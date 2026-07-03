03 июля 2026, 09:10

Фото: iStock/ Wirestock

Согласно народному календарю, 4 июля отмечается Ульянов день. Такое название праздник получил в честь священномученика Иулиана Тарсийского, чья память чтится православной церковью в эту дату. В народной традиции это время также называли Липов цвет, поскольку к 4 июля как раз начинало цвести липовое дерево, а его душистые цветы повсеместно собирали для лечения простуд. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ Ekaterina79

Традиции дня

Фото: iStock/ Mariia Ostashuk

Народные запреты

Нельзя было ломать ветки липы или срубать дерево. Липа считалась «добрым» деревом, и её повреждение могло обернуться бедой для дома и хозяйства;

Липа считалась «добрым» деревом, и её повреждение могло обернуться бедой для дома и хозяйства; Нельзя было оставлять ворота и двери распахнутыми надолго. Через открытые проходы, по народным представлениям, уходила удача, а в дом мог проникнуть злой дух;

Через открытые проходы, по народным представлениям, уходила удача, а в дом мог проникнуть злой дух; Нельзя влюбленным надолго расставаться. Даже если дела требуют отлучки, старались избежать разлуки, чтобы не «разорвать» судьбу и не разрушить союз;

Даже если дела требуют отлучки, старались избежать разлуки, чтобы не «разорвать» судьбу и не разрушить союз; Нельзя опаздывать. Даже небольшое опоздание в этот день могло обернуться чередой серьезных неприятностей и «выбить из колеи» на целый год;

Даже небольшое опоздание в этот день могло обернуться чередой серьезных неприятностей и «выбить из колеи» на целый год; Нельзя хвастаться успехами, счастьем и достатком. Хвастовство в Ульянов день могло привлечь сглаз, и удача отвернется от хвастуна надолго.

Приметы

Фото: iStock/ Oksana Lyskova