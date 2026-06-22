22 июня 2026, 10:16

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Согласно народному календарю, 23 июня отмечается Тимофеев день, который в народе также называли «Знамения Тимофея». Такое название не случайно. Наши предки верили, что в это время могут случаться особые знаки — природные явления или сны, которые предвещают важные события. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Тимофея, епископа Прусского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ Igor Zubkov

Традиции дня

Фото: iStock/ Tatiana Dyuvbanova

Народные запреты

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Категорически запрещалось купаться в открытых водоёмах. Считалось, что вода в этот день становится обиталищем нечистой силы. Нарушивший запрет мог заболеть или утонуть;

Считалось, что вода в этот день становится обиталищем нечистой силы. Нарушивший запрет мог заболеть или утонуть; Нельзя было давать или брать в долг деньги, хлеб и соль. Это могло привести к разорению семьи и долговым проблемам на весь год;

Это могло привести к разорению семьи и долговым проблемам на весь год; Ссоры, скандалы, гнев и ругань находились под строгим запретом. Злые слова в этот день могли обернуться финансовыми и духовными потерями;

Злые слова в этот день могли обернуться финансовыми и духовными потерями; Запрещалось оставлять открытыми окна и двери на ночь. Верили, что лунный свет «забирает» здоровье и красоту человека, а через открытое окно в дом может проникнуть нечисть;

Верили, что лунный свет «забирает» здоровье и красоту человека, а через открытое окно в дом может проникнуть нечисть; Нельзя было оставаться в полном одиночестве, особенно вечером и ночью. Одинокий человек становился лёгкой добычей для призраков и злых духов, которые, по поверьям, бродили по земле;

Одинокий человек становился лёгкой добычей для призраков и злых духов, которые, по поверьям, бродили по земле; Под запретом было пользоваться зеркалами после заката. Считалось, что зеркало становится порталом для нечистой силы. Также нельзя было смотреть в чужие окна, чтобы не перенять чужие болезни и несчастья;

Считалось, что зеркало становится порталом для нечистой силы. Также нельзя было смотреть в чужие окна, чтобы не перенять чужие болезни и несчастья; Запрещалось выносить мусор из дома. Вместе с сором можно было «выбросить» удачу и семейное счастье;

Вместе с сором можно было «выбросить» удачу и семейное счастье; Нельзя было стричь волосы и ногти , чтобы не «отнять» у себя жизненные силы;

, чтобы не «отнять» у себя жизненные силы; Хозяйки следили, чтобы посуда на столе не оставалась. Оставленные приборы и тарелки, по поверьям, притягивали бедность и ссоры.

Приметы

Фото: iStock/ Yuriy_Kulik