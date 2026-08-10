10 августа 2026, 14:10

Сергей Мавроди (Фото: скриншот т/п «Малахов»)

Человеку, который заставил 15 миллионов россиян поверить в чудо и лишил их последних сбережений, основателю финансовой пирамиды МММ, политическому деятелю и писателю Сергею Мавроди 11 августа мог бы исполниться 71 год. От крупнейшей финансовой пирамиды России пострадали тысячи семей, а некоторые вкладчики по сей день надеются вернуть потерянные деньги. Только при аресте «отца пирамиды» миллиарды рублей словно растворились в воздухе, и по сей день неизвестно об их нахождении. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Сергея Мавроди От оргтехники до финансовой пирамиды Суть пирамиды «МММ» Сергея Мавроди Почему пирамида рухнула и где деньги? Последние годы и смерть Мавроди



Ранние годы Сергея Мавроди

От оргтехники до финансовой пирамиды

Сергей Мавроди (Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»)

Суть пирамиды «МММ» Сергея Мавроди

Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»

Почему пирамида рухнула и где деньги?

Сергей Мавроди (Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»)

Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»

Последние годы и смерть Мавроди