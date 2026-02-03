03 февраля 2026, 10:12

Фото: iStock/ Tashulia

Согласно народному календарю, 4 февраля отмечается Тимофеев день, или Тимофей-полузимник. Такое название появилось потому, что эта дата считалась серединой зимы, временем, когда холод начинает идти на убыль, но ещё может обернуться суровыми «тимофеевскими морозами». Православная церковь в этот праздник чтит память апостола от семидесяти Тимофея Эфесского — верного ученика и сподвижника апостола Павла. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание Житие апостола Тимофея Традиции и обряды дня Народные запреты Приметы



Житие апостола Тимофея

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции и обряды дня

Народные запреты

Запрет на баню и умывание. Считалось, что в этот день в бане хозяйничает злой дух Банник, который мог навредить моющемуся. Умываться также не рекомендовалось, чтобы «не смыть» защиту от болезней;

Считалось, что в этот день в бане хозяйничает злой дух Банник, который мог навредить моющемуся. Умываться также не рекомендовалось, чтобы «не смыть» защиту от болезней; Запрет на шум, ссоры и ругань. Бранные слова могли привлечь нечистую силу, а ссора — надолго разрушить мир в семье;

Бранные слова могли привлечь нечистую силу, а ссора — надолго разрушить мир в семье; Стричь волосы было нельзя , чтобы «не укоротить свой век». Шить и вязать также запрещалось, наши предки верили, что это может «зашить» удачу и счастье семьи;

, чтобы «не укоротить свой век». Шить и вязать также запрещалось, наши предки верили, что это может «зашить» удачу и счастье семьи; Под запретом была перестановка мебели, ремонт и шумная работа по дому. Считалось, что Домовой в этот день отдыхает, и его гнева опасались;

Считалось, что Домовой в этот день отдыхает, и его гнева опасались; Запрет на финансовые операции и пустые обещания. Давать или брать в долг означало оказаться в долговой яме и понести убытки. Также не следовало раздавать необдуманных обещаний, которые будет сложно выполнить.

Приметы