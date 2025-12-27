27 декабря 2025, 10:00

Фото: iStock/ GettyTim82

В народном календаре 28 декабря отмечается Трифонов день. Праздник посвящен памяти преподобного Трифона Печенгского — подвижника XVI века, просветителя сурового Кольского Севера. В народной традиции этот день воспринимался как символический перелом зимы, когда после зимнего солнцестояния свет начинает неуклонно побеждать тьму, и день «прирастает на воробьиный скок». Отсюда и второе название праздника — «Заря в рукавицах», намекающее на то, что утренняя заря будто прячет в рукавицы солнце, помогая ему набраться сил для будущего тепла. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции и обряды Трифонова дня Народные запреты 28 декабря Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции и обряды Трифонова дня

Фото: iStock/ ZarFilms

Народные запреты 28 декабря

Тут подпись документа

Нельзя ругаться, сквернословить и насмехаться. Любой конфликт, особенно с близкими, сулил затяжные ссоры и мог «спугнуть» удачу.

Любой конфликт, особенно с близкими, сулил затяжные ссоры и мог «спугнуть» удачу. Запрещалось ходить в лес в одиночку. Считалось, что в этот день нечистая сила особенно активна и может завести одинокого путника в глушь.

Считалось, что в этот день нечистая сила особенно активна и может завести одинокого путника в глушь. Бездетным парам не следовало дарить игрушки. Существовало поверье, что такой подарок может «отдать» чужому ребенку свое будущее родительское счастье.

Существовало поверье, что такой подарок может «отдать» чужому ребенку свое будущее родительское счастье. Нельзя было пользоваться чужим полотенцем, особенно полотенцем молодоженов , чтобы ненароком не «украсть» их здоровье и семейное благополучие.

, чтобы ненароком не «украсть» их здоровье и семейное благополучие. Не стоит долго и безудержно смеяться (особенно незамужним девушкам), чтобы легкомыслие не обернулось слезами в будущем.

(особенно незамужним девушкам), чтобы легкомыслие не обернулось слезами в будущем. Запрещалось устраивать пышные застолья и принимать гостей без особой нужды , поскольку день приходился на Рождественский пост и требовал скромности.

, поскольку день приходился на Рождественский пост и требовал скромности. Не следовало рассказывать сны, увиденные в ночь на 28 декабря, так как они считались вещими и должны были храниться в тайне для исполнения.

Приметы