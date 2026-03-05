05 марта 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 6 марта отмечается Тимофеев день, который наши предки ласково называли «Тимофей-Весновей». Такое название появилось потому, что к этому времени, несмотря на возможные морозы и метели, уже чувствовалось скорое приближение весны — «весновеяло» в воздухе. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея Олимпийского (Пустынника). О житии святого, устоявшихся традициях, строгих запретах и приметах дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Считалось, что даже малая доза спиртного в этот день может лишить человека рассудка. Это поверье связано с духовным подвигом святого Тимофея, призывающего к трезвости ума и чистоте помыслов;

Любые конфликты 6 марта могли перерасти в многолетнюю вражду, которую будет очень трудно прекратить. День нужно было провести в мире и согласии с ближними;

Категорически не рекомендовалось пересаживать или поливать комнатные цветы, а также начинать какие-либо садовые работы. Наши предки верили, что посаженные в этот день растения не приживутся, будут чахнуть и обязательно погибнут;

День Тимофея считался временем, когда активизируется нечистая сила. Поэтому без лишней надобности старались не выходить из дома, а если уж приходилось, обязательно проверяли, есть ли на теле нательный крестик — главный оберег от бесовских наваждений;

Любые новые начинания в этот день обречены на провал. Лучше было заниматься текущими домашними делами и завершать то, что было отложено.

