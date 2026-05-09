Семён Ранопашец 10 мая: почему нельзя брать в руки иголки, чинить обувь и оставлять открытыми окна, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 мая отмечается Семёнов день, или «Семён Ранопашец». Такое название появилось потому, что на Руси именно с этой поры начиналась ранняя пахота. Православная церковь в это время чтит память священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник Семён Ранопашец — яркий пример переплетения древних славянских обычаев с христианской традицией. У восточных славян к началу мая завершались последние заморозки, и земледельцы готовились к важнейшему этапу сельскохозяйственного цикла. Языческие обряды, призванные задобрить духов земли и обеспечить плодородие, постепенно соединились с почитанием святого Симеона.
Апостол Симеон, епископ Иерусалимский, был двоюродным братом Иисуса Христа — сыном Клеопы, брата Иосифа Обручника. Он вошёл в число 70 апостолов, проповедовал учение Христа, а после мученической кончины апостола Иакова Праведного стал вторым епископом Иерусалима. Около 40 лет он возглавлял местную церковь, укрепляя веру в сложное время гонений. В правление императора Траяна (около 107 г.) Симеона арестовали как потомка царя Давида и проповедника христианства. Несмотря на преклонный возраст (ему было около 120 лет), святой твёрдо исповедовал веру и принял мученическую смерть (был распят на кресте).
Сегодня частицы мощей священномученика покоятся в Иерусалиме, в монастыре праведного Симеона, а также в хорватском городе Задар и церкви Сан-Симеоне Профета в Венеции. Святого Симеона Иерусалимского, апостола от 70-ти и священномученика, почитают как молитвенника и заступника. К нему обращаются за поддержкой в моменты духовного упадка, о защите от клеветы и ложных обвинений, помощи в болезнях, особенно тяжёлых и затяжных.
Традиции дняНа Руси говорили: «Семёнов день весь год кормит». Это было ключевое время года. Прозвище «Ранопашец» получили потому, что в центральных и северных губерниях пахота только начиналась, а на юге уже шла полным ходом. Выезд в поле превращался в настоящий ритуал. Крестьяне тщательно готовились: семья собиралась в горнице, зажигали лампады. Сыновья кланялись родителям в ноги, прося благословения на труды.
Чтобы земля приняла семя, люди прибегали к хитростям. Перед началом работ мужик становился на пашню босыми ногами. Если почва прогрелась и перестала студить ноги — пора сеять.
Хозяйки обязательно пекли каравай. Первый кусок отдавали скотине, чтобы уберечь её от болезней, а крошки — домовому, чтобы тот помогал в делах.
Старики предупреждали: из вспаханной земли лезет всякая нечисть, проснувшаяся после зимы. Чтобы не привести её в дом, крестьяне возвращались с поля пятами назад и старались лишний раз не открывать окна и двери.
10 мая собирали крапиву, сныть и подорожник. Из них варили «ботвинью» и щи. Считалось, что весенняя зелень выгоняет из тела зимние хвори. Больные и немощные обязательно выходили на крыльцо греться. Лучи 10 мая наделялись особой целебной силой, способной поставить на ноги даже тяжелого больного.
Народные запретыНа Семёна Ранопашца предки строго соблюдали запреты, чтобы не навлечь беду.
- Безделье в этот день сулило нищету и голодный год;
- Не рекомендовалось 10 мая брать в руки иголки и ножи. Примета гласила: острый предмет притянет «злого человека» (кровного врага), который нанесет удар в спину;
- Не стоило пускать чужих в дом. Особенно это касалось кошек, собак или нищих. Через них нечисть, вышедшая из вспаханной земли, могла пробраться в избу;
- Под запретом была и починка обуви. Предки верили: подштопанный сапог принесет беды в дороге. Новую обувь тоже не покупали — она быстро порвется;
- В Семёнов день комнатные растения не поливали, чтобы избежать долгой разлуки с возлюбленным. Однако одиноким людям рекомендовалось сажать цветы, так как это предвещало скорую встречу со своей судьбой.
Приметы
- Если утро солнечное и ясное — лето будет теплым и сухим;
- Дождь на Семёна — к обильному урожаю ржи и грибов осенью;
- Лист берёзы распустился раньше ольхи и клёна — лето будет солнечным и сухим;
- Ветер с юга на Семёна — к раннему посеву и удачному году;
- Утром трава сухая — к ночному дождю.