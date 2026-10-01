Обезвоживание за рулем повышает риск аварий
Врач-терапевт, кардиолог и специалист по экстренной помощи клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко предупредила об опасности нехватки жидкости для автомобилистов. Такое состояние ухудшает внимание, замедляет реакцию, увеличивает вероятность ошибок при маневрах и способно привести к обмороку.
В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснила, что при дефиците воды сокращается объем крови, циркулирующей в организме. Мозг и мышцы получают меньше кислорода, из-за чего водителю труднее сохранять концентрацию и быстро оценивать обстановку на дороге. Обезвоживание удлиняет время, необходимое для принятия решений. В такой ситуации человек рискует поздно затормозить, неверно рассчитать обгон или допустить ошибку при перестроении. При тяжелом дефиците жидкости возможна потеря сознания во время управления машиной.
Савченкова-Белятко посоветовала поддерживать питьевой режим и употреблять до двух литров чистой воды в сутки. Кофе, спиртные напитки и сладкая газировка, по ее словам, способствуют дальнейшей потере жидкости. О возможном обезвоживании могут сигнализировать сильная жажда, сухость во рту, головная боль и головокружение. При появлении таких симптомов водителю следует остановиться в безопасном месте и восполнить запас воды.
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