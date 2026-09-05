Мужчина сдавал банки и выиграл более 40 млн рублей

05 сентября 2026, 17:36

UPI: В США мужчина сдал банки и выиграл полмиллиарда долларов в лотерею

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Житель округа Ливингстон (штат Мичиган, США) превратил сдачу от алюминиевых банок в крупный выигрыш. 39-летний американец, который каждое воскресенье покупает лотерейные билеты на деньги, вырученные за сдачу тары, на этот раз сорвал джекпот в 500 тысяч долларов (около 43,4 млн рублей). Об этом пишет UPI.