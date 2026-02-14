Сретение Господне 15 февраля: как встретить праздник надежды, зачем освящать свечи и набирать сретенскую воду, народные приметы
Православный мир 15 февраля отмечает один из давних и самых значимых праздников — Сретение Господне. Само название «Сретение» имеет глубокий смысл. Это слово, пришедшее из церковнославянского языка, означает «встреча». Однако это не просто встреча двух людей, а встреча человечества, ожидавшего Спасителя, с долгожданным Мессией. В народной же традиции Сретение всегда воспринималось как рубежное время, когда зима встречается с весной. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника и его значение для христианЧтобы понять глубинный смысл Сретения, нужно обратиться к тексту Евангелия от Луки. Согласно ветхозаветному закону, каждая еврейская семья на сороковой день после рождения первенца мужского пола должна была принести младенца в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Богородица и Иосиф Обручник, будучи благочестивыми иудеями, не могли нарушить этот закон. Они отправились из Вифлеема в Иерусалим, неся на руках Младенца Христа.
В этот день в храме произошли сразу две удивительные встречи. Первая — с праведным старцем Симеоном. Согласно преданию, этот ученый муж, переводя книгу пророка Исайи, усомнился в пророчестве о том, что Дева родит Сына, и хотел исправить слово «Дева» на «Женщина». Тогда ему явился Ангел и пообещал, что он не умрет, пока своими глазами не увидит исполнение этого пророчества. Симеон ждал этой встречи, по разным данным, более 300 лет. И вот, движимый не своей волей, а Святым Духом, он в тот самый день пришел в храм. Увидев Младенца, он взял Его на руки и произнес слова, ставшие одной из самых известных молитв: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…». Эта встреча символизирует собой конец ветхозаветной эпохи и начало новой — эры Нового Завета, где Бог становится доступным каждому человеку.
Вторая встреча произошла с пророчицей Анной, благочестивой вдовой, которая также узнала в Младенце Иисусе Спасителя и стала возвещать о Нем всем, кто ждал избавления в Иерусалиме. Таким образом, для христиан Сретение — это праздник надежды и исполнения обещанного. Это день, когда Бог приходит навстречу человеку, а человек, если его сердце чисто, способен узнать и принять Его.
Традиции дня: на стыке веры и народной мудростиНа Руси Сретение было праздником, который крестьяне ждали с особым трепетом. Это было время надежд на скорое тепло и новые заботы о будущем урожае. Церковные обряды тесно переплелись с древними языческими верованиями, создав уникальный сплав традиций, которые соблюдались практически в каждой семье.
Самая главная традиция Сретения — освящение церковных свечей. Верующие приносили в храм свечи, которые после литургии батюшка кропил святой водой. Эти свечи называли «громницами» или «сретенскими». Им приписывали особую защитную силу. Считалось, что такая свеча способна защитить дом от грозы и пожара (отсюда и название — громница), а человека — от болезней и сглаза. Зажженную сретенскую свечу давали в руки умирающему, чтобы облегчить его переход в иной мир. Ее хранили за образами весь год и зажигали только в особых случаях — во время тяжелой болезни кого-то из домочадцев, семейных невзгод или сильной грозы.
Как и на Крещение, на Сретение также освящали воду. Сретенскую воду бережно хранили в течение года. Ею кропили скот перед первым выгоном в поле, лечили домашнюю живность, окропляли ульи. Люди верили, что эта вода способна исцелять недуги и защищать от «дурного глаза».
В некоторых губерниях России существовал очень интересный обычай, связанный с евангельским сюжетом. Если ребенок, родившийся в семье, был первенцем, мать клала его на лавку, а отец вставал перед иконами с зажженной сретенской свечой. Затем в дом входила повитуха, принимавшая роды, и «выкупала» младенца у отца за символическую плату. Деньги, полученные за ребенка, тут же передавались матери, а она, в свою очередь, отдавала их на свечи или на нужды церкви. Это было символическим напоминанием о том, что всякий первенец принадлежит Богу и должен быть Ему посвящен.
В дворянской и купеческой среде больших городов праздник отмечали шумно и нарядно: устраивались балы, которые служили местом для смотрин потенциальных невест.
В крестьянской же традиции центральным блюдом становились блины — их круглая форма и золотистый цвет воспринимались как языческий символ нарождающегося весеннего солнца, которое в этот день начинает набирать силу в борьбе с зимой.
В ряде местностей хозяйки пекли не блины, а маленькие баранки. Их скармливали домашней скотине, чтобы уберечь живность от падежа и хворей в переходный весенний период. Особое место в выпечке занимали пирожки в виде жаворонков — считалось, что эти обрядовые птички своим видом приближают долгожданное тепло и окончательный уход зимы.
Народные запретыКак и в любой большой праздник, на Сретение существовал ряд строгих запретов, нарушение которых, по мнению предков, могло навлечь беду на всю семью. Эти правила диктовались как церковным уставом, так и многовековыми наблюдениями.
- Нельзя работать. Главный церковный запрет. Любая тяжелая физическая работа — уборка, стирка, шитье, ремонт — считалась грехом. День нужно было посвятить молитве, походу в храм и отдыху от повседневных забот. Исключение составляли лишь дела, связанные с кормлением скота и приготовлением нехитрой пищи;
- Нельзя уезжать в дальнюю дорогу. Считалось, что в день встречи зимы и весны пути-дороги особенно опасны. Человек, отправившийся в путь на Сретение, может столкнуться с нечистой силой или просто долго не вернуться домой. Границы между мирами в этот день считались тонкими;
- Нельзя унывать, ссориться и сквернословить. Праздник встречи с Богом должен проходить в мире и радости. Дурные мысли и ругань в этот день притягивают в дом несчастья. Наши предки верили, что как встретишь Сретение, так и проведешь остаток зимы и весну;
- Нельзя класть деньги на кухонный стол. Этот запрет имеет под собой бытовую основу. Кухонный стол — это место, где едят, он ассоциировался с чистотой и пищей. Деньги же, особенно мелочь, могли быть грязными. Оставить их на столе — значит проявить неуважение к дому и пище, что, по поверью, вело к бедности. Для денег было особое место — кошелек;
- Нельзя злоупотреблять алкоголем. Хотя церковь не возбраняет умеренное употребление вина в праздник (вкушение «вина и елея»), пьянство и чревоугодие всегда считались грехом. Наши предки строго следили, чтобы веселье не перешло в буйство, иначе святость дня могла обернуться против человека.
Приметы
- Какова погода на Сретение, такова и весна. Это самая главная примета. Если 15 февраля тепло и солнечно, весна будет ранней и дружной. Если пасмурно и холодно — жди затяжных холодов и поздней весны;
- Снег метет через дорогу — к поздней и холодной весне. Метель на Сретение означала, что зима еще долго не уступит свои права, а весеннее тепло задержится;
- Капель на Сретение — к урожаю пшеницы. Если с крыш капало (таял снег), крестьяне радовались — это сулило хороший урожай хлебов. Капель предвещала, что семена взойдут хорошо, а земля будет достаточно увлажнена;
- Тихий и звездный вечер — к поздней весне. Такая погода предвещала, что холода продержатся еще долго и большого снегопада уже не будет;
- На Сретение утром выпал снег — к урожаю ранних хлебов, если снег пошел вечером — к урожаю поздних. Эта тонкая примета помогала крестьянину определить, каким именно культурам отдать предпочтение в посевной.