VI веках в Риме, происходил из знатной семьи, получил хорошее образование и овладел врачебным искусством. Однако вместо жизни при дворе Сампсон выбрал путь служения бедным и больным. Он раздавал имущество, лечил людей безвозмездно, устраивал приюты для странников и нищих. Его милосердие было столь известно, что даже император Юстиниан, исцелённый по молитвам Сампсона, построил по его просьбе странноприимный дом. Сампсон прожил долгую жизнь в трудах и молитве и мирно скончался в преклонных годах, оставив после себя пример деятельной любви к ближнему.
В русской традиции преподобного Сампсона стали почитать как покровителя путников, больных и тех, кто помогает другим. К нему обращались с молитвами о здоровье, о благополучном возвращении родных из дороги, о защите семьи от бед и болезней.
Традиции дняНа Самсонов день крестьяне старались успеть сделать многое, чтобы заручиться поддержкой сил природы и святого покровителя. Утро начинали с молитвы преподобному Сампсону. Просили здоровья домочадцам и защиты для скота, ведь благополучие семьи напрямую зависело от того, насколько крепкими будут коровы и лошади. После молитвы мужчины шли на луга — докосить остатки травы и перевернуть уже подвяленное сено, чтобы оно скорее просохло. Женщины тем временем готовили угощение для работников: свежий хлеб, пироги с луком и яйцами, квас. Считалось, что щедрость в этот день притягивает достаток, а скупость, напротив, может обернуться убытками.
Важной традицией было встречать и привечать странников и бедняков. Если к дому подходил путник, его обязательно приглашали отдохнуть, кормили и давали с собой что-то из еды. Это напрямую перекликалось с образом преподобного Сампсона — покровителя странников: проявляя милосердие, люди как бы подражали святому и надеялись на его заступничество. В некоторых деревнях устраивали «общий стол» для нуждающихся: собирали продукты по дворам и угощали всех, кто нуждался в поддержке.
Ещё одним обрядом было «заговаривание» сена. Хозяйки обходили стога с молитвой или приговаривали особые слова, прося небо удержать дожди и дать траве высохнуть. В ряде мест для защиты урожая на краю поля ставили небольшой крест из веток или клали связанный пучок сухой травы — как знак, что участок находится под охраной. Дети в этот день собирали полевые цветы и плели венки, которые вешали над дверями — по поверью, такой венок служил оберегом от дурного глаза и болезней.
Не забывали и про домашний скот: животных окропляли чистой водой, читали над ними короткие молитвы, чтобы уберечь от падежа и хворей. В отдельных районах хозяйки обходили хлев с зажжённой свечой, веря, что огонь отгоняет нечистую силу, которая в переходные дни лета могла навредить скотине. Завершали день семейным ужином, на который старались собрать всех домочадцев: единство семьи в Самсонов день считалось залогом благополучия на весь год.
Народные запретыВ Самсонов день предки строго соблюдали ряд запретов, каждый из которых имел своё обоснование в приметах и обычаях.
- Категорически нельзя игнорировать просьбы о помощи. Отказать в помощи в Самсонов день — значит навлечь на себя беду. Говорили, что тот, кто прогонит просящего, сам скоро останется без поддержки;
- Запрещалось лгать. Любое вранье в этот день могло обернуться серьезной болезнью для лжеца;
- Нельзя поднимать находки на улице. Найденные деньги или вещи, особенно украшения, считались «приманкой» нечистой силы. Подобрав их, можно было присвоить себе чужие хвори и несчастья;
- Не рекомендовалось валяться и лежать на сене. По примете, тот, кто ослушается этого запрета, испортит все запасы — сено сгниет;
- Строго запрещалось стирать вещи красного цвета. В красной одежде видели символ счастья, поэтому стирка могла «вымыть» удачу из дома;
- Не стоило ссориться и спорить со старшими. Конфликты с людьми почтенного возраста сулили финансовые проблемы и затяжные разногласия.
Приметы
- Если 10 июля идет дождь, то сыро будет вплоть до самого бабьего лета;
- Ясный и солнечный день предвещает семь недель хорошей, безоблачной погоды;
- Стрекозы летают рывками и громко шуршат крыльями — к скорому ненастью;
- Ветер с востока — к затяжной жаре и малому количеству осадков;
- Если листья конского щавеля покрылись липкими капельками («плачут»), через пару дней пойдет сильный дождь.