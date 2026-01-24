24 января 2026, 11:13

Татьянин день, который отмечается 25 января, — это уникальный праздник, в котором сплелись христианские и народные традиции, а также современная история. В православном календаре в этот день чтут память святой мученицы Татьяны Римской. В народной же традиции этот день носил названия «Бабий кут» или «Солныш», символизируя возвращение света и женское начало домашнего очага. С XVIII века к этим смыслам добавился еще один — День российского студенчества, который официально отмечается в России с 2005 года. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции и обряды дня

Народные запреты и приметы

Н ельзя ссориться, конфликтовать и сквернословить. Любая ссора в Татьянин день, по поверьям, могла привести к долгим раздорам и неприятностям в семье.

Любая ссора в Татьянин день, по поверьям, могла привести к долгим раздорам и неприятностям в семье. Нельзя отказывать в помощи. Просьба о помощи, озвученная в этот день, считалась особой. Отказ мог обернуться бедами для всей семьи.

Просьба о помощи, озвученная в этот день, считалась особой. Отказ мог обернуться бедами для всей семьи. Запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом, генеральной уборкой, рукоделием, шитьем, вязанием или стиркой — весь дом чистили заранее, а в сам день отдыхали, чтобы не отпугнуть удачу и здоровье. Исключение делали только для ритуального выбиванья ковров у реки.

— весь дом чистили заранее, а в сам день отдыхали, чтобы не отпугнуть удачу и здоровье. Исключение делали только для ритуального выбиванья ковров у реки. Нельзя брать или давать деньги в долг. Такие финансовые операции сулили «утечку» благосостояния и долговую яму.

Такие финансовые операции сулили «утечку» благосостояния и долговую яму. Не стоило грустить и плакать. Слезы в этот день предвещали несчастья на весь год.

Слезы в этот день предвещали несчастья на весь год. Хвастаться своими успехами в учёбе. Это могло привести к снижению успеваемости или ухудшению отношений с преподавателями.

