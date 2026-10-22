22 октября 2026, 17:58

Тыквы (Фото: istockphoto/Ivan Murauyou)

Тыква — универсальный овощ, который годится не только для привычных каши и супа. Из спелой мякоти получаются нежные запеканки, румяные оладьи, хрустящие вафли, гладкое пюре и сладкие цукаты. Рецепты из тыквы для завтрака, десерта и домашних заготовок, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как правильно выбрать тыкву Классическая каша из тыквы с пшеном Творожно-тыквенная запеканка

Блюда из тыквы (Фото: istockphoto/jenifoto) Воздушные оладьи с тёртой мякотью тыквы Вафли из тыквы Домашние цукаты из тыквы

Как правильно выбрать тыкву



Кубики из тыквы (Фото: istockphoto/Larasoul)

Классическая каша из тыквы с пшеном

· тыква — 400 г

· пшено — 100 г

· молоко 2,5% — 500 мл

· вода — 200 мл

· сахар — 25 г

· сливочное масло — 20 г

· соль — щепотка

Творожно-тыквенная запеканка

· тыквенное пюре — 400 г

· творог 5% — 400 г

· яйца — 2 шт.

· манная крупа — 40 г

· сахар — 50 г

· сметана 15% — 50 г

· ваниль — по вкусу



Блюда из тыквы (Фото: istockphoto/jenifoto)

Воздушные оладьи с тёртой мякотью тыквы

· тыква — 300 г

· кефир — 150 мл

· яйцо — 1 шт.

· мука — 150 г

· сахар — 20 г

· разрыхлитель — 1 ч. л.

· корица — 0,5 г

· растительное масло — для жарки

Вафли из тыквы

· тыквенное пюре — 200 г

· яйца — 2 шт.

· мука — 150 г

· сливочное масло — 50 г

· сахар — 40 г

· молоко — 100 мл

· разрыхлитель — 1 ч. л.

· корица — 0,5 ч. л.

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Домашние цукаты из тыквы



Цукаты из тыквы (Фото: istockphoto/1353064923)