Савватий Пчельник 10 октября: как не спугнуть удачу, предсказать погоду зиму и зачем печь медовые пряники, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 октября отмечается Савватий Пчельник, или «Пчелиная девятина». Такое название появилось потому, что к этому времени завершался сезон медосбора, и пасечники убирали ульи в омшаники на зимовку. Православная церковь в это время чтит память преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей Соловецкого монастыря. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день удивительным образом сплел в себе языческую обрядность и православную святость. Древние славяне испокон веков почитали пчелу как Божью труженицу, а мед считали даром небес, приносящим здоровье и достаток. Бортники — лесные пчеловоды — веками хранили секреты этого промысла, передавая их из поколения в поколение. С приходом христианства древние обряды не исчезли, а обрели новое звучание: покровителем пчеловодов стал преподобный Савватий Соловецкий.
Преподобный Савватий жил на рубеже XIV и XV веков. Свою иноческую жизнь он начал в Кирилло-Белозерском монастыре под Вологдой, где прославился смирением и строгим постом. Стремясь к полному уединению, он перешел на Валаам, но и там его настигала слава человеческая. Тогда подвижник тайно покинул обитель и направился к холодным берегам Белого моря. В устье реки Выг он встретил инока Германа, и вместе они отправились к необитаемому Соловецкому острову. В 1429 году, преодолев трехдневный путь по неспокойному морю, старцы достигли желанной земли, установили крест и построили келью.
Савватий провел на острове несколько лет в суровых подвигах. Предчувствуя кончину, он вернулся на материк, где принял последнее причастие и мирно скончался 10 октября 1435 года. Дело его продолжил преподобный Зосима, при котором Соловецкая обитель расцвела и стала одним из духовных центров Русского Севера. Мощи Савватия позже были перенесены на Соловки, где почивают и поныне.
Преподобному Савватию молятся о покровительстве пчеловодству, о благополучии в семье и защите жилища. Его просят об исцелении от недугов, избавлении от пожаров и внезапной смерти, о даровании душевного мира. По преданию, святой также оберегает моряков в дальних плаваниях.
Согласно православным святцам, 10 октября именины отмечают: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Пётр, Савва, Сергей, Фёдор, Филимон, а также Акулина и Феврония.
Традиции дняК 10 октября на Руси завершались так называемые Пчелиные девятины — девять дней, за которые пасечники готовили пчёл к зиме. Ульи укрывали в омшаниках — специальных зимовниках, защищённых от ветра, утепляли мхом и соломой. Говорили: «Уносит пчелиная матка в тёплые края ключи от лета». Кто не успевал убрать улья к Савватию, рисковал потерять пчёл в морозы.
Утро на Савватия начиналось с посещения храма. Пчеловоды и бортники молились святому о покровительстве своему труду. По обычаю, читать молитвы просили детей до семи лет — считалось, что детская душа чиста и безгрешна, а потому детские слова скорее будут услышаны на небесах. Православные священники принимают детей на исповедь именно с семи лет, до этого возраста ребёнок подобен ангелу — а пчеловодство промысел, требующий нравственной чистоты.
Хозяйки пекли особые медовые пряники. Их раздавали только членам семьи, и съесть лакомство нужно было натощак. Крошки отдавали птицам — по поверьям, этот ритуал обеспечивал дому благополучие и достаток на весь год.
Свежим мёдом в этот день принято было щедро угощать соседей, друзей и нищих. Мёд ценили не только за вкус, но и за целебные свойства: с наступлением сезона простуд он был незаменим при кашле, лихорадке, болях в суставах и желудке. Угощая мёдом, желали близким здоровья — считалось, что тогда и сам будешь благополучен.
Особое внимание уделяли снам в ночь на 10 октября. Верили, что сновидения могут быть вещими и подсказывают, что ждет человека в ближайшую неделю. Просыпаться старались рано: тот, кто встанет с рассветом, зарядится удачей и не будет знать бессонницы. Одеваться предпочитали в яркие, теплые тона — желтый и медовый цвета символизировали солнце и достаток.
Народные запретыС днем Савватия Пчельника связан целый свод строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, грозило бедами.
- Категорически нельзя было заниматься любой работой, не связанной с пчелами. Строительство, шитье, ремонт и даже уборка считались бесполезными и греховными: «Ничего из сделанного сегодня впрок не пойдет»;
- Запрещалось ссориться, ругаться и сквернословить. Негативные эмоции в этот день, по поверьям, могли привлечь беды на весь год и надолго испортить отношения с близкими;
- Не давали и не брали в долг. Любые денежные операции, сделки и займы сулили финансовые потери и долги;
- Не стригли волосы и ногти. Вместе с ними, верили предки, можно «срезать» свое счастье и благополучие;
- Не ходили в лес. Лес в этот день считался опасным и «путающим тропы» — можно было легко заблудиться и не найти дорогу домой;
- Не выбрасывали старый мед. Считалось, что это лишает семью достатка и может привести к финансовым трудностям;
- Не спали долго. Проспать утро означало «проспать» свою удачу и благословение святого Савватия, а также навлечь болезни.
Приметы
- Первый снег выпал на Савватия — настоящая зима наступит через 40 дней;
- Гром и гроза в этот день предвещают мягкую, бесснежную и короткую зиму;
- Пчелы плотно залепили леток в улье — к суровой зиме; леток остается открытым — зима будет мягкой;
- Если лист с березы к этому дню не опал — осень затянется, а морозы придут поздно;
- Мало шишек на елях и соснах — зима будет не очень холодной;
- Туманное и сырое утро сулит зиму с частыми оттепелями.