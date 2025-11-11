11 ноября 2025, 09:00

В православном мире 12 ноября чтят память священномученика Зиновия и его сестры Зиновии, а на Руси этот день ласково прозвали Синичкиным праздником. Свое милое он получил неслучайно. Наши предки подметили, что к этому времени перелетные пичуги, оставшиеся зимовать, подбираются ближе к человеческому жилью в поисках корма. Их звонкое «зинь-зинь» и подарило синицам имя, а всему дню — особый, птичий статус. О том, какие приметы и поверья связаны с этой датой, читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Что нельзя делать 12 ноября

Прогонять птиц и разрушать их гнёзда категорически запрещено. По поверью, это может привести к неудачам, финансовым трудностям и семейным разногласиям.

В этот день не стоит давать и брать в долг. Любые денежные операции в этот день считались крайне неудачными. Люди верили, что занятые деньги не вернутся, что приведёт к долгам и безденежью.

Конфликты и сплетни 12 ноября предвещали долгий разлад в семье и одиночество.

Пищу, оставшуюся после трапезы, нельзя было выбрасывать — её следовало отдать птицам или животным. Выброс еды символически приравнивался к будущей бедности и болезням домочадцев.

Для незамужних девушек существовал особый запрет на употребление мяса, так как это, по поверьям, могло «испортить» их красоту и лишить шансов на удачное замужество.

Приметы