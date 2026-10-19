Сергей Зимний 20 октября: зачем умываться простоквашей, дарить женам платки и отказываться от выпечки, народные приметы
Согласно народному календарю, 20 октября отмечают Сергеев день, или, как его еще называли, «Сергий Зимний». Название закрепилось не случайно: к этому времени земля уже примеряла первый холодный наряд, а утренники становились по-настоящему студёными. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Сергия и Вакха — римских военачальников, принявших страдания за веру. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе Сергеева дня лежит удивительное переплетение древних языческих представлений о смене времен года и строгой христианской традиции. Наши предки издревле следили за погодой в конце октября: если выпадал снег, это означало, что земля «засыпает» до весны. С приходом христианства этот рубеж осмыслялся уже через жития святых, чья память приходилась на эти даты.
20 октября Церковь вспоминает мучеников Сергия и Вакха, служивших в римской армии при императоре Максимиане (284–305 гг.). Они были не просто военачальниками, а близкими соратниками, чья верность Христу стала испытанием для их дружбы и мужества. Когда власти узнали об их вере, Сергия и Вакха подвергли жестоким истязаниям, требуя отречься. Они остались тверды и приняли мученическую кончину, став примером стойкости для последующих поколений верующих.
К святым на Руси обращались с молитвами о защите воинов, о крепости духа и о семейном мире. Считалось, что они помогают тем, кто стоит перед трудным выбором и боится дрогнуть. Именины в этот день отмечают Демьян, Иосиф (Осип), Иулиан (Юлиан), Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергий (Сергей) и Феликс.
Традиции дняСергеев день на Руси был наполнен множеством бытовых обрядов, каждый из которых имел глубокий практический и сакральный смысл. Первым делом утром крестьяне спешили накормить и напоить домашний скот. Только после того, как вся живность получала свою порцию, семья садилась за стол. Считалось, что соблюдение этого порядка гарантирует животным крепкое здоровье на всю долгую зиму.
Печь в этот день поручали растопить самому младшему члену семьи. Если дрова разгорались быстро и печь становилась теплой, это сулило мягкую зиму и достаток в доме.
Чтобы сохранить молодость и красоту, женщины и девушки умывались простоквашей или кислым молоком, часто приговаривая при этом особые заговоры на здоровье. Мужья в этот день дарили женам новые платки. Считалось, что если женщина наденет обновку именно 20 октября, то головные боли будут обходить ее стороной весь год.
Еще одна важная традиция касалась заготовок: до того как реки покроются льдом, крестьяне опускали в водоемы бочонки с солеными огурцами. Весной, когда лед сходил, их доставали, и такие огурцы считались особенно вкусными и хрустящими.
Народные запреты
- Категорически нельзя было печь хлеб и вообще заниматься выпечкой — это грозило финансовыми проблемами и пустыми закромами зимой;
- Не давали в долг деньги, хлеб или соль, так как вместе с ними из дома могли уйти достаток и мир;
- Не принимали подарков от незнакомцев — через вещь, по поверью, можно было получить чужие болезни и неприятности;
- Запрещалось жаловаться на жизнь, ведь считалось, что сказанные в этот день слова о бедах могут материализоваться и притянуть еще больше проблем;
- Не устраивали ссор с родными, особенно с супругами: конфликт, начатый 20 октября, мог затянуться на долгие месяцы;
- Не играли свадеб — брак, заключенный в этот день, предвещал холодную и безрадостную семейную жизнь;
- Не рекомендовалось совершать крупные покупки, так как большие траты могли обернуться потерей чего-то более ценного, например, здоровья.
Приметы
- Если 20 октября выпадает снег, то зима окончательно вступит в свои права на Матренин день (22 ноября);
- Ясная и теплая погода в Сергеев день сулит еще три недели спокойной осени без сильных морозов;
- Низкие тучи и стелющийся по земле дым из трубы предсказывают затяжные дожди и сырость;
- Если утром на Сергея идет дождь, то он будет моросить еще семь дней подряд;
- Обильный иней на траве утром означает, что тепло продержится еще долго, а зима придет мягкой.