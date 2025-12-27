Достижения.рф

Трифонов день 28 декабря: ​как укрепить здоровье и привлечь благополучие в дом, народные приметы и запреты

Фото: iStock/ GettyTim82

В народном календаре 28 декабря отмечается Трифонов день. Праздник посвящен памяти преподобного Трифона Печенгского — подвижника XVI века, просветителя сурового Кольского Севера. В народной традиции этот день воспринимался как символический перелом зимы, когда после зимнего солнцестояния свет начинает неуклонно побеждать тьму, и день «прирастает на воробьиный скок». Отсюда и второе название праздника — «Заря в рукавицах», намекающее на то, что утренняя заря будто прячет в рукавицы солнце, помогая ему набраться сил для будущего тепла. О традициях, приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».




История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»
История святого Трифона — это повествование о его переходе от мирской жизни к духовным подвигам, наполненное примерами покаяния и твёрдости духа. Будущий святой родился в 1485 году в городе Торжке в семье священника. Его молодость, по некоторым источникам, была бурной и далекой от благочестия. Однако после смерти возлюбленной святой осознал тяжесть своих поступков и обратился к Богу. Глубокое внутреннее потрясение и искреннее раскаяние полностью изменили его жизнь.

Услышав однажды во время молитвы голос, призывавший его идти в «землю необитаемую и жаждущую», Митрофан отправился на Кольский полуостров, к язычникам-лопарям (саамам). Встретив враждебность местных жителей и их жрецов, он с невероятным терпением и кротостью начал проповедь. Чтобы донести слово Божие, он изучил язык лопарей и жил среди них. Постепенно его искренность и доброта покорили сердца многих, и они приняли крещение.

Около 1532 года по благословению Новгородского архиепископа преподобный Трифон основал на реке Печенге Свято-Троицкий монастырь — самый северный православный монастырь того времени. Он скончался в глубокой старости в 1583 году. Народ почитал Трифона не только как духовного просветителя, но и как заступника, спасающего моряков в шторма.

Традиции и обряды Трифонова дня

Фото: iStock/ ZarFilms
Святого Трифона почитали как защитника моряков и ремесленников. В этот день верующие посещали храмы, чтобы помолиться о стойкости духа, поддержке в сложных и почти безвыходных ситуациях, а также о покровительстве для тех, кто занимается мореплаванием и длительными путешествиями. Кроме того, просили святого о защите дома от всякой нечисти.

Самым ярким обычаем дня являлся ритуал помощи солнцу. Наши предки выносили на двор горящие угли из печи и рассыпали их по снегу. Люди верили, что так они символически «подогревают» зимнее солнце, придавая ему сил, и одновременно выжигают нечистую силу, прячущуюся у дома.

Считалось, что если встать на рассвете и увидеть красную (алую) зарю, то можно загадать самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется.

День был благоприятен для мирных хозяйственных дел: проверки и сортировки семян для будущего посева, починки инструментов и одежды. Люди активно парились в бане, мужчины ловили рыбу подо льдом, женщины стирали белье в ледяной воде, веря, что сон на таком белье укрепляет здоровье.

Во время Рождественского поста, наши предки готовили строго постные блюда из каши, овощей и рыбы, чтобы защитить семью от болезней и привлечь благополучие. На Трифона было принято варить густую кашу (пшенную или овсяную) и делиться ею с нуждающимися или бездомными животными, веря в возврат добра. Хозяйки нередко варили постные щи из квашеной капусты как основное блюдо для защиты от хворей на год вперед.


Народные запреты 28 декабря

Запреты этого дня призваны сохранить хрупкий мир и благополучие, которое олицетворяет свет.

  • Нельзя ругаться, сквернословить и насмехаться. Любой конфликт, особенно с близкими, сулил затяжные ссоры и мог «спугнуть» удачу.
  • Запрещалось ходить в лес в одиночку. Считалось, что в этот день нечистая сила особенно активна и может завести одинокого путника в глушь.
  • Бездетным парам не следовало дарить игрушки. Существовало поверье, что такой подарок может «отдать» чужому ребенку свое будущее родительское счастье.
  • Нельзя было пользоваться чужим полотенцем, особенно полотенцем молодоженов, чтобы ненароком не «украсть» их здоровье и семейное благополучие.
  • Не стоит долго и безудержно смеяться (особенно незамужним девушкам), чтобы легкомыслие не обернулось слезами в будущем.
  • Запрещалось устраивать пышные застолья и принимать гостей без особой нужды, поскольку день приходился на Рождественский пост и требовал скромности.
  • Не следовало рассказывать сны, увиденные в ночь на 28 декабря, так как они считались вещими и должны были храниться в тайне для исполнения.

Приметы

  • Если на Трифона стоял лютый мороз, но снега выпало мало, это считалось верной приметой к богатому, обильному урожаю хлебов в наступающем году.
  • Сильный ветер, вьюга или метель в этот день предвещали засушливое, жаркое лето.
  • Напротив, большие, высокие сугробы и обилие снега сулили лето тёплое, но не знойное, с достаточным количеством дождей для хорошего роста.
  • Снежный покров, ровно и гладко лежащий на полях, словно скатерть, расценивался как дурной знак и предсказывал неурожайный, голодный год.
  • Если в лесу от мороза громко трещали деревья, это означало, что холода установятся надолго и оттепелей в ближайшее время ждать не стоит.
Елена Генералова

