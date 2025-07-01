День Зосима Пчельника 2 июля: Почему не стоит принимать важных решений и вечером работать на земле, народные приметы
2 июля в народном календаре празднуют день Зосимы Пчельника. Такое название связано с поверьем, что в это время пчёлы активно наполняют ульи мёдом и делают соты. Православная церковь в это время чтит память мученика Зосиму Аполлониадского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот праздник связан с почитанием мученика Зосимы, жившего во II веке в городе Аполлонии Фракийской во времена правления императора-язычника Траяна. Зосима был римским воином, но, узнав о гонениях на христиан, оставил службу, принял крещение и посвятил себя молитве и добрым делам. Когда правитель Домициан узнал, что Зосима отверг язычество, его схватили и потребовали отречься от веры. Однако святой бесстрашно исповедал Христа и отказался поклониться идолам.
Его подвергли жестоким пыткам: положили на раскалённое медное ложе, но он остался невредим благодаря Божьей помощи. Затем его обули в железные сандалии с гвоздями и заставили идти за конницей, но он шёл легко, словно не чувствуя боли. Даже в темнице, где его морили голодом, ангел укреплял его. В конце концов, после долгих мучений, Зосиму казнили, и он с молитвой предал душу Богу.
На Руси Зосиму стали называть Пчельником, так как считалось, что святой был покровителем пасек и мёда. Пасечники молились святому, прося помощи в пчелином деле, а первые соты освящали в церкви. Так день памяти мученика Зосимы слился с народными традициями, став праздником трудолюбия, веры и щедрости природы.
Традиции дня
Главной традицией дня был осмотр ульев. Опытные пасечники знали: если на Зосиму пчёлы активно летают — быть хорошему медосбору. Первые наполненные соты бережно извлекали и несли в церковь для освящения. До этого момента мёд не ели и уж тем более не продавали — считалось, что это может навлечь неурожай.
В некоторых губерниях пасечники читали особые заговоры, прося у святого Зосимы защиты для своих крылатых тружениц от болезней и дурного глаза. Мёд в этот день становился главным угощением. Хозяйки пекли ароматные пряники, блины и ватрушки, которые щедро поливали свежим мёдом. Обязательным считалось поделиться этим лакомством с соседями и странниками — кто подаст в день Зосимы, тому весь год будет сопутствовать удача. Особое значение придавали медовым напиткам: готовили хмельную медовуху и освежающий медовый квас, которые ставили на праздничный стол.
Что нельзя делать 2 июля
Однако праздник имел и строгие запреты. Возле ульев нельзя было ругаться и сквернословить — верили, что пчёлы не терпят злых слов и могут покинуть пасеку. Даже если пчела ужалила, её нельзя было убивать — это считалось большим грехом, который мог привести к гибели всего роя.
После захода солнца запрещалось работать в поле, так как, по поверьям, в это время активизировалась нечистая сила.
Кроме того, считалось, что переезд в день Зосимы сулит беды и неудачи в новом жилище. Наши предки старались не начинать любые значительные предприятия — потому что они не принесут ожидаемого результата.
Излишнее хвастовство своими успехами, особенно связанными с пасекой, могло навлечь потерю благосостояния. «Не хвались мёдом до Зосимы» — гласила народная пословица.
Приметы
- Пчёлы возвращаются в улей раньше обычного — к дождю
- Особо активный лёт предвещает ясную погоду
- Гром на Зосиму — к обильному урожаю мёда
- Если пчела кружит над ребёнком — это к счастливой судьбе.