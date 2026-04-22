Терентьев день 23 апреля: как покаяние жены спасает семью и почему грязь на обуви сулит удачу, народные приметы
Согласно народному календарю, 23 апреля отмечается Терентьев день, или Терентий Маревный. Такое название появилось из-за особого атмосферного явления. В это время солнце часто встаёт в дымке, которую в старину называли «маревом». Православная церковь в этот праздник чтит память мученика Терентия Африканского и его сподвижников, пострадавших за веру в III веке. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 23 апреля — это удивительное переплетение сурового жития и мудрого языческого взгляда на природу. Пока крестьяне вглядывались в небо, предсказывая урожай, церковь вспоминала подвиг Терентия Африканского (Карфагенского).
В середине III века, при жестоком императоре Декии, в Африку пришёл указ: каждый житель должен принести жертву языческим идолам. Правитель Фортунатиан не жалел средств для устрашения. Однако сорок христиан во главе с Терентием отказались предать Христа. Их история полна настоящих чудес. Терентия и его друзей (Африкана, Максима и Помпия) пытали железом, уксусом и голодом. Ангел спускался к ним в темницу, чтобы снять оковы и напоить узников. Самое великое чудо произошло в языческой обители. Когда мучеников привели на жертвоприношение, они взмолились Богу. Идолы с грохотом рухнули и рассыпались в прах, а вслед за ними разрушился и сам храм.
Разъярённый правитель казнил 36 человек. Но и после этого Терентий не отрёкся. Его и оставшихся трёх соратников бросили в яму с ядовитыми змеями. Гады не тронули святых, зато насмерть искусали языческих жрецов. Около 250 года мученики были обезглавлены. Христиане погребли их честные тела за городом. Святому Терентию молятся об избавлении от недугов и даровании твёрдости духа.
Традиции дняНаши предки никогда не разделяли строго церковный устав и бытовую жизнь. 23 апреля было днём глубокого очищения — душевного и физического.
Второе имя праздника — День кающихся жён. Существовала удивительная традиция: в этот день супруги открывали друг другу сердца. Жёны первыми просили прощения за былые ссоры и даже за измены. Считалось, что муж обязан был смиренно простить, забыв про гнев, чтобы сохранить мир в доме на весь год.
Ранним утром хозяева выходили на крыльцо дома до восхода. Если светило поднималось из-за горизонта в туманной дымке («в мареве») — это знак свыше. Крестьяне радостно потирали руки: год будет хлебородным, амбары будут ломиться от зерна.
Апрель — время бездорожья. Но в Терентьев день грязь играла роль предсказателя. Если человек испачкал правую ногу соило ждать богатства и везения. Если левую — нужно быть на стороже, мелкие неприятности уже на пороге.
Молодёжь не сидела дома. Девушки и парни водили хороводы на пригорках, «выкликали» весну и загадывали желания у молодых берёзок. Ленту на ветку повяжешь — суженого приманишь.
После ужина еду со стола не убирали. Остатки щедро скармливали скотине и птице. Считалось, что так домовой умилостивляется, а скотина будет здоровой и плодовитой.
Народные запретыНарушить хрупкий баланс весеннего дня было легко. Предки верили, что следующие запреты работают безотказно:
- Категорически нельзя ссориться. Даже мелкая обида в этот день могла перерасти во вражду на весь год. Помириться, по поверьям, не получится вплоть до Троицы;
- Не давайте ничего из дома. Нельзя одалживать деньги, хлеб, соль или одежду. Вместе с вещью вы отдаете удачу и достаток. Считалось, что можно впасть в нищету;
- Запрет на работу в огороде. Не копайте, не сейте и не сажайте. Наши предки верили: посаженное 23 апреля либо не взойдёт, либо даст хилые, гнилые плоды;
- Нельзя шить и резать. Острые предметы — под запретом. Порезаться или уколоться — навлечь на себя тяжёлую, долгую болезнь;
- Не стоит играть свадьбу или свататься. Союз, заключённый 23 апреля, предвещали недолгим и полным слёз. Семья быстро распадётся.
Приметы
- Если солнце в туманной дымке («мареве») — год будет хлебородный, зерно уродится на славу;
- Тёплый вечер и тихая ночь — к жаркому, сухому и засушливому лету;
- Если на орешнике распустились пушистые серёжки — морозов больше не будет, весна окончательно вступила в права;
- Резкое похолодание 23 апреля — к холодному и дождливому июлю;
- Зацвели одуванчики — жди тёплого лета, заморозков больше не будет;
- Дождливый день — к засушливому лету.