Мужчина сдавал банки и выиграл более 40 млн рублей
Житель округа Ливингстон (штат Мичиган, США) превратил сдачу от алюминиевых банок в крупный выигрыш. 39-летний американец, который каждое воскресенье покупает лотерейные билеты на деньги, вырученные за сдачу тары, на этот раз сорвал джекпот в 500 тысяч долларов (около 43,4 млн рублей). Об этом пишет UPI.
Счастливый билет приобретался в аптеке города Саут-Лайон. После ужина мужчина стёр защитное покрытие и увидел выигрыш.
По его словам, он попытался проверить билет через мобильное приложение, но от волнения у него так тряслись руки, что пришлось сделать паузу. Полученные средства победитель планирует направить на погашение ипотечного кредита, а также на организацию праздничного ужина для друзей и отпускное путешествие.
Ранее мужчина выиграл в лотерею более 70 млн рублей и скрыл это от всей семьи. Подробности — в нашем материале.
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