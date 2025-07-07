Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшей неделе

07 июля 2025, 13:53

Синоптик Шувалов: в Москве ближайшую неделю будет жара

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Началась вторая неделя июля, которая, по данным синоптиков, обрадует жителей Москвы и области солнцем и высокими температурами.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что самые жаркие дни москвичей ждут во второй половине текущей недели.





«Со среды до пятницы не будет дождей, и +35 градусов, может быть, в центре города. Необходимо аккуратнее быть со здоровьем, пить больше воды», — сказал он.