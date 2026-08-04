04 августа 2026, 11:05

Фото: iStock/ ru3apr

Согласно народному календарю, 5 августа отмечается Трофимов день, более известный как Трофим Бессонник. Такое название появилось потому, что к этому времени огороды уже полны урожая — капуста наливается, огурцы вьются по лозам, помидоры начинают краснеть. Крестьянам было не до сна — работа по заготовкам кипела от зари до зари. В народе этот праздник еще называли Калинники-малинники — к началу августа как раз поспевали эти ягоды. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Трофима, Феофила и ещё 13 христиан, пострадавших за веру. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Dersy

Традиции дня

Фото: iStock/ YouraPechkin

Народные запреты

Долго спать и лениться. Трофим Бессонник не прощает безделья. Лень в этот день могла привести к бедности и болезням;

Трофим Бессонник не прощает безделья. Лень в этот день могла привести к бедности и болезням; Рубить или ломать ветки калины. Это растение считалось священным. Нарушителя ждали несчастья в личной жизни и болезни в семье;

Это растение считалось священным. Нарушителя ждали несчастья в личной жизни и болезни в семье; Есть сырую калину. Считалось, что это навлечёт неудачи в любовных делах. Калину разрешалось употреблять только в переработанном виде;

Считалось, что это навлечёт неудачи в любовных делах. Калину разрешалось употреблять только в переработанном виде; Давать пробовать свежее варенье. Хозяйки не угощали гостей вареньем из первой партии — верили, что тогда все заготовки испортятся;

Хозяйки не угощали гостей вареньем из первой партии — верили, что тогда все заготовки испортятся; Жадничать и отказывать в помощи. Тот, кто проявлял скупость, рисковал потерять благополучие;

Тот, кто проявлял скупость, рисковал потерять благополучие; Ходить в лес в одиночку (особенно мужчинам). Считалось, что русалки в этот день водят хороводы и могут защекотать до смерти или напустить лихорадку.

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Приметы