Почти каждый второй американец считает, что лучшие годы США остались в прошлом
Почти каждый второй житель США уверен, что страна уже прошла пик своего развития, а большинство видит угрозу для американской демократии. К таким выводам пришли телеканал CBS News и исследовательский центр YouGov, пишет ТАСС.
Согласно опросу, 47% респондентов считают, что лучшие времена для Соединенных Штатов уже позади. Еще 41% надеется, что главные успехи ждут страну впереди. Лишь 12% полагают, что Америка переживает свой лучший период именно сейчас. Тревожные оценки коснулись и политической системы. Около 67% участников исследования заявили, что демократия в США находится под угрозой. Примерно треть опрошенных ожидает, что через полвека положение в стране станет хуже.
Социологи отдельно спросили жителей о «американской мечте» — представлении о том, что человек может добиться свободы, равных возможностей и успеха благодаря труду. Лишь 17% ответили, что твердо верят в ее достижимость. Более половины, напротив, считают такую цель недостижимой. Еще 57% участников опроса уверены, что в нынешних условиях путь к успеху открыт лишь для узкого круга представителей элиты. Исследование прошло с 23 по 26 июня накануне 250-летия независимости США. В нем участвовали 2 150 совершеннолетних американцев.
Подобные опросы отражают общий рост общественной тревожности в США, связанный с политической поляризацией, экономической нестабильностью и снижением доверия к государственным институтам. В последние годы американцы все чаще высказывают сомнения в том, что страна движется в правильном направлении, а также опасения по поводу будущего демократии, уровня жизни и доступности социальных возможностей для широких слоев населения.
Тема «американской мечты» остается одной из ключевых в общественных дискуссиях, поскольку традиционно она символизирует веру в возможность добиться успеха благодаря труду и настойчивости. Однако на фоне роста социального неравенства, высокой стоимости образования, жилья и медицинских услуг многие жители страны считают, что прежние представления о равных шансах становятся все менее достижимыми для обычных граждан.
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