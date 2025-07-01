01 июля 2025, 13:47

Фото: iStock/ Freeartist

2 июля в народном календаре празднуют день Зосимы Пчельника. Такое название связано с поверьем, что в это время пчёлы активно наполняют ульи мёдом и делают соты. Православная церковь в это время чтит память мученика Зосиму Аполлониадского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 2 июля Приметы



История праздника

Фото: iStock/ sedmak



Традиции дня

Фото: iStock/ Kateryna Kukota



Что нельзя делать 2 июля

Фото: iStock/ LightShaper



Приметы