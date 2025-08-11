11 августа 2025, 14:36

Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»

11 августа исполняется 70 лет со дня рождения основателя финансовой пирамиды МММ, политического деятеля и писателя Сергея Мавроди. От крупнейшей финансовой пирамиды России пострадали от 10 до 15 миллионов человек, а некоторые вкладчики по сей день надеются вернуть потерянные деньги. Только при аресте «отца пирамиды» миллиарды рублей словно растворились в воздухе, и по сей день неизвестно об их нахождении. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Сергея Мавроди От оргтехники до финансовой пирамиды Суть пирамиды «МММ» Сергея Мавроди Почему пирамида рухнула и где деньги?



Ранние годы Сергея Мавроди

От оргтехники до финансовой пирамиды

Сергей Мавроди (Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»)



Суть пирамиды «МММ» Сергея Мавроди

Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»



Почему пирамида рухнула и где деньги?