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600 томов уголовного дела, 17 грузовиков с деньгами и сердечный приступ на остановке: как Сергей Мавроди стал главным обманщиком страны?

Сергей Мавроди (Фото: скриншот т/п «Малахов»)

Человеку, который заставил 15 миллионов россиян поверить в чудо и лишил их последних сбережений, основателю финансовой пирамиды МММ, политическому деятелю и писателю Сергею Мавроди 11 августа мог бы исполниться 71 год. От крупнейшей финансовой пирамиды России пострадали тысячи семей, а некоторые вкладчики по сей день надеются вернуть потерянные деньги. Только при аресте «отца пирамиды» миллиарды рублей словно растворились в воздухе, и по сей день неизвестно об их нахождении. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Ранние годы Сергея Мавроди

Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве, и судьба с самого начала будто испытывала его на прочность. Врачи поставили ему диагноз — двусторонний порок сердца, предрекая, что он не доживет и до совершеннолетия. Однако мальчик, обладавший феноменальной памятью и математическим складом ума, решил иначе. Он участвовал в олимпиадах по физике и математике, но после двенадцати сотрясений мозга утратил способность дословно запоминать тексты, хотя его интеллект от этого не пострадал. Мечтая поступить в престижную «Бауманку», Мавроди провалил экзамены и стал студентом факультета прикладной математики Московского института электронного машиностроения, откуда вскоре был отчислен за прогулы.

После вуза Сергей работал в закрытом НИИ, но быстро разочаровался в советской системе, называя её «тюрьмой серости». Уже в 1981 году уволился и занялся подпольным бизнесом — продажей дефицитных аудиокассет, за что в 1983-м был арестован на 10 суток по статье «спекуляция».

От оргтехники до финансовой пирамиды

Сергей Мавроди (Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»)
В 1988 году, воспользовавшись послаблениями перестройки, Мавроди вместе с братом Вячеславом и его подругой Ольгой Мельниковой зарегистрировал кооператив «МММ» (аббревиатура от фамилий учредителей). Изначально компания занималась импортом компьютеров, который в конце 1980-х приносил огромные прибыли.

Мавроди первым в СССР запустил агрессивную рекламу: в газетах печатались объявления с фотографиями девушек, предлагавших купить технику. К 1991 году «МММ» стала лидером рынка, а в ноябре того же года Мавроди создал «МММ-банк». В 1992 году налоговая служба начала проверки «МММ» из-за подозрений в неуплате налогов. Мавроди, лишившись доступа к кредитам, решил сменить бизнес-модель. В октябре 1992 года он зарегистрировал «МММ-Инвест» — чековый инвестиционный фонд, принимавший ваучеры от населения.

После запрета на выпуск новых акций Мавроди начал продавать «билеты» (не регулируемые законом), внешне похожие на советские деньги, но с его портретом. В народе их ласково называли «мавродиками».

Суть пирамиды «МММ» Сергея Мавроди

Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»
Сергей Мавроди создал классическую финансовую пирамиду, где выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счёт притока денег от новых участников. Компания не занималась реальной экономической деятельностью — её прибыль зависела исключительно от постоянного привлечения новых средств. Мавроди лично устанавливал цену акций, которая ежедневно увеличивалась. Например, за полгода стоимость одной акции выросла с 1 тыс. рублей до 127 тыс. рублей.

Гражданам обещали фантастическую доходность — до 1000% годовых. В рекламных роликах, которые крутили на государственных телеканалах, простой рабочий Лёня Голубков рассказывал, как легко разбогател на вложениях в МММ. В условиях гиперинфляции 1990-х, когда альтернатив для сохранения сбережений почти не было, люди массово поверили в «чудо-схему».

Обороты пирамиды были колоссальными. По словам самого Мавроди, ежедневный приток средств достигал 50 миллионов долларов. Денег было так много, что их не успевали пересчитывать, и наличность хранилась в помещениях, заваленных купюрами до потолка. На пике деятельности МММ контролировала финансовые средства, равные трети всего наличного рублёвого оборота в стране.

