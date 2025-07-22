22 июля 2025, 15:54

Фото: iStock/ Borisb17

23 июля в народном календаре отмечается Тимофеев день или Тимофеевы Знамения. Название этого праздника связано с необычными природными явлениями, которые происходили в торжество. Наши предки считали их знаками свыше. Православные верующие в эту дату чтят память священномученика Тимофея Прусского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 23 июля Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Vieru Andrei-Silviu



Традиции дня

Фото: iStock/ chokmoso



Что нельзя делать 23 июля

Фото: iStock/ chokmoso



Приметы