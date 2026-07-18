Выяснился средний размер пенсии россиян

18 июля 2026, 01:12

Средний размер пенсии в июне 2026 года достиг 25,4 тысячи рублей

Фото: iStock/ArtemSam

В июне 2026 года средняя пенсия россиян выросла до 25,4 тысячи рублей, увеличившись за год почти на две тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.