Почти каждый второй американец считает, что лучшие годы США остались в прошлом

30 июня 2026, 10:39

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Почти каждый второй житель США уверен, что страна уже прошла пик своего развития, а большинство видит угрозу для американской демократии. К таким выводам пришли телеканал CBS News и исследовательский центр YouGov, пишет ТАСС.