Спиридон и Никодим 13 ноября: почему нельзя выносить мусор после заката и оставлять пустую посуду на столе, народные приметы
Согласно народному календарю, 13 ноября отмечается день Спиридона и Никодима, или Никодимов день. Такое название праздник получил в память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, а в разных губерниях его звали ещё «Юровым днём» и «Осенними проводами». О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ середине ноября крестьянская Русь меняла уклад: полевые работы стихали, скот и птицу переводили на зимний режим, а перед домом вставала задача — сохранить тепло и достаток в дни длинных ночей. Славяне издревле встречали этот переход обрядами: чтили домашний очаг, берегли огонь в печи, утепляли хозяйство, задабривали домового, который «переселялся» вместе с семьёй в зимние покои. Эти древние поверья об охранителях дома и очага легко слились с почитанием двух печерских монахов — простых тружеников, ставших в народе хранителями жилища от огня и беды.
Преподобные Спиридон и Никодим жили в XII веке в Киево-Печерском монастыре. Спиридон пришёл в обитель уже немолодым человеком, из простого села, и не знал грамоты. Но, по слову жития, он был «прост душою, но велик разумом духовным». Он выучил наизусть всю Псалтирь и каждый день прочитывал её от начала до конца, совмещая молитву с тяжёлым трудом на монастырской кухне. Игумен Пимен, видя его смирение, благословил его печь просфоры — хлеб для главного таинства церкви. Никодим стал его верным помощником, и вместе они трудились тридцать лет.
Однажды, когда Спиридон затопил печь, огонь вырвался наружу и охватил крышу. Святой не растерялся: он закрыл устье печи своей мантией, а рукава власяницы, завязав, использовал как мешок для воды. Когда братия сбежалась на помощь, они увидели чудо: мантия не сгорела, а вода не вылилась из ткани. Оба подвижника мирно почили в глубокой старости, и их мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. К ним верующие обращаются с молитвами о защите дома от пожара, а также о помощи в простом, честном труде и укреплении в вере. В этот день именины по православным святцам отмечают обладатели имён: Спиридон, Никодим, Александр, Иоанн, Леонид, Мавра, Всеволод и Сергий.
Традиции дняДень начинался с церкви: хозяйки ставили свечи и заказывали молебны преподобным Спиридону и Никодиму, прося уберечь дом от огня, а род — от бед, ведь святые слыли заступниками семейного очага. Возвратившись со службы, хозяева принимались за птицу: кур, гусей и уток переводили в зимние закуты, курятники утепляли сеном и соломой, а молодняк отделяли от старых птиц. Слабую и старую птицу отбирали на мясо: жаркое, курники и наваристая лапша становились главным праздничным блюдом, а поесть курятины в этот день значило принять в дом удачу и крепкое здоровье.
Отдельным праздником день слыл для рыбаков. На севере Руси их торжественно провожали на зимний промысел, тянувшийся до самой весны, — с молитвой и добрыми пожеланиями. Рыбаки вспоминали присказки: «Не накормит земля — накормит вода», «Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь». Из первого улова варили уху и начинку для пирогов, а выручку от первой проданной рыбы по обычаю отдавали на свечи для храма.
В память о просфорниках в этот день пекли хлеб: хозяйки заводили тесто и ставили в печь первые зимние ковриги, а кто мог — освящал в храме просфоры. Считалось, что хлеб, испечённый на Спиридона и Никодима, выходит пышным и хранит дом от нужды.
Так на Спиридона готовились к зиме. Устраивали генеральную уборку, выметая из избы прошлогодние ссоры, чинили утварь, штопали одежду, вязали варежки и плели пояса.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты, связанные с этим пограничным днём.
- Категорически нельзя было ссориться и конфликтовать — любая ссора, случившаяся 13 ноября, грозила перерасти в затяжную вражду на весь год;
- Запрещалось давать или брать деньги в долг, а также совершать крупные покупки — это могло «прогнать» достаток из дома и привести к разорению;
- Не начинали новых важных дел и не отправлялись в дальние поездки: считалось, что начатое в этот день будет сопровождаться непреодолимыми трудностями;
- Не выносили мусор после заката — вместе с ним, по поверью, можно было вынести из избы счастье и благополучие;
- Остерегались разговоров с незнакомцами: верили, что нечистая сила в этот день может принимать человеческий облик, а потому лишнее слово могло навлечь беду;
- Не оставляли пустой посуду на столе — это притягивало нужду и пустоту в дом.
Приметы
- Если снегири запели громко — скоро придут морозы;
- Солнце садится в тучу — к снегам и осадкам;
- Ясная солнечная погода на Спиридона — к сильному ветру в ближайшие дни;
- Снег, выпавший в этот день, обещал тёплую зиму, а мокрый дождь — короткую весну;
- Много листьев осталось на деревьях — зима будет долгой, а голые ветки — короткой.