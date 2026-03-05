Тимофей-Весновей 6 марта: почему в этот день нужно распахнуть окна, подставить лицо солнцу и расстаться со старыми вещами, народные приметы
Согласно народному календарю, 6 марта отмечается Тимофеев день, который наши предки ласково называли «Тимофей-Весновей». Такое название появилось потому, что к этому времени, несмотря на возможные морозы и метели, уже чувствовалось скорое приближение весны — «весновеяло» в воздухе. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея Олимпийского (Пустынника). О житии святого, устоявшихся традициях, строгих запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Тимофей Пустынник жил в конце VIII века в Малой Азии. С юных лет он посвятил себя служению Богу в монастыре «Символы», расположенном у горы Олимп (не путать с греческим Олимпом). Будучи учеником архимандрита Феоктиста и соучеником преподобного Платона Исповедника Студийского, Тимофей с ранних лет дал себе строгий обет — никогда не смотреть на женское лицо, и сохранил его до конца жизни.
Достигнув высокого духовного совершенства, святой удалился в пустыню. Много лет он провел в отшельничестве, скитаясь по горам и лесам, проводя дни и ночи в молитве. За свой аскетический подвиг и чистоту помыслов Господь наделил его даром чудотворения. Преподобный Тимофей исцелял неизлечимые болезни и изгонял бесов из одержимых. Скончался пустынник в глубокой старости около 795 года.
В настоящее время верующие молятся преподобному Тимофею об исцелении от недугов, особенно от душевных болезней и беснования. Его также просят о даровании сил в борьбе с искушениями, укреплении веры и помощи в трудных жизненных обстоятельствах.
Традиции дняВ народном сознании образ строгого пустынника Тимофея тесно переплелся с ожиданием весеннего тепла, поэтому праздник получил название «Тимофей-Весновей». В народе говорили: «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей», «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна».
Главная традиция этого дня была связана с людьми пожилого возраста. Существовала поговорка: «Весновей веет и старого греет». Старики, проведшие долгую зиму на печи, в этот день впервые выходили из избы, садились на завалинку, чтобы погреться на первом по-настоящему теплом солнышке и подышать весенним воздухом. Считалось, что это придает сил и здоровья перед наступающим теплым сезоном.
Важной хозяйственной приметой было начало сокодвижения в кленах и березах. Если деревья оживали от зимнего сна, это означало, что и природа окончательно пробудилась, а крестьянам пора было готовиться к полевым работам, хотя до настоящего сева было еще далеко.
Чтобы привлечь в дом благополучие и очистить жилище от негативной энергии, хозяева проводили генеральную уборку. Избавлялись от старого хлама и разбитой посуды, люди верили, что вместе с мусором из дома уйдут все прошлые неурядицы.
Также существовал обычай распахивать настежь двери и окна в солнечный полдень, чтобы тепло и свет наполнили дом, принеся с собой достаток. При этом следили, чтобы в жилище не забежала чужая кошка или собака — в их облике, по поверьям, могла проникнуть нечистая сила.
Сны, увиденные в ночь на Тимофея, считались вещими, и их старались запомнить, чтобы потом истолковать.
Народные запретыС днем Тимофея Весновея связано множество суеверий и запретов, нарушение которых, по мнению предков, могло навлечь беду на весь род.
- Считалось, что даже малая доза спиртного в этот день может лишить человека рассудка. Это поверье связано с духовным подвигом святого Тимофея, призывающего к трезвости ума и чистоте помыслов;
- Любые конфликты 6 марта могли перерасти в многолетнюю вражду, которую будет очень трудно прекратить. День нужно было провести в мире и согласии с ближними;
- Категорически не рекомендовалось пересаживать или поливать комнатные цветы, а также начинать какие-либо садовые работы. Наши предки верили, что посаженные в этот день растения не приживутся, будут чахнуть и обязательно погибнут;
- День Тимофея считался временем, когда активизируется нечистая сила. Поэтому без лишней надобности старались не выходить из дома, а если уж приходилось, обязательно проверяли, есть ли на теле нательный крестик — главный оберег от бесовских наваждений;
- Любые новые начинания в этот день обречены на провал. Лучше было заниматься текущими домашними делами и завершать то, что было отложено.
Приметы
- Если вокруг деревьев края тающего снега крутые — весна будет холодной, а если пологие — затяжной и долгой;
- Быстрое таяние снега и бегущие ручьи предвещали ранний сев зерновых;
- Если ранняя весна наступала на Тимофея, то и осень, согласно примете, тоже будет ранней;
- Увидеть в лесу белого зайца — верная примета того, что снег пролежит еще долго, и возможны поздние метели;
- Первые раскаты грома при северном ветре сулили холодную и затяжную весну.