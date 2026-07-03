Ульянов день 4 июля: как липовый цвет и утренняя роса привлекают счастье, и что нельзя делать, чтобы не навлечь беду, народные приметы
Согласно народному календарю, 4 июля отмечается Ульянов день. Такое название праздник получил в честь священномученика Иулиана Тарсийского, чья память чтится православной церковью в эту дату. В народной традиции это время также называли Липов цвет, поскольку к 4 июля как раз начинало цвести липовое дерево, а его душистые цветы повсеместно собирали для лечения простуд. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо принятия христианства середина лета на Руси была временем, когда природа достигала пика своей силы. Славяне чутко следили за солнцем, отмечая его «стояние» и постепенное «угасание» дней после летнего солнцестояния. В обрядах этого времени угадываются мотивы благодарения за первые плоды, просьбы о защите урожая от гроз и суховеев, а также ритуалы, призванные уберечь скот и людей от «злого глаза» и болезней.
С приходом православия древние летние обычаи не исчезли, а обрели новое звучание. Церковь 4 июля чтит память священномученика Иулиана Тарсийского, жившего в III–IV веках в Малой Азии. Иулиан родился в городе Тарсе (ныне территория Турции) в семье знатного язычника и матери-христианки. Воспитанный в вере, он с ранних лет открыто исповедовал христианство, что в эпоху гонений императора Диоклетиана было равносильно приговору. За отказ отречься от Христа Иулиана подвергли жестоким мучениям, а затем казнили. Его стойкость и верность вере сделали его примером для последующих поколений христиан.
В православной традиции к Иулиану Тарсийскому обращаются с молитвами о твёрдости в вере, о защите от клеветы и несправедливости, о сохранении семьи в трудные времена. В народном сознании образ святого перекликался с идеей «стояния» — не только солнца, но и человеческой воли: как солнце в зените не дрожит, так и человек должен держаться своего пути.
Традиции дняВ славянской картине мира середина лета была временем особой силы природы. Цветение липы воспринималось как важный рубеж: с этого момента пчеловоды ждали главного медосбора, а крестьяне — устойчивого тепла для созревания хлебов. Липу ценили не только за мёд: её древесину использовали для резьбы и изготовления посуды, лыко шло на лапти, а цветы — в лечебные сборы. Дерево считали «добрым», несущим покой и защиту, и старались не тревожить его без нужды.
В Ульянов день крестьяне начинали собирать и заготавливать липовый цвет. Считалось, что именно в этот день он набирает особую целебную силу и лучшего времени для его сбора не найти. Липовый чай из душистого цвета, смешанного с медом, считался лучшим средством от простуды и кашля на всю зиму, а его настой укреплял волосы и делал кожу гладкой.
В старину верили, что если положить цветок липы в кошелек, то он привлечет деньги и защитит от разорения. Девушки умывались на заре утренней росой, чтобы надолго сохранить красоту и молодость и привлечь внимание суженого.
В огородах и на полях проверяли, как наливаются колосья и завязываются плоды. Крестьяне обращали внимание на влажность почвы и состояние листьев: по этим признакам судили, хватит ли дождей до жатвы или нужно готовиться к засухе. Мужчины осматривали изгороди, ворота и навесы: крепкий, исправный двор в этот день воспринимался как залог того, что хозяйство «устоит» до осени.
Ульянов день считался удачным для создания семьи. Свадьбы и смотрины, проходившие в этот день, сулили молодым счастливую жизнь, много детей и взаимопонимание.
Народные запретыПредки строго соблюдали запреты 4 июля, чтобы не навлечь беду.
- Нельзя было ломать ветки липы или срубать дерево. Липа считалась «добрым» деревом, и её повреждение могло обернуться бедой для дома и хозяйства;
- Нельзя было оставлять ворота и двери распахнутыми надолго. Через открытые проходы, по народным представлениям, уходила удача, а в дом мог проникнуть злой дух;
- Нельзя влюбленным надолго расставаться. Даже если дела требуют отлучки, старались избежать разлуки, чтобы не «разорвать» судьбу и не разрушить союз;
- Нельзя опаздывать. Даже небольшое опоздание в этот день могло обернуться чередой серьезных неприятностей и «выбить из колеи» на целый год;
- Нельзя хвастаться успехами, счастьем и достатком. Хвастовство в Ульянов день могло привлечь сглаз, и удача отвернется от хвастуна надолго.
Приметы
- Обильная роса утром — к тёплому и урожайному июлю;
- Гром 4 июля — к дождливой погоде в ближайшие две недели;
- Северный ветер в этот день — к прохладному августу и раннему похолоданию;
- Если пчёлы активно летают над цветущей липой — к сухой и солнечной погоде до конца месяца;
- Чистое вечернее небо и яркие звёзды — к жарким дням и малому количеству осадков;
- Пауки плетут густую паутину — к устойчивой хорошей погоде на несколько недель вперёд;
- Радуга после полудня — к ясным дням и тёплой второй половине лета.