09 октября 2026, 09:26

Фото: Istock/ Kuzenkova_Yuliya

Согласно народному календарю, 10 октября отмечается Савватий Пчельник, или «Пчелиная девятина». Такое название появилось потому, что к этому времени завершался сезон медосбора, и пасечники убирали ульи в омшаники на зимовку. Православная церковь в это время чтит память преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей Соловецкого монастыря. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ yulenochekk

Традиции дня

Фото: Istock/ miskolin

Народные запреты

Категорически нельзя было заниматься любой работой, не связанной с пчелами . Строительство, шитье, ремонт и даже уборка считались бесполезными и греховными: «Ничего из сделанного сегодня впрок не пойдет»;

. Строительство, шитье, ремонт и даже уборка считались бесполезными и греховными: «Ничего из сделанного сегодня впрок не пойдет»; Запрещалось ссориться, ругаться и сквернословить. Негативные эмоции в этот день, по поверьям, могли привлечь беды на весь год и надолго испортить отношения с близкими;

Негативные эмоции в этот день, по поверьям, могли привлечь беды на весь год и надолго испортить отношения с близкими; Не давали и не брали в долг. Любые денежные операции, сделки и займы сулили финансовые потери и долги;

Любые денежные операции, сделки и займы сулили финансовые потери и долги; Не стригли волосы и ногти. Вместе с ними, верили предки, можно «срезать» свое счастье и благополучие;

Вместе с ними, верили предки, можно «срезать» свое счастье и благополучие; Не ходили в лес. Лес в этот день считался опасным и «путающим тропы» — можно было легко заблудиться и не найти дорогу домой;

Лес в этот день считался опасным и «путающим тропы» — можно было легко заблудиться и не найти дорогу домой; Не выбрасывали старый мед. Считалось, что это лишает семью достатка и может привести к финансовым трудностям;

Считалось, что это лишает семью достатка и может привести к финансовым трудностям; Не спали долго. Проспать утро означало «проспать» свою удачу и благословение святого Савватия, а также навлечь болезни.

Приметы

Фото: Istock/ Ahmad Sulton Dzikrulloh