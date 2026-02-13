13 февраля 2026, 11:43

Фото: iStock/ TT

Согласно народному календарю, 14 февраля отмечается Трифонов день, или «Трифон-перезимник». Такое название появилось потому, что на Руси считали, что с этого дня зима начинает терять свою силу — природа «поворачивает на лето», а ночи становятся короче. Православная церковь в это время чтит память мученика Трифона, жившего в III веке в городе Апамея. О житии святого, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ AlexeyBorodin

Народные запреты

Фото: iStock/ Nataba

Категорически запрещалось браниться и сквернословить. Считалось, что святой Трифон был человеком кротким и миролюбивым, поэтому любое проявление гнева в этот день он воспринимает как личное оскорбление. Если супруги поссорятся 14 февраля, они не помирятся до следующей Масленицы;

Считалось, что святой Трифон был человеком кротким и миролюбивым, поэтому любое проявление гнева в этот день он воспринимает как личное оскорбление. Если супруги поссорятся 14 февраля, они не помирятся до следующей Масленицы; Нельзя было отказывать в помощи. Святой Трифон сам при жизни помогал всем страждущим, и в его день запрещалось жалеть для ближнего хлеб или ночлег. Отказать путнику в еде — значит навлечь на свой дом голод;

Святой Трифон сам при жизни помогал всем страждущим, и в его день запрещалось жалеть для ближнего хлеб или ночлег. Отказать путнику в еде — значит навлечь на свой дом голод; Запрещалось прогонять со двора или обижать кошку. Это животное всегда связывали с домовым, а 14 февраля домовой «катается» на кошке, проверяя хозяйство. Если обидеть усатого любимца, можно прогневать хранителя очага, и он уйдет из дома. Без домового крестьяне не мыслили благополучия ни в быту, ни в деньгах;

Это животное всегда связывали с домовым, а 14 февраля домовой «катается» на кошке, проверяя хозяйство. Если обидеть усатого любимца, можно прогневать хранителя очага, и он уйдет из дома. Без домового крестьяне не мыслили благополучия ни в быту, ни в деньгах; Нельзя было смотреть в чужие окна. Существовало поверье, что в этот день нечистая сила может принять облик человека и выглянуть из окна чужого дома. Любопытный прохожий рисковал «подхватить» порчу, просто встретившись взглядом с таким существом;

Существовало поверье, что в этот день нечистая сила может принять облик человека и выглянуть из окна чужого дома. Любопытный прохожий рисковал «подхватить» порчу, просто встретившись взглядом с таким существом; Женщинам запрещалось работать с острыми предметами. Нельзя было шить, вязать и особенно резать ножницами после заката. Считалось, что острые края «отрезают» женское счастье и здоровье будущих детей.

Приметы