Тит Ледолом 15 апреля: почему нельзя оставлять пустую посуду на столе, спать на грязном белье и грустить, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 апреля отмечается Тит Ледолом или Барыш-день. Такое название появилось потому, что к этому времени реки окончательно вскрывались ото льда, а для торговцев наступала пора первой весенней прибыли. Православная церковь в этот праздник чтит память преподобного Тита Чудотворца — иеромонаха Студийского монастыря, жившего на рубеже VIII–IX веков. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНаши предки жили в ладу с природой. Они верили, что 15 апреля сама Весна-красна ломает зимние оковы. В честь этого шумели весенние ярмарки, люди гуляли и зазывали удачу. Это был праздник достатка и обновления. С приходом православия народные поверья не исчезли. Они сплелись с церковной традицией в живой узел. Покровителем дня стал Тит Чудотворец, святой, чья жизнь — образец кротости, веры и чудесной силы.
С раннего детства преподобный Тит возлюбил Господа. Он отверг суету мирскую и презрел «похоть плоти». Еще отроком поступил в Студийскую обитель близ Константинополя. Монастырь славился строгим уставом и мужественным противостоянием иконоборцам. Позже именно Студийский устав ввел на Руси преподобный Феодосий Печерский.
Тит прошел долгий путь: был послушником, потом иноком. Братия увидела в нем великую кротость, любовь и милосердие. Уступив настоятельным просьбам, Тит принял сан пресвитера и стал руководить обителью. Во времена гонений на иконы он мужественно защищал святыни, за что Господь наделил его даром исцелений. Оставив ученикам образец молитвенной жизни, он отошел ко Господу в глубокой старости.
К святому обращаются с молитвами об исцелении от болезней — духовных и телесных. Просят Тита Чудотворца о даровании кротости и терпения, а также о твердости в вере и защите от нападок врагов.
Традиции дняВ деревнях 15 апреля называли Бесхлебицей. Это была «голодная» пора перед началом посевной. Зерно в закромах подходило к концу. Но даже голодая, люди берегли семена. Суровый закон гласил: «Сам голодай, а поле зерном не обделяй».
А вот в городах и крупных селах царило совсем другое настроение. Это был Барыш-день. Купцы веселились и зазывали удачу. Чтобы «денежный дух» не прошел мимо, торговцы звенели мелочью в карманах или били монетой о прилавок. Считалось, что большая выручка 15 апреля притянет деньги на весь год. Часть прибыли обязательно жертвовали в церковь или раздавали нищим.
Хозяйки в этот день меняли постельное белье. Считалось, что спать на грязном в ночь на 16 апреля — забрать себе весь негатив на год вперед. Постель перетряхивали и стелили чистое.
Если в этот день начинался ледоход, жители деревни ходили наблюдали за водой в реке. Если льдины плыли дружно — год будет урожайным и сытым. Если лёд тонул — ждали тяжёлого года, голода и бед.
Народные запретыПредки верили, что 15 апреля грань между мирами тонка, а природа капризна. Нарушить запрет — накликать голод или разорение. Вот чего делать было нельзя:
- Давать в долг хлеб, соль или деньги. Отдавая последнее из закромов в Бесхлебицу, можно было «отдать» и будущий урожай. Дом пустел;
- Кормить ворон. Птиц нельзя было обижать, но и подкармливать черных ворон не рекомендовали. Их карканье возле дома предвещало пожар, нужду и «черную полосу» в жизни;
- Грустить и думать о плохом. 15 апреля энергия весны особенно сильна. Мысли материальны. Если заплакать в этот день — весь год будут причины для слез;
- Оставлять пустую посуду на столе. Пустая бутылка или миска — символ пустоты в кошельке. Даже если еды не было, их переворачивали или убирали с глаз долой;
- Запрещено бездельничать, особенно предпринимателям и торговцам — это грозит потерей достатка.
Приметы
- Если разлив полой воды широкий и бурный — лето будет теплым и травы вырастут высокие для покоса;
- Слышен крик перепела — к урожаю хлеба и изобилию;
- Крик коростеля (дергача) — к богатому урожаю овощей и фруктов;
- Если береза распустила лист раньше ольхи — лето будет сухим; если наоборот — дождливым;
- Гром гремит 15 апреля — лето будет теплым, но грозовым.