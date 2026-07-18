18 июля 2026, 10:50

Фото: iStock/ Uli Schmidt

Согласно народному календарю, 19 июля отмечается Сысоев день, или «Сысой Погребник». Такое название появилось потому, что к этому времени завершались полевые работы, и начинали готовить погреба для хранения будущего урожая. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Сисоя Великого — египетского пустынника V века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ michal812

Народные запреты

Фото: iStock/ Ludmila Kapustkina

Нельзя было стричь волосы или бриться. В этот день люди были убеждены, что волосы — это оберег для души. Когда их обрезали, вместе с ними уходила жизненная сила, и человек становился более подвержен болезням и влиянию духов.

В этот день люди были убеждены, что волосы — это оберег для души. Когда их обрезали, вместе с ними уходила жизненная сила, и человек становился более подвержен болезням и влиянию духов. Запрещалось шить, ткать или вязать — кроме уже начатых работ. Новые нити считались «открытыми воротами» для нечисти. Особенно строго это правило соблюдали беременные женщины;

— кроме уже начатых работ. Новые нити считались «открытыми воротами» для нечисти. Особенно строго это правило соблюдали беременные женщины; Нельзя было купаться в открытых водоёмах. Считалось, что в этот день речные духи особенно активны и могут утащить человека на дно;

Считалось, что в этот день речные духи особенно активны и могут утащить человека на дно; Категорически запрещалось смотреть в зеркало в темной комнате. Считалось, что можно увидеть нечистую силу, которая заберет красоту и здоровье;

Считалось, что можно увидеть нечистую силу, которая заберет красоту и здоровье; Нельзя было спешить и суетиться. Сысой не любит спешки, все дела в этот день требовали вдумчивого подхода, иначе они не ладились.

Приметы