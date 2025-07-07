Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшей неделе
Синоптик Шувалов: в Москве ближайшую неделю будет жара
Началась вторая неделя июля, которая, по данным синоптиков, обрадует жителей Москвы и области солнцем и высокими температурами.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что самые жаркие дни москвичей ждут во второй половине текущей недели.
«Со среды до пятницы не будет дождей, и +35 градусов, может быть, в центре города. Необходимо аккуратнее быть со здоровьем, пить больше воды», — сказал он.
По его словам, в выходные и вначале следующей недели температура вернется к более разумным градусам, также ожидаются кратковременные дожди.
Ранее синоптик Тишковец сообщил, что днём 9 июля температура в Москве может вырасти до плюс 33 градусов, догнав рекорд 122-летней давности.