Трифонов день 28 декабря: как укрепить здоровье и привлечь благополучие в дом, народные приметы и запреты
В народном календаре 28 декабря отмечается Трифонов день. Праздник посвящен памяти преподобного Трифона Печенгского — подвижника XVI века, просветителя сурового Кольского Севера. В народной традиции этот день воспринимался как символический перелом зимы, когда после зимнего солнцестояния свет начинает неуклонно побеждать тьму, и день «прирастает на воробьиный скок». Отсюда и второе название праздника — «Заря в рукавицах», намекающее на то, что утренняя заря будто прячет в рукавицы солнце, помогая ему набраться сил для будущего тепла. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздникаИстория святого Трифона — это повествование о его переходе от мирской жизни к духовным подвигам, наполненное примерами покаяния и твёрдости духа. Будущий святой родился в 1485 году в городе Торжке в семье священника. Его молодость, по некоторым источникам, была бурной и далекой от благочестия. Однако после смерти возлюбленной святой осознал тяжесть своих поступков и обратился к Богу. Глубокое внутреннее потрясение и искреннее раскаяние полностью изменили его жизнь.
Услышав однажды во время молитвы голос, призывавший его идти в «землю необитаемую и жаждущую», Митрофан отправился на Кольский полуостров, к язычникам-лопарям (саамам). Встретив враждебность местных жителей и их жрецов, он с невероятным терпением и кротостью начал проповедь. Чтобы донести слово Божие, он изучил язык лопарей и жил среди них. Постепенно его искренность и доброта покорили сердца многих, и они приняли крещение.
Около 1532 года по благословению Новгородского архиепископа преподобный Трифон основал на реке Печенге Свято-Троицкий монастырь — самый северный православный монастырь того времени. Он скончался в глубокой старости в 1583 году. Народ почитал Трифона не только как духовного просветителя, но и как заступника, спасающего моряков в шторма.
Традиции и обряды Трифонова дняСвятого Трифона почитали как защитника моряков и ремесленников. В этот день верующие посещали храмы, чтобы помолиться о стойкости духа, поддержке в сложных и почти безвыходных ситуациях, а также о покровительстве для тех, кто занимается мореплаванием и длительными путешествиями. Кроме того, просили святого о защите дома от всякой нечисти.
Самым ярким обычаем дня являлся ритуал помощи солнцу. Наши предки выносили на двор горящие угли из печи и рассыпали их по снегу. Люди верили, что так они символически «подогревают» зимнее солнце, придавая ему сил, и одновременно выжигают нечистую силу, прячущуюся у дома.
Считалось, что если встать на рассвете и увидеть красную (алую) зарю, то можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется.
День был благоприятен для мирных хозяйственных дел: проверки и сортировки семян для будущего посева, починки инструментов и одежды. Люди активно парились в бане, мужчины ловили рыбу подо льдом, женщины стирали белье в ледяной воде, веря, что сон на таком белье укрепляет здоровье.
Во время Рождественского поста, наши предки готовили строго постные блюда из каши, овощей и рыбы, чтобы защитить семью от болезней и привлечь благополучие. На Трифона было принято варить густую кашу (пшенную или овсяную) и делиться ею с нуждающимися или бездомными животными, веря в возврат добра. Хозяйки нередко варили постные щи из квашеной капусты как основное блюдо для защиты от хворей на год вперед.
Народные запреты 28 декабряЗапреты этого дня призваны сохранить хрупкий мир и благополучие, которое олицетворяет свет.
- Нельзя ругаться, сквернословить и насмехаться. Любой конфликт, особенно с близкими, сулил затяжные ссоры и мог «спугнуть» удачу.
- Запрещалось ходить в лес в одиночку. Считалось, что в этот день нечистая сила особенно активна и может завести одинокого путника в глушь.
- Бездетным парам не следовало дарить игрушки. Существовало поверье, что такой подарок может «отдать» чужому ребенку свое будущее родительское счастье.
- Нельзя было пользоваться чужим полотенцем, особенно полотенцем молодоженов, чтобы ненароком не «украсть» их здоровье и семейное благополучие.
- Не стоит долго и безудержно смеяться (особенно незамужним девушкам), чтобы легкомыслие не обернулось слезами в будущем.
- Запрещалось устраивать пышные застолья и принимать гостей без особой нужды, поскольку день приходился на Рождественский пост и требовал скромности.
- Не следовало рассказывать сны, увиденные в ночь на 28 декабря, так как они считались вещими и должны были храниться в тайне для исполнения.
Приметы
- Если на Трифона стоял лютый мороз, но снега выпало мало, это считалось верной приметой к богатому, обильному урожаю хлебов в наступающем году.
- Сильный ветер, вьюга или метель в этот день предвещали засушливое, жаркое лето.
- Напротив, большие, высокие сугробы и обилие снега сулили лето тёплое, но не знойное, с достаточным количеством дождей для хорошего роста.
- Снежный покров, ровно и гладко лежащий на полях, словно скатерть, расценивался как дурной знак и предсказывал неурожайный, голодный год.
- Если в лесу от мороза громко трещали деревья, это означало, что холода установятся надолго и оттепелей в ближайшее время ждать не стоит.