Трифонов день 14 февраля: почему нельзя обижать кошку, работать с острыми предметами и смотреть в чужие окна, народные приметы
Согласно народному календарю, 14 февраля отмечается Трифонов день, или «Трифон-перезимник». Такое название появилось потому, что на Руси считали, что с этого дня зима начинает терять свою силу — природа «поворачивает на лето», а ночи становятся короче. Православная церковь в это время чтит память мученика Трифона, жившего в III веке в городе Апамея. О житии святого, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой мученик Трифон одился около 232 года в селении Кампсада возле города Апамея-Кибот во Фригии. С ранних лет Господь наделил его чудотворной силой: отрок изгонял бесов, исцелял недуги и своей молитвой заставлял отступать стихии. Самое известное чудо произошло в его родной деревне, которую святой спас от голода. Он силой молитвы заставил уйти вредных насекомых, уничтожавших посевы.
В годы гонений на христиан при императоре Деции Траяне святой Трифон принял мученическую кончину. Его подвергли жестоким пыткам, а затем усекли мечом. По преданию, он умер с молитвой на устах, отдав душу Богу еще до того, как палач коснулся его шеи.
Мученическая глава святого Трифона покоится в Черногории в соборе города Котор, а часть мощей находится в Москве — в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. На Руси святой Трифон высоко почитается верующими. Ему молятся в самых разных нуждах: об избавлении от вредителей на полях и в огородах, о помощи в работе, о защите дома от злых сил. Особенно часто к нему обращаются с просьбой исцелить болезни горла и глаз, а также о помощи в поиске пропавших вещей и потерянных людей.
Традиции дняНаши предки называли 14 февраля «перезимником», проводя черту между сезонами. С этого дня начинали готовиться к весенним полевым работам. Главной хозяйственной заботой дня была защита будущего урожая. Считалось, что именно 14 февраля мышиная стая собирается на «мышиную свадьбу», и если правильно попросить святого, то грызуны навсегда покинут гумна и амбары.
Еще один обязательный ритуал был связан с луной. В Трифонов день молодые девушки и парни присматривались к ночному небу. Если месяц убывал, это сулило удачный брак. Именно на Трифона было принято заговаривать любовь. Девушки пекли особое печенье в виде птичек и угощали ими понравившихся юношей, приговаривая: «Как тесто к рукам льнет, так бы и ты ко мне, суженый, льнул».
Охотники почитали 14 февраля как свой профессиональный праздник. Святой Трифон считается покровителем охотников наравне со святым Георгием. Существовало поверье: если в этот день пойти в лес и попросить у святого удачи, то весь год ружьё не будет давать осечку. Звероловы варили в поле кашу и оставляли часть угощения для лесных духов, чтобы задобрить их перед весенней охотой.
14 февраля проводили уборку дома, избавлялись от старого хлама и ненужной одежды. Вечером Трифонова дня старую одежду сжигали. Считалось, что вместе с ней в огне сгорают все болезни и неудачи, накопленные за зиму.
В 2026 году Трифонов день выпадает на Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу. Это первая в году родительская суббота, установленная Церковью для поминовения усопших христиан. В этот день верующие молятся за всех своих предков, начиная с Адама. Поминание умерших перед Масленицей, точнее перед Сырной неделей, имеет важное значение. Сырная седмица — это период последней подготовки к Великому посту, когда люди сосредотачиваются на духовном очищении и воздержании.
Народные запретыВ Трифонов день система запретов была довольно строгой, и нарушение их грозило, по мнению крестьян, серьезными неприятностями вплоть до разорения.
- Категорически запрещалось браниться и сквернословить. Считалось, что святой Трифон был человеком кротким и миролюбивым, поэтому любое проявление гнева в этот день он воспринимает как личное оскорбление. Если супруги поссорятся 14 февраля, они не помирятся до следующей Масленицы;
- Нельзя было отказывать в помощи. Святой Трифон сам при жизни помогал всем страждущим, и в его день запрещалось жалеть для ближнего хлеб или ночлег. Отказать путнику в еде — значит навлечь на свой дом голод;
- Запрещалось прогонять со двора или обижать кошку. Это животное всегда связывали с домовым, а 14 февраля домовой «катается» на кошке, проверяя хозяйство. Если обидеть усатого любимца, можно прогневать хранителя очага, и он уйдет из дома. Без домового крестьяне не мыслили благополучия ни в быту, ни в деньгах;
- Нельзя было смотреть в чужие окна. Существовало поверье, что в этот день нечистая сила может принять облик человека и выглянуть из окна чужого дома. Любопытный прохожий рисковал «подхватить» порчу, просто встретившись взглядом с таким существом;
- Женщинам запрещалось работать с острыми предметами. Нельзя было шить, вязать и особенно резать ножницами после заката. Считалось, что острые края «отрезают» женское счастье и здоровье будущих детей.
Приметы
- Какова погода на Трифона — такова и остальная часть февраля. Если наступила оттепель, значит, зима окончательно сдает позиции, и сильных морозов уже не будет;
- Звездное небо — к поздней весне. Если в ночь на 14 февраля видно много звезд, весна будет затяжной и холодной;
- Снегопад в Трифонов день сулил обильные дожди весной. Крестьяне радовались такому снегу: это обещало хорошие всходы озимых;
- Туман утром — к ранней и теплой весне. Пчеловоды особенно ждали эту примету, так как она обещала удачный медосбор;
- Холодный и ясный день предвещал жаркое и сухое лето. Если же на Трифона было пасмурно, значит, и лето простояло дождливым.