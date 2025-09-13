Семёнов день 14 сентября: Почему наши предки тушили весь огонь в доме и начинали новую жизнь, народные приметы
В народном календаре 14 сентября отмечается Семёнов день, также известный как Симеон Летопроводец. К этому дню осень официально вступала в свои права. Православная церковь в это время чтит память преподобного Симеона Столпника. О том, что можно и нельзя делать в этот день, читайте в материале «Радио 1».
История праздника
До крещения Руси у восточных славян эта календарная дата не имела единого названия, но была прочно вписана в цикл аграрных праздников. Основные полевые работы завершались, и это было время отдыха, радости и благодарности земле. Люди собирали последний урожай, начинали готовиться к зиме и праздновали щедрость природы. Важнее было то, что в средневековой Руси в этот день отмечали начало нового года. Это был не просто календарный рубеж, а время, когда закрывался один жизненный цикл и открывался другой. Считалось, что в такой момент граница между миром живых и миром предков особенно тонка.
С крещением Руси церковь начала активную борьбу с языческими верованиями. Однако наиболее эффективной стратегией оказалась не борьба, а замещение. Так 14 сентября стал днем памяти преподобного Симеона Столпника. Симеон родился в IV веке в Малой Азии. С юных лет он имел сильное стремление к служению Богу. Придя в монастырь, он поражал братию нечеловеческой строгостью своего поста и молитв. Его аскеза была настолько суровой, что игумен даже просил его немного смягчить свои подвиги, чтобы не навредить здоровью.
Однако Симеон искал свой, уникальный путь к Богу. Чтобы полностью отрешиться от мира и посвятить себя непрестанной молитве, он избрал невиданную ранее форму подвижничества — столпничество. Он построил высокий столп (башню) и поселился на его небольшой площадке, лишив себя самого необходимого: крыши над головой, комфортного сна и обильной пищи. Стояние на столпе сопровождалось непрерывной молитвой. День и ночь, в зной и стужу Симеон возносил свои прошения к Всевышнему. Симеон провел на столпе 37 лет, до самой своей смерти. Его подвиг стал символом невероятной силы духа, полного отвержения мирских благ и абсолютной преданности Богу.
Традиции дня
В течение более четырёх столетий на Руси именно 1 сентября (14 сентября по новому стилю) официально отмечали начало нового года. Этот обычай пришёл из Византии вместе с христианством в конце X века. В этот день в церкви совершались торжественные молебны. В больших городах, а особенно в Москве, главное действо происходило на Соборной площади Кремля. Патриарх в присутствии царя возглавлял праздничную службу, молясь о благополучии страны и народа на предстоящий год.
Считалось, что с этого дня официально начиналась осень. В домах проводили обряд по обновлению огня. Во всех избах гасили старый огонь в печи, который горел весь год. Его выметали вместе с золой. Затем зажигали «живой» огонь. Этим новым, чистым огнём растапливали печь заново. Наши предки верили, что новое пламя обладает очистительной и защитной силой, оберегает дом от нечисти и молнии, а со старым огнем уходил весь негатив, болезни, ссоры и неудачи старого года.
С завершением страды у молодёжи появлялось больше свободного времени. С Семёнова дня начинались «засидки» или «супрядки»: по вечерам девушки и парни собирались в одной избе для совместной работы (прядение, вязание, шитье) и посиделок с песнями, играми и разговорами. Это было главное время для знакомств и сватовства. Осень и зима считались лучшим временем для свадеб.
Что нельзя делать 14 сентября
На Семёна Летопроводца категорически запрещалось заниматься любыми полевыми работами (косить, жать, пахать). Считалось, что в этот день сама Мать-Сыра-Земля «засыпает» или находится на отдыхе, готовясь к зиме. Тревожить её плугом или косой было большим грехом и неуважением, которое могло привести к неурожаю в будущем году.
Не рекомендовалось также начинать новые дела. Этот запрет напрямую связан с тем, что на Руси этот день был Новым годом. Считалось, что как день начнешь, так и весь год проведешь. Начинать что-то важное в сам день праздника и перехода было рискованно — можно было «перенести» нестабильность и неопределенность рубежа на все предприятие.
Запрет на ссоры, сквернословие и дурные мысли. Семёнов день был днём очищения и обновления. Любая негативная энергия, выпущенная в этот момент, считалась особенно опасной. Ссора или проклятие, произнесенные в праздник, могли «прилипнуть» к дому и семье на весь будущий год, принеся череду неудач. Кроме того, православная церковь чтит память святого Симеона Столпника, чья жизнь была образцом смирения и праведности. Грех было осквернять его память гневом и бранью.
Запрет для женщин на рукоделие с нитками. Считалось, что если женщина возьмётся за иглу или веретено в Семёнов день, она может «зашить» удачу и благополучие семьи на весь год. Кроме того, осенью начинались долгие вечерние посиделки с рукоделием, и день праздника был последней возможностью отдохнуть перед этим трудовым периодом.
Приметы
- Если на Семёна день ясный и солнечный — зима будет тёплой.
- Сухая погода 14 сентября предвещала такую же сухую и ясную осень.
- Шишек на соснах и елях выросло мало — зима будет мягкой, без сильных морозов.
- Если журавли уже улетели на юг к 14 сентября — зима наступит рано и будет ранней и холодной.