Татьянин день 25 января: как привлечь удачу, лёгкие оценки без зубрёжки и отпраздновать день российского студенчества, народные приметы
Татьянин день, который отмечается 25 января, — это уникальный праздник, в котором сплелись христианские и народные традиции, а также современная история. В православном календаре в этот день чтут память святой мученицы Татьяны Римской. В народной же традиции этот день носил названия «Бабий кут» или «Солныш», символизируя возвращение света и женское начало домашнего очага. С XVIII века к этим смыслам добавился еще один — День российского студенчества, который официально отмечается в России с 2005 года. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятая Татиана Римская родилась в III веке в знатной римской семье тайных христиан. Повзрослев, она посвятила себя служению церкви и помощи нуждающимся. Во время гонений на христиан ее схватили и потребовали принести жертву языческим идолам. По преданию, ее молитвы разрушили статую Аполлона, а сама она чудесным образом оставалась невредимой во время пыток. Судьи, решив, что Татиана занимается волхвованием с помощью своих волос, остригли их и заперли её на два дня в храме Зевса. На третий день жрецы, придя в храм, чтобы принести жертву Зевсу, обнаружили его статую разбитой, а Татиану — живой. После этого ей был вынесен смертный приговор, и вместе со своим отцом Татиана была усечена мечом.
Почти полтора тысячелетия спустя, в 1755 году, день памяти святой Татьяны получил новое значение. 12 января (25-го по новому стилю) императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета (ныне МГУ). Согласно легенде, фаворит императрицы Иван Шувалов намеренно выбрал эту дату, чтобы сделать подарок своей матери, которую звали Татьяной. С тех пор святая Татьяна стала считаться покровительницей студентов и просвещения, а день основания университета превратился в веселый праздник всей «ученой братии».
Традиции и обряды дняТатьянин день, отмечаемый 25 января, сочетает церковные корни с народными обычаями Руси и студенческими традициями, возникшими в XVIII веке. В этот праздник верующие молились святой мученице Татиане Римской о просвещении ума, успехах в учёбе и защите от трудностей, ставя свечи в храмах и прося мудрости для преодоления знаний.
Согласно традициям Древней Руси, Татьянин день назывался «Бабий кут» или «Солныш», символизируя тепло и возрождение, поэтому его встречали обрядами, зазывающими весну и обещающими урожай. Хозяйки пекли каравай в форме солнца, делили тёплыми кусочками среди семьи, чтобы каждый получил «солнечное тепло» и защиту от морозов. Если выпечка поднималась ровно, ждали удачи, а трещины предвещали испытания.
Девушки в нарядных одеждах шли на реку выбивать пыль из половиков. Этот обряд был не только гигиеническим, но и символическим — привлечение чистоты и порядка в дом на весь год. Помощь парней в этом деле расценивалась как знак серьезных намерений. Женщины туго свивали клубки пряжи для крупной капусты, водили хороводы и загадывали желания на солнце с холма, веря в особую силу света в этот день. Мужчины охотились или рыбачили для удачи и сытой жизни домочатцев.
В 1791-м году освятили церковь святой Татьяны у МГУ, а с 1850-го День студента по указу Николая I отметили во всех вузах империи. Утро начиналось с официальных собраний и наград, которые перерастали в шумное, почти бесшабашное веселье по всему городу. В XIX веке даже существовало негласное правило: полиция в этот день не задерживала подгулявших студентов, а напротив, предлагала им свою помощь. Выпускники приезжали со всей России, а ритуалы вроде «призыва Шары» (трясти зачёткой из окна с криком «Шара, приди!») или рисования домика с длинным дымом сулили лёгкие оценки без зубрёжки. В этот день запрещалось учиться — только гулянье и отдых для радости в знаниях.
Народные запреты и приметыЧтобы праздник прошел во благо и не навлек неприятностей, наши предки соблюдали ряд запретов.
- Нельзя ссориться, конфликтовать и сквернословить. Любая ссора в Татьянин день, по поверьям, могла привести к долгим раздорам и неприятностям в семье.
- Нельзя отказывать в помощи. Просьба о помощи, озвученная в этот день, считалась особой. Отказ мог обернуться бедами для всей семьи.
- Запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом, генеральной уборкой, рукоделием, шитьем, вязанием или стиркой — весь дом чистили заранее, а в сам день отдыхали, чтобы не отпугнуть удачу и здоровье. Исключение делали только для ритуального выбиванья ковров у реки.
- Нельзя брать или давать деньги в долг. Такие финансовые операции сулили «утечку» благосостояния и долговую яму.
- Не стоило грустить и плакать. Слезы в этот день предвещали несчастья на весь год.
- Хвастаться своими успехами в учёбе. Это могло привести к снижению успеваемости или ухудшению отношений с преподавателями.
Приметы
- Яркое солнце и мороз — к ранней теплой весне и богатому урожаю.
- Снегопад или метель — к дождливому и прохладному лету.
- Вьюга в Татьянин день — предвестница ветреной погоды, которая продлится до самой Масленицы.
- Оттепель и пасмурная погода сулили неурожайный год и затяжную весну.
- Звездная ночь на 25 января обещала хороший улов рыбакам и успех в делах, связанных с водой.