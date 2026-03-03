«Трамп сильно постарел»: Врач-гериатр назвал причину пятен на коже президента США

03 марта 2026, 15:27

Гериатр Новосёлов: Пятно на шее Трампа могло появиться из-за воротника

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Красное пятно на шее президента США Дональда Трампа, которое видно на его последних фотографиях, вероятнее всего, является следствием возрастных изменений кожи и трения о воротник рубашки. Так считает врач-гериатр Валерий Новосёлов.





По его словам, кожа у Трампа уже старая, истончённая и морщинистая. Она потеряла коллаген и эластин и упругость и стала склонной к повреждениям, мацерациям, трещинкам.



Новосёлов не исключил, что пятно на шее Трампа могло появиться из-за того, что воротник его белой рубашки просто натер кожу. Он добавил, что такие же повреждения могут быть и на других частях тела американского президента, поскольку тот находится уже в том возрасте, когда старение затрагивает все органы, включая кожу и мозг.





«Но меня, например, больше волнует состояние мозга, поскольку решения принимает не его кожа, а его мозг. Соответственно, от его мозга зависит состояние восьми миллиардов человек на планете, или почти всех людей на планете. Это более важно», — подчеркнул Новосёлов в разговоре с Life.ru.