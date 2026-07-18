Сысоев день 19 июля: почему наши предки боялись зеркал, погребов и открытого огня, народные приметы
Согласно народному календарю, 19 июля отмечается Сысоев день, или «Сысой Погребник». Такое название появилось потому, что к этому времени завершались полевые работы, и начинали готовить погреба для хранения будущего урожая. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Сисоя Великого — египетского пустынника V века. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНародный праздник Сысоев день — это яркий пример переплетения древних славянских верований с православной традицией. Христианская память о святом наложилась на языческий период, когда предки чествовали природу в пору её расцвета. Крестьяне просили у земли плодородия, а с приходом христианства эти просьбы обратили к святому Сисою, который стал считаться покровителем урожая и земледельцев.
Преподобный Сисой Великий жил в V веке в Египетской пустыне. По происхождению он был коптом. Он уединился в пещере, где когда-то жил преподобный Антоний Великий. Семьдесят два года провел Сисой в строгом посте и молитвах. За такую духовную чистоту Господь наградил его даром чудотворения. Известно предание, как он молитвой вернул к жизни умершего отрока. Старец учил людей смирению и надежде на милость Божию. Однажды на вопрос, достаточно ли года на покаяние впавшему в грех монаху, Сисой ответил: «Я верую в милосердие Человеколюбца Бога, и если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение трех дней».
Удивительна и кончина святого. Когда он лежал на смертном одре, лицо его вдруг просияло. Ученики спросили, что он видит. Сисой ответил, что к нему пришли ангелы, и он просит у них еще немного времени для покаяния. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но старец смиренно промолвил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо его засияло еще ярче, он увидел Самого Господа и предал душу в руки Божии.
На Руси святому молились о здоровье, просили защиты от бед и, конечно, о хорошем урожае. Считалось, что 19 июля молитвы обладают особой силой.
Традиции дняСысоев день на Руси встречали особыми обрядами. Крестьяне верили, что в это время роса на траве обладает чудесной силой. Все старались встать пораньше, выйти в поле и пройтись босиком по утренней росе. Считалось, что это прибавляет здоровья, а девушки умывались ею, чтобы сохранить молодость и красоту. В народе говорили: «Пришел Сысой — ходи по траве босой». После прогулки ноги не вытирали, а надевали сухие носки, чтобы целебная влага впиталась в кожу.
В этот день также было принято приводить в порядок погреба и подвалы. Наши предки называли его «Сысой Погребник», потому что начинали готовить хранилища для нового урожая. Важно, что уборкой занимался исключительно хозяин дома. Считалось, что в погребах живет злой дух — подполяник. Он мог напугать женщин и детей, поэтому только хозяин мог с ним совладать. Мужчины также осматривали кладовые: проверяли, не завелись ли мыши, не появилась ли сырость, и если возникали проблемы, хозяин занимался ремонтом.
А женжиины в это время начинали собирать урожай черной смородины и варить из нее варенье — к этому дню ягода наливалась соком и становилась особенно ароматной.
Дома печь не топили. Это был день отдыха как для огня, так и для людей. Вместо горячей еды подавали холодные блюда — окрошку, квас, соленья. Считалось, что огонь в этот день особенно восприимчив к нечистой силе, и его лучше не будить.
Важным правилом дня была тишина. Предки избегали громких ссор и шумных гуляний, чтобы сохранить энергию и лад в доме. Существовал и обычай помогать бедным — считалось, что отказ в этот день будет большим грехом. А матерям наказывали особенно трепетно относиться к дочерям: ругань или злые мысли могли, по поверьям, испортить девичью судьбу.
Народные запретыВ Сысоев день предки старались не нарушать ряд строгих запретов, чтобы не навлечь беду:
- Нельзя было стричь волосы или бриться. В этот день люди были убеждены, что волосы — это оберег для души. Когда их обрезали, вместе с ними уходила жизненная сила, и человек становился более подвержен болезням и влиянию духов.
- Запрещалось шить, ткать или вязать — кроме уже начатых работ. Новые нити считались «открытыми воротами» для нечисти. Особенно строго это правило соблюдали беременные женщины;
- Нельзя было купаться в открытых водоёмах. Считалось, что в этот день речные духи особенно активны и могут утащить человека на дно;
- Категорически запрещалось смотреть в зеркало в темной комнате. Считалось, что можно увидеть нечистую силу, которая заберет красоту и здоровье;
- Нельзя было спешить и суетиться. Сысой не любит спешки, все дела в этот день требовали вдумчивого подхода, иначе они не ладились.
Приметы
- Если в этот день идет дождь — осень будет сырой и непредсказуемой;
- Много дикой малины в лесу — зима наступит рано и будет суровой;
- Если солнце встает в тумане — к обильному урожаю грибов;
- Если кукушка кукует после полудня — лето продлится до конца сентября;
- Яркая луна зелёного оттенка — предвещает затяжные дожди.