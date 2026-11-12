12 ноября 2026, 09:48

Фото: Istock/ Helin Loik-Tomson

Согласно народному календарю, 13 ноября отмечается день Спиридона и Никодима, или Никодимов день. Такое название праздник получил в память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, а в разных губерниях его звали ещё «Юровым днём» и «Осенними проводами». О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: Istock/ mak_75

Народные запреты

Категорически нельзя было ссориться и конфликтовать — любая ссора, случившаяся 13 ноября, грозила перерасти в затяжную вражду на весь год;

— любая ссора, случившаяся 13 ноября, грозила перерасти в затяжную вражду на весь год; Запрещалось давать или брать деньги в долг, а также совершать крупные покупки — это могло «прогнать» достаток из дома и привести к разорению;

— это могло «прогнать» достаток из дома и привести к разорению; Не начинали новых важных дел и не отправлялись в дальние поездки: считалось, что начатое в этот день будет сопровождаться непреодолимыми трудностями;

считалось, что начатое в этот день будет сопровождаться непреодолимыми трудностями; Не выносили мусор после заката — вместе с ним, по поверью, можно было вынести из избы счастье и благополучие;

— вместе с ним, по поверью, можно было вынести из избы счастье и благополучие; Остерегались разговоров с незнакомцами: верили, что нечистая сила в этот день может принимать человеческий облик, а потому лишнее слово могло навлечь беду;

верили, что нечистая сила в этот день может принимать человеческий облик, а потому лишнее слово могло навлечь беду; Не оставляли пустой посуду на столе — это притягивало нужду и пустоту в дом.

Приметы

Фото: Istock/ Igor Klyakhin