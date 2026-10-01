Обезвоживание за рулем повышает риск аварий

01 октября 2026, 10:17

Терапевт Савченкова-Белятко перечислила 4 риска для водителя при обезвоживании

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Врач-терапевт, кардиолог и специалист по экстренной помощи клиники «Будь Здоров» Елена Савченкова-Белятко предупредила об опасности нехватки жидкости для автомобилистов. Такое состояние ухудшает внимание, замедляет реакцию, увеличивает вероятность ошибок при маневрах и способно привести к обмороку.