19 октября 2026, 09:38

Фото: Istock/ Anna Pismenskova

Согласно народному календарю, 20 октября отмечают Сергеев день, или, как его еще называли, «Сергий Зимний». Название закрепилось не случайно: к этому времени земля уже примеряла первый холодный наряд, а утренники становились по-настоящему студёными. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Сергия и Вакха — римских военачальников, принявших страдания за веру. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ KonstantinGushcha

Традиции дня

Фото: Istock/ Rudenkoi

Народные запреты

Категорически нельзя было печь хлеб и вообще заниматься выпечкой — это грозило финансовыми проблемами и пустыми закромами зимой;

— это грозило финансовыми проблемами и пустыми закромами зимой; Не давали в долг деньги, хлеб или соль , так как вместе с ними из дома могли уйти достаток и мир;

, так как вместе с ними из дома могли уйти достаток и мир; Не принимали подарков от незнакомцев — через вещь, по поверью, можно было получить чужие болезни и неприятности;

— через вещь, по поверью, можно было получить чужие болезни и неприятности; Запрещалось жаловаться на жизнь , ведь считалось, что сказанные в этот день слова о бедах могут материализоваться и притянуть еще больше проблем;

, ведь считалось, что сказанные в этот день слова о бедах могут материализоваться и притянуть еще больше проблем; Не устраивали ссор с родными, особенно с супругами: конфликт, начатый 20 октября, мог затянуться на долгие месяцы;

конфликт, начатый 20 октября, мог затянуться на долгие месяцы; Не играли свадеб — брак, заключенный в этот день, предвещал холодную и безрадостную семейную жизнь;

— брак, заключенный в этот день, предвещал холодную и безрадостную семейную жизнь; Не рекомендовалось совершать крупные покупки, так как большие траты могли обернуться потерей чего-то более ценного, например, здоровья.

Приметы

Фото: Istock/ kk0920