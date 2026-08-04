Трофим Бессонник 5 августа: как привлечь в семью достаток, сохранить здоровье и защитить дом от сглаза, народные приметы
Согласно народному календарю, 5 августа отмечается Трофимов день, более известный как Трофим Бессонник. Такое название появилось потому, что к этому времени огороды уже полны урожая — капуста наливается, огурцы вьются по лозам, помидоры начинают краснеть. Крестьянам было не до сна — работа по заготовкам кипела от зари до зари. В народе этот праздник еще называли Калинники-малинники — к началу августа как раз поспевали эти ягоды. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Трофима, Феофила и ещё 13 христиан, пострадавших за веру. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо крещения Руси эта дата была связана с почитанием калины и малины — ягод, символизировавших жизнь, любовь и защиту от нечистой силы. Женщины пекли пироги с малиной, варили варенье из калины, а ветки растения развешивали в домах как обереги. С приходом христианства древний праздник обрёл новый смысл.
Святые Трофим и Феофил и тринадцать других христиан жили в малоазийской провинции Ликии, который тогда входил в состав Римской империи. Они были простыми людьми — ремесленниками, пастухами, служителями, но объединены общей верой в Христа. Когда мучители приказали им принести жертвы языческим идолам, они отказались. Тогда их повесили на мучилищном древе, терзали острым железом, бросали камнями, перебили голени и бросили в костёр. Но пламя не нанесло им вреда, и мученики вышли невидимыми, что обратило в христианство множество людей.
Тогда разъярённый мучитель приказал отсечь им головы мечом. Их стойкость в народном сознании слилась с образом неутомимого крестьянского труда: так же, как праведники не отступили от веры перед лицом смерти, крестьяне не знали сна в жаркую августовскую пору. Люди молятся святым с просьбами: укрепить веру, помочь в борьбе с греховными соблазнами и внутренними страстями, об исцелении — как телесных недугов, так и духовных, о защите — в сложных жизненных обстоятельствах, когда требуется духовная твёрдость, и о поддержке в труде.
Традиции дняУтро Трофимова дня начиналось с посещения церкви. Люди шли на раннюю службу, чтобы помянуть святых мучеников и попросить их заступничества. После службы возвращались домой, и начинались полевые хлопоты. Считалось, что в этот день нельзя сидеть сложа руки — даже если работы на поле закончены, нужно обязательно заняться огородом: прополоть грядки, подвязать огурцы и собрать урожай.
Особое внимание уделяли погребам и кладовым. Хозяйки тщательно осматривали заготовки — квашеную капусту, солёные огурцы, сушеные грибы. Если находили испорченное — сразу выбрасывали, чтобы не испортить оставшиеся заготовки.
Не забывали и про ягоды. Малину ценили за целебные свойства — из неё варили варенье, сушили на зиму как лекарство от простуды. Калину использовали не только в пищу, но и как оберег. Веточки калины вешали на окна и у входа в жилище для защиты от нечистой силы и сглаза.
Существовал и необычный обычай: покупая овощи или фрукты на рынке, их полагалось брать по 13 штук — в память о 13 мучениках, пострадавших вместе со святым Трофимом.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты, нарушение которых, по поверьям, грозило серьёзными последствиями. Что нельзя делать 5 августа:
- Долго спать и лениться. Трофим Бессонник не прощает безделья. Лень в этот день могла привести к бедности и болезням;
- Рубить или ломать ветки калины. Это растение считалось священным. Нарушителя ждали несчастья в личной жизни и болезни в семье;
- Есть сырую калину. Считалось, что это навлечёт неудачи в любовных делах. Калину разрешалось употреблять только в переработанном виде;
- Давать пробовать свежее варенье. Хозяйки не угощали гостей вареньем из первой партии — верили, что тогда все заготовки испортятся;
- Жадничать и отказывать в помощи. Тот, кто проявлял скупость, рисковал потерять благополучие;
- Ходить в лес в одиночку (особенно мужчинам). Считалось, что русалки в этот день водят хороводы и могут защекотать до смерти или напустить лихорадку.
Приметы
- Вечерний туман стелется по земле — к жаркой и солнечной погоде;
- Яркие звёзды на рассвете — к затяжным дождям через несколько дней;
- Филин или сова громко ухают — к похолоданию;
- Если в этот день идёт дождь — зима будет снежной, но мягкой;
- Если 5 августа ясно и тепло — осень будет тёплой, урожай овощей — богатым.