У Рыб мощный творческий подъем, а у Раков обостренная интуиция: Гороскоп на 21 июля для всех знаков зодиака
Убывающая Луна в Близнецах создаёт атмосферу суеты, интеллектуальной активности, но и эмоциональной нестабильности. В этот день важно избегать конфликтов, не принимать поспешных решений и завершать начатые дела. О том, что ждет каждый знак зодиака, читайте в материале «Радио 1».
Овен (21 марта – 19 апреля)
Космическая энергия создает для вас противоречивую атмосферу. Марс, ваш покровитель, находясь в квадратуре с Луной, может вызывать вспышки раздражения, но одновременно дает мощный заряд энергии для завершения давно начатых дел. Солнце в Раке смягчает вашу природную резкость, добавляя в поведение нотки чуткости. Это идеальный день для анализа текущей ситуации и завершения проектов, но не для новых начинаний. Будьте осторожны в общении — ваша прямолинейность может быть неверно истолкована.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Венера, ваша покровительница, гармонично расположенная в Раке, создает прекрасные условия для укрепления семейных уз. Луна в Близнецах пробуждает здоровое любопытство и тягу к новым знаниям. В этот день особенно удачно сложатся финансовые дела. Вы легко найдете решение денежных вопросов, но избегайте импульсивных покупок. Идеальное время для семейного ужина, разбора документов или планирования бюджета. Ваша практичность — залог успеха.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Луна в вашем знаке в сочетании с Меркурием во Льве делает вас особенно обаятельным и красноречивым, но может привести к некоторой рассеянности. Это прекрасный день для завершения начатых дел, обучения и творческой работы. Однако будьте осторожны в высказываниях — случайно брошенное слово может обернуться против вас. Избегайте сплетен и пустых разговоров, сосредоточьтесь на действительно важных вещах.
Рак (21 июня – 22 июля)
Солнце в вашем знаке вместе с Нептуном в тригоне обострит вашу интуицию до невероятных пределов. Вы будете буквально чувствовать людей и ситуации на подсознательном уровне. Однако не позволяйте себе уходить в мир иллюзий — проверяйте факты. В этот день особенно удачно сложатся творческие начинания, возможны приятные сюрпризы от близких. Это идеальный день для душевных бесед и проявления своих талантов.
Лев (23 июля – 22 августа)
Меркурий в вашем знаке наделяет вас особой убедительностью, но Солнце в Близнецах может вызывать перепады настроения. Особенно важно контролировать свое самолюбие — оно может помешать объективно оценивать ситуацию. Отложите важные переговоры на другой день. Вечер лучше посвятить творчеству или отдыху в приятной компании. Ваше обаяние на высоте, но используйте его мудро.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Меркурий во Льве усиливает ваши аналитические способности, а Сатурн в Рыбах добавляет толику перфекционизма. В этот день особенно удачно подойдет для наведения порядка в мыслях. Однако избегайте излишней критики в адрес окружающих, она может ранить. Это прекрасный день для благотворительности и помощи тем, кто в ней нуждается. Ваша практичность в этот день — ценный актив.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Венера в Раке создает гармонию в отношениях, но Уран в Тельце может спровоцировать неожиданные разногласия. В этот день особенно важно искать компромиссы и проявлять дипломатичность. Это удачное время для искренних, доверительных разговоров, но не для легкомысленного флирта. Возможен важный диалог с партнером, который прояснит многие вопросы. Ваше природное чувство такта — ваш главный козырь.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Плутон в Козероге углубляет ваши эмоции, а Луна в Близнецах может провоцировать на манипуляции. Особенно важно избегать провокационных ситуаций. Лучше посвятить время самоанализу, медитации или чтению философской литературы. Это идеальный день для переосмысления прошлого опыта и извлечения ценных уроков. Ваша проницательность обострена — используйте ее во благо.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Юпитер в Близнецах усиливает вашу тягу к свободе, а Марс в Овне добавляет импульсивности. В этот день лучше отложить запланированные поездки, велика вероятность недоразумений в пути. Вместо этого займитесь планированием будущих путешествий или спортивными занятиями. Ваш оптимизм — ценный ресурс, но направьте его в конструктивное русло.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Сатурн в Рыбах усиливает ваше упорство, а Венера в Раке смягчает внутреннее напряжение. Не стоит брать на себя слишком много обязательств. Это идеальный день для рутинной работы и завершения текущих проектов, но не для новых начинаний. Возможны неожиданные финансовые находки, будьте внимательны к деталям. Ваша практичность — залог стабильности.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Уран и Луна в Близнецах приносит нестандартные идеи и может создавать некоторую хаотичность. В этот день особенно важно записывать все приходящие в голову мысли — они могут оказаться ценными в будущем. Избегайте споров, вас могут не понять. Возможна неожиданная встреча с человеком из прошлого, которая принесет важные осознания. Ваша оригинальность — главный актив.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Нептун в вашем знаке вместе с Солнцем в Раке создает мощный творческий подъем, но может уводить в мир иллюзий. Особенно важно доверять своей интуиции, но не забывать проверять факты. Идеальный день для уединения у воды, медитации или творческих занятий. Ваша чувствительность обострена — используйте ее для самопознания и духовного роста.