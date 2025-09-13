13 сентября 2025, 15:59

Фото: Istock/Olga_Gavrilova

В народном календаре 14 сентября отмечается Семёнов день, также известный как Симеон Летопроводец. К этому дню осень официально вступала в свои права. Православная церковь в это время чтит память преподобного Симеона Столпника. О том, что можно и нельзя делать в этот день, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 14 сентября Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»



Традиции дня

Фото: Istock/Mailson Pignata



Что нельзя делать 14 сентября

Фото: Istock/Olezzo



Приметы