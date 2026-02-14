14 февраля 2026, 11:17

Православный мир 15 февраля отмечает один из давних и самых значимых праздников — Сретение Господне. Само название «Сретение» имеет глубокий смысл. Это слово, пришедшее из церковнославянского языка, означает «встреча». Однако это не просто встреча двух людей, а встреча человечества, ожидавшего Спасителя, с долгожданным Мессией. В народной же традиции Сретение всегда воспринималось как рубежное время, когда зима встречается с весной. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника и его значение для христиан Традиции дня: на стыке веры и народной мудрости Народные запреты Приметы



История праздника и его значение для христиан

Традиции дня: на стыке веры и народной мудрости

Народные запреты

Нельзя работать. Главный церковный запрет. Любая тяжелая физическая работа — уборка, стирка, шитье, ремонт — считалась грехом. День нужно было посвятить молитве, походу в храм и отдыху от повседневных забот. Исключение составляли лишь дела, связанные с кормлением скота и приготовлением нехитрой пищи;

Нельзя уезжать в дальнюю дорогу. Считалось, что в день встречи зимы и весны пути-дороги особенно опасны. Человек, отправившийся в путь на Сретение, может столкнуться с нечистой силой или просто долго не вернуться домой. Границы между мирами в этот день считались тонкими;

Нельзя унывать, ссориться и сквернословить. Праздник встречи с Богом должен проходить в мире и радости. Дурные мысли и ругань в этот день притягивают в дом несчастья. Наши предки верили, что как встретишь Сретение, так и проведешь остаток зимы и весну;

Нельзя класть деньги на кухонный стол. Этот запрет имеет под собой бытовую основу. Кухонный стол — это место, где едят, он ассоциировался с чистотой и пищей. Деньги же, особенно мелочь, могли быть грязными. Оставить их на столе — значит проявить неуважение к дому и пище, что, по поверью, вело к бедности. Для денег было особое место — кошелек;

Нельзя злоупотреблять алкоголем. Хотя церковь не возбраняет умеренное употребление вина в праздник (вкушение «вина и елея»), пьянство и чревоугодие всегда считались грехом. Наши предки строго следили, чтобы веселье не перешло в буйство, иначе святость дня могла обернуться против человека.

