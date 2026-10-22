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Шесть несложных и по-настоящему вкусных домашних блюд из тыквы — что выбрать и как приготовить

Тыквы (Фото: istockphoto/Ivan Murauyou)

Тыква — универсальный овощ, который годится не только для привычных каши и супа. Из спелой мякоти получаются нежные запеканки, румяные оладьи, хрустящие вафли, гладкое пюре и сладкие цукаты. Рецепты из тыквы для завтрака, десерта и домашних заготовок, читайте в материале «Радио 1».



Как правильно выбрать тыкву

При выборе сорта тыквы стоит учитывать его свойства. Мускатная отличается плотной, маслянистой текстурой и высокой сладостью — она лучше всего подходит для пюре, вафель, запеканок и цукатов. Крупноплодная более сочная и волокнистая, со умеренной сладостью, её удобно использовать для каши, оладий и пюре. Твердокорая имеет плотную, суховатую мякоть и невысокую сладость — она хороша для гарниров и несладких запеканок.

Перед выбором конкретного способа приготовления стоит учитывать не только сорт, но и влажность мякоти: одна и та же тыква может по-разному вести себя в каше, выпечке и при сушке. Если кожура жёсткая, не пытайтесь резать её сырой: сделайте несколько проколов ножом и отправьте плод в микроволновку на 2–3 минуты — кожура станет податливой, и вы легко снимете её овощечисткой.

Кубики из тыквы (Фото: istockphoto/Larasoul)
Замораживать сырую тыкву кубиками можно, но после разморозки она потеряет структуру и подойдёт только для супов-пюре или каш; для пирогов лучше использовать свежее пюре. Специи — душа тыквенных блюд: сама по себе тыква сладковатая и нейтральная, ей необходимы тёплые ноты — мускатный орех, корица, имбирь, гвоздика и кардамон.

Классическая каша из тыквы с пшеном

Классическая каша из тыквы с пшеном допускает разные крупы, но пшено особенно хорошо сочетается со сладкой мякотью. Для более нежного результата часть молока можно заменить сливками. На четыре порции понадобится:
  • · тыква — 400 г
  • · пшено — 100 г
  • · молоко 2,5% — 500 мл
  • · вода — 200 мл
  • · сахар — 25 г
  • · сливочное масло — 20 г
  • · соль — щепотка
Пищевая ценность на 100 г продукта: 103 ккал, 2,9 г белков, 3,2 г жиров, 15,5 г углеводов. Пшено промойте несколько раз горячей водой. Тыкву нарежьте небольшими кубиками, залейте водой и варите 10 минут. Добавьте крупу, молоко, соль и сахар, доведите до кипения. Убавьте огонь и готовьте под крышкой около 20 минут. Выключите плиту и оставьте кашу ещё на 10 минут, затем добавьте масло.

Творожно-тыквенная запеканка

Если нужны рецепты из тыквы в духовке, стоит попробовать творожно-тыквенную запеканку. Она получается мягкой внутри и приобретает тонкую золотистую корочку сверху. Понадобится:
  • · тыквенное пюре — 400 г
  • · творог 5% — 400 г
  • · яйца — 2 шт.
  • · манная крупа — 40 г
  • · сахар — 50 г
  • · сметана 15% — 50 г
  • · ваниль — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г: 133 ккал, 9,3 г белков, 5,2 г жиров, 12,2 г углеводов. Смешайте творог, пюре, яйца, сахар и манку, оставьте массу на 10 минут, чтобы крупа набухла. Переложите в смазанную форму, сверху распределите сметану. Выпекайте при 180 °С около 40–45 минут. После выключения духовки дайте запеканке постоять 10 минут: так она лучше сохранит форму.


Блюда из тыквы (Фото: istockphoto/jenifoto)

Воздушные оладьи с тёртой мякотью тыквы

Один из самых быстрых вариантов — воздушные оладьи с тёртой мякотью тыквы. Понадобится:
  • · тыква — 300 г
  • · кефир — 150 мл
  • · яйцо — 1 шт.
  • · мука — 150 г
  • · сахар — 20 г
  • · разрыхлитель — 1 ч. л.
  • · корица — 0,5 г
  • · растительное масло — для жарки
Пищевая ценность на 100 г: 174 ккал, 5,1 г белков, 5,7 г жиров, 25,8 г углеводов. Натрите тыкву на мелкой тёрке и слегка отожмите сок. Добавьте яйцо, кефир и сахар, всыпьте муку с разрыхлителем и корицей, перемешайте. Масса должна получиться густой, но не сухой. Выкладывайте её ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Вафли из тыквы

Тыквенное пюре хорошо подходит и для теста вафель: оно даёт мягкую текстуру и приятный цвет. Чтобы вафли не получились влажными, используйте густое, хорошо уваренное пюре. Понадобится:
  • · тыквенное пюре — 200 г
  • · яйца — 2 шт.
  • · мука — 150 г
  • · сливочное масло — 50 г
  • · сахар — 40 г
  • · молоко — 100 мл
  • · разрыхлитель — 1 ч. л.
  • · корица — 0,5 ч. л.
Пищевая ценность на 100 г: 215 ккал, 5,7 г белков, 9,1 г жиров, 27,5 г углеводов. Растопите масло и немного остудите. Взбейте яйца с сахаром, добавьте пюре и молоко, вмешайте муку, разрыхлитель, корицу и масло. Оставьте тесто на 5 минут. Разогрейте электровафельницу и слегка смажьте панели, если это необходимо по инструкции к прибору. Выпекайте вафли до золотистого цвета. Готовые изделия лучше переложить на решётку: на тарелке горячий пар размягчит корочку.
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Домашние цукаты из тыквы


Цукаты из тыквы (Фото: istockphoto/1353064923)
Домашние цукаты из тыквы требуют больше времени, чем остальные простые рецепты, зато их можно долго хранить и использовать вместо конфет или добавлять в выпечку. Понадобится:
  • · очищенная мякоть тыквы — 1 кг
  • · сахар — 600 г
  • · вода — 250 мл
  • · лимонная кислота — 2 г
  • · палочка корицы — 1 шт.
Пищевая ценность на 100 г: 241 ккал, 0,6 г белков, 0,2 г жиров, 59,2 г углеводов. Нарежьте мякоть кубиками или небольшими дольками. Сварите сироп из воды и сахара, добавьте корицу и лимонную кислоту. Залейте тыкву горячим сиропом и оставьте на 6–8 часов. Доведите до кипения, проварите 5 минут и снова оставьте остывать.

Повторите цикл 2–3 раза. После последнего прогрева откиньте кусочки на сито и дайте сиропу стечь. Разложите цукаты на пергаменте и сушите при 60–70 °С в духовке или сушилке до состояния, при котором поверхность перестанет быть мокрой, а середина останется эластичной. При сушке важно не допускать подгорания, а для пищевой безопасности используйте чистую тару и исправное оборудование.
Арсений Орлов

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