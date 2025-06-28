Четыре тонны селедки попало на сушу из-за отлива в Магаданском округе
Минимум четыре тонны селедки оказалось у берега из-за отлива воды в Магаданском округе, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что рыба застряла в камнях и не способна уплыть на глубину.
Местные жители ловят селедку голыми руками, птицы — ключами. Со слов рыбаков, они пытались помочь — растаскивали камни, дабы селедка смогла попасть в море. Однако эти действия не помогли. Журналисты обратили внимание, что до прилива рыба не доживет, ведь сейчас ее едят люди и чайки, а в скором времени за ней будут охотиться крабы.
Ранее сообщалось, что в Колумбии мужчина подал в суд на страховую медицинскую организацию, отказавшуюся покрыть расходы на надувных кукол, несмотря на наличие полиса. Колумбиец обратился в страховую компанию и объявил, что испытывает огромные проблемы с самооценкой, из-за чего он приобрел двух надувных кукол.
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