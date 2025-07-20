20 июля 2025, 17:13

Фото: iStock/ undefined undefined

Убывающая Луна в Близнецах создаёт атмосферу суеты, интеллектуальной активности, но и эмоциональной нестабильности. В этот день важно избегать конфликтов, не принимать поспешных решений и завершать начатые дела. О том, что ждет каждый знак зодиака, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта – 19 апреля) Телец (20 апреля – 20 мая) Близнецы (21 мая – 20 июня) Рак (21 июня – 22 июля) Лев (23 июля – 22 августа) Дева (23 августа – 22 сентября) Весы (23 сентября – 22 октября) Скорпион (23 октября – 21 ноября) Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Козерог (22 декабря – 19 января) Водолей (20 января – 18 февраля) Рыбы (19 февраля – 20 марта)



Овен (21 марта – 19 апреля)

Телец (20 апреля – 20 мая)

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Рак (21 июня – 22 июля)

Фото: iStock/ koi88



Лев (23 июля – 22 августа)

Дева (23 августа – 22 сентября)

Весы (23 сентября – 22 октября)

Фото: iStock/ koi88



Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Козерог (22 декабря – 19 января)

Водолей (20 января – 18 февраля)

Рыбы (19 февраля – 20 марта)