Почему пирамида рухнула и где деньги?

Сергей Мавроди (Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»)
Крах наступил летом 1994 года. Налоговая служба оштрафовала компанию на 49,9 млрд рублей за неуплату налогов. В ответ Мавроди резко снизил курс акций, что вызвало панику среди вкладчиков. 4 августа его арестовали, а ОМОН штурмовал офисы МММ. Без своего создателя пирамида мгновенно рухнула.

Судьба денег остаётся загадкой. По слухам, из офисов вывезли 17 грузовиков с наличностью, но их так и не нашли. При банкротстве «МММ-Инвест» выяснилось, что у компании нет никаких активов — только долги перед миллионами обманутых вкладчиков.

Официально ущерб оценивался в $50–110 млн, но реальные суммы могли достигать $80 млрд (по неофициальным оценкам). Куда делись эти деньги? Самые популярные версии исчезновения средств расходятся кардинально. По одной из теорий, Мавроди успел вывести колоссальные суммы за границу — в Швейцарию, на Кипр или в ОАЭ. Подкрепляется это тем, что при аресте в 2003 году у него обнаружили фальшивый паспорт на имя Юрия Зайцева, а также попыткой купить акции «Газпрома» на 10 миллиардов долларов для погашения долгов. Однако до конца жизни Мавроди не проявлял признаков богатства, а после его смерти в 2018 году остались только долги на 1,6 миллиарда рублей.

Фото: скриншот д/ф «Мавроди. Миф и человек»
Другая версия гласит, что деньги были конфискованы государством или разграблены во время штурма офисов МММ в августе 1994 года. Мавроди утверждал, что из его кабинетов вывезли 17 грузовиков с наличными, но эти средства так и не пошли на компенсации вкладчикам. Часть могла осесть в карманах чиновников, покрывавших деятельность пирамиды.

Не стоит забывать и о колоссальных расходах самой МММ: ежедневные выплаты «счастливчикам», агрессивная реклама (до 15% эфирного времени на ТВ), спонсорские проекты вроде бесплатного проезда в метро и многое другое, что также требовало оплаты. Парадоксально, но сам Мавроди, судя по всему, не обогатился на этой афере. Он жил в съемной квартире, не имел недвижимости за границей, а его единственная ценность — коллекция бабочек стоимостью около миллиона долларов — пропала вместе с деньгами после ареста.

Кроме того, часть денег могла просто «испариться» в условиях гиперинфляции 1990-х и банковского кризиса 1998 года. Отсутствие документального учета, уничтожение доказательств самими вкладчиками и нежелание властей раскрывать все детали этой аферы сделали тайну исчезновения миллиардов неразрешимой. Как говорил сам Мавроди, это был настоящий «финансовый апокалипсис», оставивший после себя лишь вопросы без ответов.

Последние годы и смерть Мавроди

Фото: скриншот т/п «Малахов»
Как известно, Сергей Мавроди скрывался от правосудия около восьми лет — с 1994 по 2003 год. После его ареста в январе 2003 года его уголовное дело насчитывало более 600 томов. При этом в апреле 2007 года его приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей и 4,5 годам лишения свободы за мошенничество. Практически весь назначенный срок наказания Мавроди отбыл в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства. Там он писал сценарии, сочинял стихи и даже собирался запустить собственную криптовалюту.

Глава МММ вышел на свободу 22 мая 2007 года. После освобождения он продолжил творческую деятельность, а также предпринимал попытки по запуску проектов MMM-Global, «МММ-2011» и запуску криптовалюты Mavro. Однако его здоровье, подорванное врожденным пороком сердца и многолетним напряжением, дало сбой. 26 марта 2018 года ему стало плохо на автобусной остановке в Москве. Он жаловался на слабость и сердце, прохожие вызвали скорую, но спасти его не удалось — он скончался в 67-й больнице от сердечного приступа в возрасте 62 лет.
Елена Генералова

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