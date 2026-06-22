В России стали чаще говорить о нарколепсии из-за внезапного засыпания днем
В России все чаще говорят о нарколепсии после случаев внезапного сна среди дня. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Сомнолог Ксения Доронина пояснила, что это редкое хроническое расстройство возникает при нехватке орексина, который помогает сохранять бодрость. Человек при таком диагнозе испытывает сильную сонливость, а во время смеха, испуга или стресса у него могут резко ослабеть мышцы. По словам врача, недуг нередко запускают иммунный сбой, инфекции, тяжелые переживания и травмы.
Специалисты также советуют следить за режимом дня. Лучше ложиться и вставать в одно и то же время. Ночной отдых должен быть достаточным по продолжительности. Постоянный недосып перегружает нервную систему и усиливает слабость. Однако при таком диагнозе одного правильного графика мало. В этом случае нужна помощь врача.
После гриппа, сильного стресса или курса антибиотиков волосы могут начать выпадать не сразу, а спустя несколько месяцев. Этот временной сдвиг часто скрывает настоящую причину. Врач-трихолог Анна Билык объяснила: последствия болезни или переживаний обычно проявляются через четыре–шесть месяцев. Поэтому многим кажется, будто проблема возникла внезапно, хотя толчок случился гораздо раньше.
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