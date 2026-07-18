Выяснился средний размер пенсии россиян
В июне 2026 года средняя пенсия россиян выросла до 25,4 тысячи рублей, увеличившись за год почти на две тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
По информации ведомства, на момент 1 июня выплаты работающим и неработающим пенсионерам в среднем составили 25 402 рубля – годом ранее эта цифра держалась на уровне 23 454 рублей. При этом самый высокий уровень пенсионного обеспечения среди регионов зафиксировали на Чукотке, где средняя выплата достигла 42 270 рублей.
Ранее директор финансовой компании Павел Анисимов напомнил россиянам о том, что после увольнения зарплатная карта не блокируется, а автоматически становится обычной дебетовой – ей можно свободно пользоваться, а также указывать на нее новому работодателю. Однако спустя пару месяцев банк, как правило, начнет брать плату за обслуживание и снизит кешбэк. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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